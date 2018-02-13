13 февраля 2018, 17:50
Mercedes-AMG G 63 получил 585-сильный мотор
Подразделение Mercedes-AMG показало новый «заряженный» внедорожник G 63. Автомобиль получил новый 585-сильный двигатель и теперь набирает первую «сотню» почти на целую секунду быстрее предшественника.
Mercedes G-класс
Выпускается с 1989 г.
Отзывов: 4
Итак, о главном. Mercedes-AMG G 63 получил новый мотор. На смену старому 5,5-литровому агрегату, выдававшему 571 л.с. пришел 4-литровый битурбо V8 мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч 2,5-тонный автомобиль разгоняется за 4,5 секунды. Это на 0,9 секунды быстрее, чем его предшественник. Владельцы такого внедорожника смогут дать фору любому спорткару. Кстати, при небольших нагрузках система автоматически отключает четыре цилиндра, помогая экономить топливо и беречь природу. Максимальная скорость ограничена электроникой на отсечке в 220 км/ч. Но за дополнительную плату можно приобрести спортпакет с расширенным ограничением до 240 км/ч, 22-дюймовыми дисками и специальными шинами.
Внедорожник получил новую 9-ступенчатую автоматическую коробку передач AMG Speedshift TCT и систему полного привода AMG Performance 4Matic. Тяга между осями распределяется в другом соотношении: 40:60 в пользу задней вместо прежних 50:50.
Новый Mercedes-AMG G 63 подступит в продажу до конца 2018 года. Первую партию внедорожников выпустят в комплектации Edition 1: черные автомобили с матовыми серыми полосками по бокам и красными полосками на зеркалах.
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Отзывы по теме
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Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
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