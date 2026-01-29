Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 18:27

Mercedes-AMG E 53 с гибридом и 24-дюймовыми дисками Forgiato: неожиданный тюнинг

Mercedes-AMG E 53 с гибридом и 24-дюймовыми дисками Forgiato: неожиданный тюнинг

Гибридный Mercedes-AMG E 53 получил американские 24-дюймовые диски Forgiato и стал самым обсуждаемым седаном сезона

Mercedes-AMG E 53 с гибридом и 24-дюймовыми дисками Forgiato: неожиданный тюнинг

Гибридный Mercedes-AMG E 53 4Matic удивил автолюбителей необычным сочетанием немецкой динамики и американского стиля. Установка 24-дюймовых дисков Forgiato полностью изменила характер бизнес-седана, вызвав споры среди экспертов.

Гибридный Mercedes-AMG E 53 4Matic удивил автолюбителей необычным сочетанием немецкой динамики и американского стиля. Установка 24-дюймовых дисков Forgiato полностью изменила характер бизнес-седана, вызвав споры среди экспертов.

В мире автомобильных новинок и громких премьер иногда встречаются сложные проекты, которые вызывают не меньшие эмоции, чем выход новых моделей. Один из таких случаев — гибридный Mercedes-AMG E 53 4Matic+, который после доработок в калифорнийском ателье AudioCityUSA стал предметом жарких споров среди поклонников седанов и любителей тюнинга.

Суть изменений проста, но эффект получился по-настоящему ярким. Владелец выбрал для своего E 53 не только фирменный серый цвет кузова, напоминающий знаменитый Nardo Grey, но и установил огромные 24-дюймовые полированные диски Forgiato. Таким шагом строгий и динамичный бизнес-седан превратился в нечто среднее между классическим немецким автомобилем и хай-райдером — стилем, который обычно ассоциируется с массивными заднеприводными машинами из США.

Техническая начинка E 53 впечатляет: гибридная силовая установка на базе рядной 3,0-литровой «шестерки» выдает в сумме 604 л.с. Это позволяет седану конкурировать с такими моделями, как Audi RS 6 и BMW M5, хотя по мощности он им немного уступает. Внешне автомобиль выглядит сдержанно: черные глянцевые элементы на решетке радиатора, бампере и зеркалах, а также тонированные стекла подчеркивают его статус и спортивный характер.

Однако именно выбор колёс полностью меняет восприятие машины. 24-дюймовые диски Forgiato — это не просто аксессуар, а вызов традициям. В американской культуре такие колёса давно стали символом индивидуальности, но для европейского седана подобное решение выглядит провокационно. Неудивительно, что реакция на такой тюнинг оказалась неоднозначной: одни считают его смелым экспериментом, другие — излишне экстравагантным.

Интересно, что подобные эксперименты с Mercedes не ограничиваются только E-классом. В том же ателье был представлен еще один яркий проект — Mercedes-Maybach SL 680 с двухцветным кузовом и хромированными дисками Forgiato Trimestre-ECL. Этот кабриолет с 4,0-литровым V8 мощностью 577 л.с. также привлек внимание благодаря смешению классической роскоши и радикального кастом-стайлинга.

В итоге подобные проекты наглядно показывают, как меняются вкусы и тенденции в автомобильном мире. Гибридные технологии, индивидуальный подход к внешности и смелые тюнинговые решения становятся всё более востребованными даже среди владельцев премиальных марок. Mercedes-AMG E 53 с 24-дюймовыми дисками Forgiato — наглядный пример того, как один элемент способен полностью изменить характер автомобиля и вызвать бурю обсуждений в автолюбительском сообществе.

Упомянутые модели: Mercedes E (от 2 950 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes, Maybach
Похожие материалы Мерседес, Майбах

