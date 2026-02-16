Сравниваем Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ с Audi SQ5, BMW X3 M50 и Porsche Macan — кто из премиальных кроссоверов 2026 года удивит больше

16 февраля 2026, 04:56
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: новый шестицилиндровый кроссовер с дрифтом и 443 л.с.
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: новый шестицилиндровый кроссовер с дрифтом и 443 л.с.
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ возвращает шестицилиндровый мотор и предлагает уникальные опции для сегмента. Новинка уже готова бросить вызов конкурентам, а эксперты отмечают неожиданные технические решения и акцент на эмоциях.
Появление Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ стало настоящим событием для рынка премиальных кроссоверов. В эпоху, когда даже спортивные версии массово переходят на четырехцилиндровые моторы, Mercedes решился вернуть шестицилиндровый двигатель, причем не просто ради ностальгии, а с расчетом на настоящих энтузиастов. Это не просто очередная модификация - это попытка вернуть драйв и характер, который, по мнению многих поклонников марки, был утрачен в последние годы.
GLC 53 4Matic+ оснащен рядной «шестеркой» объемом 3,0 литра с двумя наддувами - классическим турбокомпрессором и электрическим нагнетателем. Такой тандем обеспечивает 443 л.с. и 600 Нм крутящего момента, а при кратковременном овербусте - до 640 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,1 секунды, а максимальная скорость с пакетом AMG Dynamic Plus достигает 269 км/ч. Для кроссовера такого класса это впечатляющие показатели, особенно если учесть, что речь идет о полноценном семейном автомобиле.
Важной особенностью стала система полного привода AMG Performance 4Matic+ с полностью вариативным распределением крутящего момента, а также опциональный электронноуправляемый дифференциал и режим дрифта. Последний - явный намек на то, что Mercedes не боится экспериментировать и готов предложить нечто большее, чем просто быстрый кроссовер. Кроме того, GLC 53 получил новую выхлопную систему с резонаторами, что позволило сделать звук двигателя более насыщенным и характерным - именно этого так не хватало предыдущим AMG-версиям с четырехцилиндровыми моторами.
Внешне GLC 53 отличается агрессивным аэродинамическим обвесом, фирменной решеткой Panamericana и массивными колесными дисками. В салоне - спортивные сиденья, отделка из алькантары и карбона, а также мультимедийная система с расширенными возможностями настройки режимов движения. Для любителей технологий предусмотрено управление жестами и голосом, а также расширенный набор электронных ассистентов.
На североамериканском рынке новинка будет конкурировать с Audi SQ5 (362 л.с.), BMW X3 M50 xDrive (393 л.с.), Genesis GV70 3.5T (375 л.с.), Porsche Macan GTS (434 л.с.) и Alfa Romeo Stelvio (280 л.с.). При этом GLC 53 выделяется не только мощностью, но и набором опций: здесь есть и полноуправляемое шасси, и уникальный режим дрифта, и задние колеса с подруливанием. Стоимость пока не объявлена, но эксперты ожидают, что она будет сопоставима с BMW и Audi, но заметно ниже, чем у Porsche Macan GTS, который стартует с отметки в 94 тысячи долларов.
Интересно, что в сегменте компактных кроссоверов борьба за эмоции и драйв становится все острее. Если раньше производители делали ставку на универсальность и комфорт, то теперь акцент смещается в сторону ярких ощущений за рулем. Это подтверждает и опыт других марок: например, в недавнем сравнении Haval Jolion и Nissan Qashqai эксперты отмечали, что даже в массовом сегменте покупатели все чаще выбирают автомобили с выраженным характером и необычными опциями.
Возвращение шестицилиндрового двигателя в AMG-линейку - это не только технический шаг, но и маркетинговый ход, который может привлечь новую аудиторию. В условиях, когда конкуренты делают ставку на гибриды и электромобили, Mercedes подчеркивает свою приверженность классическим ценностям бренда, не забывая при этом о современных технологиях. Остается только наблюдать, как отреагируют на это покупатели и смогут ли конкуренты предложить нечто столь же яркое и запоминающееся.
