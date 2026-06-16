Премиальный рывок: знакомимся с рестайлинговыми Mercedes‑AMG GLE 63 S и GLS 63 - мощь и комфорт в деталях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 июня 2026, 15:59

Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63: рестайлинг, новый V8 и гибридная система

Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63: рестайлинг, новый V8 и гибридная система

Премиальный рывок: знакомимся с рестайлинговыми Mercedes‑AMG GLE 63 S и GLS 63 - мощь и комфорт в деталях

Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63: рестайлинг, новый V8 и гибридная система

Mercedes-AMG представил обновленные GLE 63 S и GLS 63: кроссоверы получили модернизированный V8, гибридную систему и умное шасси. Почему эти перемены важны для российских водителей, какие технологии теперь доступны и что изменилось в управляемости - разбираемся подробно. Мало кто знает, что теперь эти модели стали заметно устойчивее на дороге.

Mercedes-AMG представил обновленные GLE 63 S и GLS 63: кроссоверы получили модернизированный V8, гибридную систему и умное шасси. Почему эти перемены важны для российских водителей, какие технологии теперь доступны и что изменилось в управляемости - разбираемся подробно. Мало кто знает, что теперь эти модели стали заметно устойчивее на дороге.

Для российских автолюбителей новость о рестайлинге Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 может стать поводом пересмотреть взгляды на премиальные кроссоверы. В условиях, когда спрос на мощные и технологичные автомобили остается высоким, появление обновленных моделей с доработанным мотором и современными системами управления - событие, которое не стоит игнорировать. Особенно если учесть, что новые решения направлены не только на динамику, но и на комфорт в повседневной эксплуатации.

Как сообщает Autonews, внешние перемены у GLE 63 S и GLS 63 не бросаются в глаза, но детали выдают свежий подход. У GLE 63 S теперь затемненная решетка радиатора и переработанные воздухозаборники, а у GLS 63 - классический хромированный «гриль». Оба кроссовера оснащаются фирменными колесными дисками AMG: до 22 дюймов для GLE и до 23 дюймов для GLS. Четыре патрубка выхлопной системы подчеркивают спортивный характер. В салоне появились новое рулевое колесо AMG Performance с разными вариантами отделки и декоративные вставки из углепластика. В остальном интерьер сохранил крупные экраны, яркую графику и широкие возможности персонализации.

Главное техническое новшество - двигатель Mercedes M177 EVO. Это 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и плоским коленчатым валом, который уже применялся на S-Class. Мощность осталась прежней - 603 л.с., а крутящий момент достигает 850 Нм в диапазоне 2500-4500 об/мин. Важное отличие - интеграция 48-вольтовой мягкой гибридной системы, способной кратковременно добавить 23 л.с. и 205 Нм. В паре с мотором работает девятиступенчатый автомат AMG Speedshift TCT и полный привод 4Matic+, который может распределять тягу между осями в пропорции 50:50 или полностью отдавать ее на задние колеса.

Динамика впечатляет: GLE 63 S разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 280 км/ч. GLS 63 чуть медленнее - 3,9 секунды до сотни, но пиковая скорость такая же. Оба кроссовера получили пневматическую подвеску AMG Ride Control+ с адаптивными амортизаторами и несколькими режимами. В режиме Trail клиренс увеличивается на 56 мм, а в Sport, Sport+ и Comfort кузов опускается на 10 мм. Система AMG Active Ride Control минимизирует крены в поворотах, а электронно-управляемая блокировка заднего дифференциала повышает устойчивость на высоких скоростях.

Интересно, что в этом году многие автопроизводители делают ставку на гибридные технологии и интеллектуальные шасси. Например, в материале о новых заводах для китайских брендов в Европе отмечалось, что современные платформы и электрификация становятся стандартом даже для премиум-сегмента. Это подтверждает и стратегия Mercedes-AMG: сочетание мощного ДВС и гибридной системы позволяет не только улучшить динамику, но и повысить экономичность, что становится все более актуальным на фоне ужесточения экологических норм.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов. Оба кроссовера оснащаются современными системами безопасности и ассистентами водителя, что делает их привлекательными для семейных поездок и дальних путешествий. В России такие автомобили традиционно востребованы среди тех, кто ценит сочетание статуса, мощности и технологичности. Обновление GLE 63 S и GLS 63 может указывать на то, что Mercedes-AMG продолжает удерживать позиции в сегменте премиальных кроссоверов, несмотря на растущую конкуренцию и изменения на рынке.

Упомянутые модели: Mercedes GLE (от 6 100 000 Р), Mercedes GLS (от 5 300 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Благовещенск Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться