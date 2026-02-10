Почему подержанный Mercedes-AMG E63 S с пробегом 100 000 км может оказаться выгоднее нового C-Class за те же деньги

Mercedes-AMG E63 S 2019 года за 5 млн: альтернатива новому C-Class 2026 или рискованный выбор

Mercedes-AMG E63 S 2019 года с уникальным матовым окрасом и роскошным салоном недавно ушел с аукциона за 5,1 млн рублей - почти вдвое дешевле своей стартовой цены. Но стоит ли выбирать мощный седан с пробегом вместо нового C-Class 2026 года? Разбираемся в деталях и сравниваем плюсы и минусы такого решения.

Mercedes-AMG E63 S 2019 года с уникальным матовым окрасом и роскошным салоном недавно ушел с аукциона за 5,1 млн рублей - почти вдвое дешевле своей стартовой цены. Но стоит ли выбирать мощный седан с пробегом вместо нового C-Class 2026 года? Разбираемся в деталях и сравниваем плюсы и минусы такого решения.

В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, а премиальные модели становятся все менее доступными, на рынке появляется все больше интересных предложений среди подержанных машин. Одним из таких вариантов стал Mercedes-AMG E63 S 2019 года, который недавно был продан на аукционе. Его часто сравнивают по цене с новым C-Class 2026 года. Это событие вызвало немало обсуждений среди автолюбителей и экспертов, ведь когда-то этот седан стоил более 120 тысяч долларов, а теперь его можно приобрести примерно за 5 миллионов рублей.

Главная интрига заключается в том, оправдан ли такой выбор? С одной стороны, E63 S — это не просто Mercedes, а настоящий представитель AMG с 4-литровым битурбо V8, полным приводом и внушительным списком опций. Внешность автомобиля подчеркивает его статус: матовый черный цвет Designo Night Black Magno, эксклюзивная отделка салона кожей Nappa, спортивные сиденья и множество технологических решений, которые даже спустя годы не выглядят устаревшими.

Однако у этой машины есть и обратная сторона — пробег в 100 000 км. Для многих это критическая отметка, после которой немецкие автомобили начинают требовать серьезных вложений. Но, как отмечают специалисты, именно на этом рубеже AMG-модели часто доказывают свою надежность: если автомобиль обслуживался по регламенту, он сможет радовать владельца еще не один год. Важно помнить, что стоимость обслуживания и ремонта у таких машин остается высокой, а некоторые детали могут оказаться в дефиците.

Сопоставляя этот вариант с новым C-классом 2026 года, стоит отметить: базовая версия современного седана предлагает более скромные характеристики — как по мощности, так и по оснащению. Да, у нового автомобиля будет гарантия, свежий дизайн и современные системы безопасности, но эмоции от вождения и уровень комфорта вряд ли удастся сравнить с тем, что предлагает E63 S. Для тех, кто ценит драйв и индивидуальность, выбор в пользу подержанного AMG может оказаться более интересным.

Любопытно, что подобная дилемма - выбор между новым, но простым автомобилем и подержанным, но премиальным и мощным - становится все более актуальной на российском рынке. Особенно на фоне того, как меняются предпочтения покупателей в сегменте автодомов: например, спрос на современные дома на колесах, такие как ADRIA Matrix 670 SL, вырос в разы, о чем можно узнать в нашем новом материале о новом уровне комфорта в автодомах в 2025 году . Это подтверждение того, что сегодня многие ищут не просто решения в области транспорта, эмоций и концепций.

В общем, Mercedes-AMG E63 S 2019 года — это возможность получить максимальный шанс от автомобиля за разумные деньги, если вы готовы мириться с особенностями эксплуатации и не боитесь возможных затрат на обслуживание.