Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 18:12

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: новый двигатель и технологии для кроссовера 2026 года

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: новый двигатель и технологии для кроссовера 2026 года

Обновленный Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ с 443 л.с. и гибридной наддувной шестеркой выходит на рынок

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: новый двигатель и технологии для кроссовера 2026 года

Mercedes-AMG представил обновленный GLC 53 4Matic+ с модернизированным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором, гибридной системой наддува и новыми технологиями шасси. Модель обещает новые ощущения за рулем и расширенные возможности.

Mercedes-AMG представил обновленный GLC 53 4Matic+ с модернизированным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором, гибридной системой наддува и новыми технологиями шасси. Модель обещает новые ощущения за рулем и расширенные возможности.

Mercedes-AMG вновь удивляет рынок, выпуская обновленный GLC 53 4Matic+ с акцентом на динамику и современные технологии. В эпоху, когда кроссоверы становятся все более похожими друг на друга, немецкий бренд предлагает уникальные инженерные решения и эмоциональную составляющую вождения. Это не просто рестайлинг — это попытка задать новые стандарты в сегменте внедорожников.

Главная интрига - доработанный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с гибридной системой двойного наддува. Здесь сочетаются турбокомпрессор, работающий на отработавших газах, и работающий вспомогательный компрессор. Такая схема позволяет не только повысить отдачу, но и сделать срабатывание газа практически мгновенным. Мощность агрегата составляет 443 л.с. и 640 Нм крутящего момента. В паре с гибридной системой двойного наддува работает девятиступенчатый автомат AMG Speedshift TCT и полностью управляемый полный привод 4Matic+ с электронно управляемым дифференциалом на задней оси.

Особое внимание инженеры уделили шасси и управляемости. Впервые для кроссоверов AMG внедрена система Drift Mode, позволяющая раскрыть потенциал автомобиля на закрытых трассах. Подвеска AMG Ride Control с адаптивными амортизаторами и трехрежимным рулевым управлением с подруливающей задней осью делают GLC 53 не только быстрым, но и маневренным. Также предусмотрен эксклюзивный пакет Golden Accents, который будет доступен только в первом году продаж.

Второе поколение мягкой гибридной системы ISG на 48 В обеспечивает дополнительные 17 кВт мощности и 205 Нм крутящего момента, что особенно заметно при резких ускорениях. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,2 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, но при выборе пакета AMG Driver's Package она увеличивается до 270 км/ч. Все это делает новый GLC 53 одним из самых быстрых и технологичных кроссоверов в своем классе.

Mercedes-AMG пошел дальше простого технического обновления. Внешность модели стала агрессивнее благодаря новым акцентам и деталям, а интерьер получил современные материалы и расширенный список опций. В компании заявляют, что с этим автомобилем отмечают 140-летие своих инноваций и закладывают основу для будущего развития — в частности, роботизированных такси и цифровых сервисов, используя наработки, полученные при создании новых моделей.

Таким образом, Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ — это не просто очередной рестайлинг в линейке, а настоящий манифест, демонстрирующий намерение бренда сохранить лидерство в сегменте кроссоверов. Сочетание высокой производительности, передовых технологий и отточенной управляемости обещает сделать эту модель одной из самых обсуждаемых новинок предстоящих лет.

Упомянутые модели: Mercedes GLC (от 4 200 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
