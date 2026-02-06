Что известно о рестайлинге Mercedes-AMG CLE 63 Coupe 2027 модельного года и почему его ждут поклонники мощных купе

Mercedes-AMG CLE 63 Coupe 2027: первые фото обновленного купе с V8 и необычной оптикой

Mercedes-AMG CLE 63 Coupe 2027 модельного года готовится заменить сразу две модели и получить заметные обновления. Впервые замечены тестовые прототипы с V8 и новой светотехникой. Эксперты отмечают перемены в дизайне и технической начинке.

Mercedes-AMG CLE 63 Coupe 2027 модельного года готовится заменить сразу две модели и получить заметные обновления. Впервые замечены тестовые прототипы с V8 и новой светотехникой. Эксперты отмечают перемены в дизайне и технической начинке.

Появление новых шпионских снимков Mercedes-AMG CLE 63 Coupe 2027 модельного года вызвало немалый интерес среди поклонников мощных купе. Эта модель призвана объединить сразу два сегмента, заменив собой и C-Class Coupe, и E-Class Coupe. Такой шаг не только оптимизирует линейку бренда, но и обещает свежий взгляд на классические ценности AMG.

Главная интрига - возвращение к восьмицилиндровому двигателю, что особенно актуально на фоне всеобщей электрификации и ужесточения экологических норм. По информации autoevolution, инженеры Mercedes-AMG делают ставку на заднеприводную архитектуру и фирменную харизму, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Внешне прототип выделяется массивной решеткой Panamericana, а также новыми фарами с необычным «звездным» рисунком, который уже обсуждают в профильных сообществах.

Внимание к деталям заметно и в других элементах экстерьера. Передний бампер получил более агрессивные линии, а воздухозаборники стали шире и ниже, что намекает на серьезные изменения в аэродинамике. Несмотря на то, что AMG-версия с огромным антикрылом и расширенными арками пока остается загадкой, серийный CLE 63 Coupe выглядит сдержаннее, но не менее внушительно. В профиль автомобиль сохранил классические пропорции, а задняя часть обещает фирменный AMG-стиль с четырьмя патрубками выхлопной системы.

Внутри ожидаются современные решения: цифровая приборная панель, новые материалы отделки и расширенные возможности персонализации. Ожидается, что в списке опций появятся как классические спортивные кресла, так и инновационные системы помощи водителю. Впрочем, главная ставка делается на эмоции от вождения - именно за это ценят AMG.

Интересно, что в недавнем материале мы уже разбирали, как необычные концепт-кары способны удивлять даже самых искушенных автолюбителей. Например, швейцарская мастерская Sbarro не раз демонстрировала смелые эксперименты с дизайном и технологиями, что до сих пор обсуждается в автомобильных кругах. Подробнее о таких примерах можно узнать в нашем обзоре необычных концепт-каров.

Возвращаясь к CLE 63 Coupe, стоит отметить, что рестайлинг затронет не только внешность, но и техническую часть. Ожидается, что новый V8 будет сочетаться с гибридной системой, что позволит не только повысить мощность, но и снизить расход топлива. Такой подход уже стал трендом среди премиальных брендов, стремящихся сохранить драйв и соответствовать современным требованиям.

Появление CLE 63 Coupe 2027 модельного года на дорогах станет важным событием для рынка спортивных купе. Модель обещает не только сохранить традиции AMG, но и задать новые стандарты в сегменте. Остается следить за дальнейшими новостями и ждать официальной премьеры, которая, по слухам, может состояться уже в ближайшие месяцы.