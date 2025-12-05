Новый Mercedes-AMG GLC EQ удивил активным спойлером и свежим дизайном – что скрывает прототип

5 декабря 2025, 06:48
Mercedes-AMG GLC EQ 2027: электрокроссовер почти без камуфляжа замечен на тестах
Mercedes-AMG готовит электрическую версию GLC с инновационными решениями. Прототип почти полностью лишился маскировки. Внешний вид и детали вызывают интерес у поклонников марки. Ожидается, что новинка появится уже в следующем году. Подробности о тестах и особенностях модели пока держатся в секрете.
В 2027 году Mercedes-AMG планирует вывести на рынок совершенно новую электрическую версию кроссовера GLC, которая уже сейчас активно проходит дорожные испытания. Как сообщает Autoevolution, прототип с камуфляжем был замечен на европейских дорогах, что позволяет увидеть все детали новинки.
Эта модель станет первой в линейке GLC, оснащенной фирменной системой управления EQ, и будет позиционироваться как аналог популярного AMG GLC 43. Ожидается, что автомобиль получит не только спортивный характер, но и ряд инновационных решений, которые выделят его среди конкурентов.
Особое внимание привлекает активный спойлер, установленный на крышке. Он может автоматически выдвигаться и убираться в зависимости от скорости движения, снижая аэродинамическое сопротивление на маленьких скоростях и улучшая устойчивость на высоких. Подобный подход ранее не встречался на серийных кроссоверах Mercedes, что приближает бренд к внедрению новых технологий.
Внешний вид прототипа уже практически не скрывается под пленкой: отчетливо видны фирменные линии кузова, массивные колесные арки и агрессивный передний бампер. Судя по всему, дизайнеры создали сочетание спортивности и универсальности, сохранив узнаваемые черты AMG, но добавив современные элементы, характерные для электромобилей.
Интерьер пока остается загадкой, однако эксперты предполагают, что салон будет выполнен в духе последних моделей Mercedes с акцентом на цифровые технологии и премиальные материалы. Ожидается, что в автомобиле появится продвинутая система, а также широкий набор систем помощи водителю.
Технические характеристики пока не разглашаются, но, по мнению специалистов, технология AMG GLC EQ обеспечивает впечатляющую динамику и запас хода, необходимые для дальних поездок. Вероятно, в линейке появится несколько вариантов с разной емкостью аккумулятора, чтобы удовлетворить запросы покупателей из разных стран.
Премьера серийной версии состоится в следующем году, а продажа стартует ближе к концу 2026 года. Новинка станет шагом для Mercedes-AMG на пути к электрификации модельного ряда и привлечет внимание как поклонников марки, так и тех, кто только задумывается о переходе на электромобиль.
