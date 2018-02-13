13 февраля 2018, 17:50

Mercedes-AMG G 63 получил 585-сильный мотор

Подразделение Mercedes-AMG показало новый «заряженный» внедорожник G 63. Автомобиль получил новый 585-сильный двигатель и теперь набирает первую «сотню» почти на целую секунду быстрее предшественника.
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  Mercedes-AMG G 63 получил 585-сильный мотор Mercedes G-класс Mercedes-AMG G 63 получил 585-сильный мотор Mercedes G-класс Mercedes-AMG G 63 получил 585-сильный мотор Mercedes G-класс Mercedes-AMG G 63 получил 585-сильный мотор Mercedes G-класс Mercedes-AMG G 63 получил 585-сильный мотор Mercedes G-класс Mercedes-AMG G 63 получил 585-сильный мотор
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фото
  
Mercedes G-класс
Выпускается с 1989 г.
Отзывов: 4
Премьера новой версии легендарного Gelandewagen состоялась месяц назад на автосалоне в Детройте. И вот ателье AMG подготовило свой взгляд на то, каким должен быть современный мощный внедорожник. Увидеть его воочию можно будет в марте на мотор-шоу в Женеве.

Итак, о главном. Mercedes-AMG G 63 получил новый мотор. На смену старому 5,5-литровому агрегату, выдававшему 571 л.с. пришел 4-литровый битурбо V8 мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч 2,5-тонный автомобиль разгоняется за 4,5 секунды. Это на 0,9 секунды быстрее, чем его предшественник. Владельцы такого внедорожника смогут дать фору любому спорткару. Кстати, при небольших нагрузках система автоматически отключает четыре цилиндра, помогая экономить топливо и беречь природу. Максимальная скорость ограничена электроникой на отсечке в 220 км/ч. Но за дополнительную плату можно приобрести спортпакет с расширенным ограничением до 240 км/ч, 22-дюймовыми дисками и специальными шинами. 

Внедорожник получил новую 9-ступенчатую автоматическую коробку передач AMG Speedshift TCT и систему полного привода AMG Performance 4Matic. Тяга между осями распределяется в другом соотношении: 40:60 в пользу задней вместо прежних 50:50.

Новый Mercedes-AMG G 63 подступит в продажу до конца 2018 года. Первую партию внедорожников выпустят в комплектации Edition 1: черные автомобили с матовыми серыми полосками по бокам и красными полосками на зеркалах.
Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Бенц, Мерседес Г класс
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
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Mercedes-AMG G 63 получил 585-сильный мотор
{{model_813}}Премьера новой версии легендарного Gelandewagen состоялась месяц назад на автосалоне в Детройте. И вот ателье AMG подготовило свой взгляд на то, каким должен быть современный мощный внедорожник. Увидеть его воочию можно будет в марте на мотор-шоу в Женеве.Итак, о главном. Mercedes-AMG G 63 получил новый мотор. На смену старому 5,5-литровому агрегату, выдававшему 571 л.с. пришел 4-литровый битурбо V8 мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч 2,5-тонный автомобиль разгоняется за 4,5 секунды. Это на 0,9 секунды быстрее, чем его предшественник. Владельцы такого внедорожника смогут дать фору любому спорткару. Кстати, при небольших нагрузках система автоматически отключает четыре цилиндра, помогая экономить топливо и беречь природу. Максимальная скорость ограничена электроникой на отсечке в 220 км/ч. Но за дополнительную плату можно приобрести спортпакет с расширенным ограничением до 240 км/ч, 22-дюймовыми дисками и специальными шинами. Внедорожник получил новую 9-ступенчатую автоматическую коробку передач AMG Speedshift TCT и систему полного привода AMG Performance 4Matic. Тяга между осями распределяется в другом соотношении: 40:60 в пользу задней вместо прежних 50:50.Новый Mercedes-AMG G 63 подступит в продажу до конца 2018 года. Первую партию внедорожников выпустят в комплектации Edition 1: черные автомобили с матовыми серыми полосками по бокам и красными полосками на зеркалах.
2018-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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