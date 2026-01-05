Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

5 января 2026, 07:00

Mercedes-AMG GLE 53 получит второе обновление и останется на рынке до 2027 года

Зачем Mercedes снова обновляет GLE 53 — интрига или расчет?

Mercedes-AMG GLE 53 получит второе обновление и останется на рынке до 2027 года

Mercedes-AMG GLE 53 не спешит уходить с рынка. В 2027 году модель ждет второе обновление. Внешность изменится, но детали о моторе держат в секрете. Новые фары и диски уже на подходе. Конкуренты не дремлют, но Mercedes делает ставку на проверенную платформу.

Mercedes не собирается прощаться с четвертым поколением GLE, несмотря на то, что модель вышла еще в 2018 году. Спортивная версия AMG GLE 53 появилась чуть позже, и уже успела выдержать рестайлинг в 2023 году. Можно было бы уже уступить место новому поколению, но немцы решили иначе. Вместо смены платформы нас ждет еще одно обновление — и это не шутка.

В 2027 году Mercedes-AMG GLE 53 вновь окажется в центре внимания. Производитель явно не спешит снимать с конвейера этот кроссовер, который балансирует между обычными версиями GLE и топовым GLE 63 S. В этот раз изменения коснуться не только внешнего вида, но и, возможно, технической части. 

Главная фишка грядущего рестайлинга - новые дневные ходовые огни в форме звезд, которые станут фирменным элементом Mercedes. Задние фонари тоже изменятся, бамперы и решетка радиатора получат свежий дизайн. 

Текущий Mercedes-AMG GLE 53 оснащен рядной шестерней объемом 3,0 литра с турбонаддувом и гибридной надстройкой. Мощность – 429 л.с., крутящий момент – 560 Нм. Вся эта энергия воздействует на все четыре колеса через 9-ступенчатый автомат AMG Speedshift TCT. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, максимальная масса буксируемого прицепа – 3 493 кг. 

Не остаются без внимания и топовый GLE 63 S 4Matic+. Его 4,0-литровый V8 с двумя турбинами выдает 612 л.с. и 850 Нм. Этот монстр разгоняется до 100 км/ч всего за 3,7 секунды - результат, достойный суперкаров в реальном времени. Буксировочные возможности в соответствии с последовательностью одинаковы, но динамика в GLE 63 S, конечно, впечатляет куда больше.

Вопрос, который волнует многих: зачем Mercedes так упорно держится за старую платформу? Возможно, дело в экономии и желании выжать максимум из уже окупившейся модели. Или же это попытка не уступить позицию на фоне конкурентов вроде BMW X5 и Audi Q7, которые готовят новое поколение. 

С одной стороны, очередной рестайлинг - это шанс привлечь новых покупателей за счет свежего дизайна и улучшенных характеристик. С другой - риски очевидны: конкуренты не стоят на месте, и даже самые яркие фары не скроют возраст платформы. Тем не менее, Mercedes вносит вклад в узнаваемость и лояльность фанатов бренда. Останется ли эта стратегия успешной - покажет только время.

Упомянутые модели: Mercedes GLE (от 6 100 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
