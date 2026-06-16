Премиальный рывок: знакомимся с рестайлинговыми Mercedes‑AMG GLE 63 S и GLS 63 - мощь и комфорт в деталях

16 июня 2026, 15:59
Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63: рестайлинг, новый V8 и гибридная система
Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63: рестайлинг, новый V8 и гибридная система
Mercedes-AMG представил обновленные GLE 63 S и GLS 63: кроссоверы получили модернизированный V8, гибридную систему и умное шасси. Почему эти перемены важны для российских водителей, какие технологии теперь доступны и что изменилось в управляемости - разбираемся подробно. Мало кто знает, что теперь эти модели стали заметно устойчивее на дороге.
Для российских автолюбителей новость о рестайлинге Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 может стать поводом пересмотреть взгляды на премиальные кроссоверы. В условиях, когда спрос на мощные и технологичные автомобили остается высоким, появление обновленных моделей с доработанным мотором и современными системами управления - событие, которое не стоит игнорировать. Особенно если учесть, что новые решения направлены не только на динамику, но и на комфорт в повседневной эксплуатации.
Как сообщает Autonews, внешние перемены у GLE 63 S и GLS 63 не бросаются в глаза, но детали выдают свежий подход. У GLE 63 S теперь затемненная решетка радиатора и переработанные воздухозаборники, а у GLS 63 - классический хромированный «гриль». Оба кроссовера оснащаются фирменными колесными дисками AMG: до 22 дюймов для GLE и до 23 дюймов для GLS. Четыре патрубка выхлопной системы подчеркивают спортивный характер. В салоне появились новое рулевое колесо AMG Performance с разными вариантами отделки и декоративные вставки из углепластика. В остальном интерьер сохранил крупные экраны, яркую графику и широкие возможности персонализации.
Главное техническое новшество - двигатель Mercedes M177 EVO. Это 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и плоским коленчатым валом, который уже применялся на S-Class. Мощность осталась прежней - 603 л.с., а крутящий момент достигает 850 Нм в диапазоне 2500-4500 об/мин. Важное отличие - интеграция 48-вольтовой мягкой гибридной системы, способной кратковременно добавить 23 л.с. и 205 Нм. В паре с мотором работает девятиступенчатый автомат AMG Speedshift TCT и полный привод 4Matic+, который может распределять тягу между осями в пропорции 50:50 или полностью отдавать ее на задние колеса.
Динамика впечатляет: GLE 63 S разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 280 км/ч. GLS 63 чуть медленнее - 3,9 секунды до сотни, но пиковая скорость такая же. Оба кроссовера получили пневматическую подвеску AMG Ride Control+ с адаптивными амортизаторами и несколькими режимами. В режиме Trail клиренс увеличивается на 56 мм, а в Sport, Sport+ и Comfort кузов опускается на 10 мм. Система AMG Active Ride Control минимизирует крены в поворотах, а электронно-управляемая блокировка заднего дифференциала повышает устойчивость на высоких скоростях.
Интересно, что в этом году многие автопроизводители делают ставку на гибридные технологии и интеллектуальные шасси. Например, в материале о новых заводах для китайских брендов в Европе отмечалось, что современные платформы и электрификация становятся стандартом даже для премиум-сегмента. Это подтверждает и стратегия Mercedes-AMG: сочетание мощного ДВС и гибридной системы позволяет не только улучшить динамику, но и повысить экономичность, что становится все более актуальным на фоне ужесточения экологических норм.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов. Оба кроссовера оснащаются современными системами безопасности и ассистентами водителя, что делает их привлекательными для семейных поездок и дальних путешествий. В России такие автомобили традиционно востребованы среди тех, кто ценит сочетание статуса, мощности и технологичности. Обновление GLE 63 S и GLS 63 может указывать на то, что Mercedes-AMG продолжает удерживать позиции в сегменте премиальных кроссоверов, несмотря на растущую конкуренцию и изменения на рынке.
Похожие материалы Мерседес
-
17.04.2026, 08:32
Какие европейские авто чаще всего угоняют в России: свежие данные страховщиков
Страховые компании раскрыли, какие европейские автомобили чаще всего становятся жертвами угонщиков в России. В антирейтинге - премиальные марки, а регионы-лидеры по угонам удивляют. Почему именно эти машины под прицелом, и как меняется ситуация на рынке - объясняем подробно.Читать далее
-
01.04.2026, 20:40
Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe 2027: новые моторы, технологии и агрессивный дизайн
Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe 2027 года выходят на рынок с полностью обновленной линейкой двигателей, заметными изменениями в дизайне и расширенным набором цифровых функций. Почему эти перемены важны для сегмента премиальных SUV - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.04.2026, 19:33
Mercedes-Benz GLS 2027: новый V8, облачные амортизаторы и светящийся облик
Mercedes-Benz GLS 2027 выходит на рынок с заметными изменениями: новый V8 с плоским коленвалом, облачное управление подвеской и расширенный набор электронных ассистентов. Почему этот рестайлинг важен для сегмента премиальных SUV и какие технологии теперь доступны - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.04.2026, 07:44
Завод Mercedes-Benz выпустил пятимиллионный внедорожник: что стоит за юбилеем
Завод Mercedes-Benz в Таскалусе достиг исторической отметки - выпущен пятимиллионный внедорожник. Новые GLE и GLS уже на подходе, а изменения в линейке электромобилей обещают новые тренды. Почему это событие важно для рынка и что ждет американских автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
31.03.2026, 18:53
Mercedes готовит масштабное обновление: GLE, GLE Coupe, GLS и AMG SL в центре внимания
В 2026 году Mercedes-Benz готовит сразу четыре заметных обновления: GLE, GLE Coupe, GLS и AMG SL. Эксперты уже обсуждают, как изменятся дизайн, технологии и моторы. Почему эти перемены важны для рынка и что ждет поклонников бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.03.2026, 14:27
Mercedes-Benz покажет три новых кроссовера: когда ждать премьеры и что изменится
Сразу три модели Mercedes-Benz готовятся к дебюту в один день. 31 марта Mercedes‑Benz представит три обновлённых кроссовера: GLS, GLE и GLE Coupe. Что приготовили инженеры? Они говорят о глубокой модернизации, а не просто о рестайлинге. Рассказываем первые подробности о новинках премиум‑класса.Читать далее
-
14.03.2026, 18:01
Mercedes-Maybach GLS 600 2027: обновление флагмана с акцентом на роскошь и детали
Mercedes-Maybach GLS 600 готовится к очередному обновлению, и свежие рендеры раскрывают неожиданные дизайнерские решения. Новая оптика, переработанный бампер и фирменная двухцветная окраска обещают усилить конкуренцию с Bentley и Rolls-Royce. Почему этот рестайлинг важен для рынка премиальных SUV - в нашем материале.Читать далее
-
05.01.2026, 07:00
Mercedes-AMG GLE 53 получит второе обновление и останется на рынке до 2027 года
Mercedes-AMG GLE 53 не спешит уходить с рынка. В 2027 году модель ждет второе обновление. Внешность изменится, но детали о моторе держат в секрете. Новые фары и диски уже на подходе. Конкуренты не дремлют, но Mercedes делает ставку на проверенную платформу.Читать далее
-
02.01.2026, 07:01
Mercedes отзывает GLE 350 4MATIC 2025–2026 из-за ошибки с ремнем безопасности
В США выявлен дефект в заднем центральном ремне безопасности у Mercedes GLE 350 4MATIC 2025 и 2026 годов. Проблема касается только автомобилей, собранных в Алабаме. Водителям стоит быть внимательнее при эксплуатации. Производитель уже начал отзывную кампанию. Подробности - в материале.Читать далее
-
16.06.2026, 19:40
BYD Yangwang U8L: гибридный внедорожник с запасом хода 1200 км и премиальным салоном
BYD Yangwang U8L выходит на рынок как один из самых технологичных гибридных внедорожников, предлагая запас хода более 1200 км и уникальные решения для премиального сегмента. Почему эта модель может изменить расстановку сил среди люксовых SUV - в нашем материале.Читать далее
-
16.06.2026, 19:13
G3 Vision Jet в России: новые стандарты безопасности и комфорта в бизнес-авиации
На российском рынке появился G3 Vision Jet - бизнес-джет, который выделяется инновационными решениями, уровнем безопасности и экономичностью. Эксперты считают, что эта модель способна изменить подход к частным перелетам и задать новые стандарты в сегменте.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
17.04.2026, 08:32
Какие европейские авто чаще всего угоняют в России: свежие данные страховщиков
Страховые компании раскрыли, какие европейские автомобили чаще всего становятся жертвами угонщиков в России. В антирейтинге - премиальные марки, а регионы-лидеры по угонам удивляют. Почему именно эти машины под прицелом, и как меняется ситуация на рынке - объясняем подробно.Читать далее
-
01.04.2026, 20:40
Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe 2027: новые моторы, технологии и агрессивный дизайн
Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe 2027 года выходят на рынок с полностью обновленной линейкой двигателей, заметными изменениями в дизайне и расширенным набором цифровых функций. Почему эти перемены важны для сегмента премиальных SUV - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.04.2026, 19:33
Mercedes-Benz GLS 2027: новый V8, облачные амортизаторы и светящийся облик
Mercedes-Benz GLS 2027 выходит на рынок с заметными изменениями: новый V8 с плоским коленвалом, облачное управление подвеской и расширенный набор электронных ассистентов. Почему этот рестайлинг важен для сегмента премиальных SUV и какие технологии теперь доступны - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.04.2026, 07:44
Завод Mercedes-Benz выпустил пятимиллионный внедорожник: что стоит за юбилеем
Завод Mercedes-Benz в Таскалусе достиг исторической отметки - выпущен пятимиллионный внедорожник. Новые GLE и GLS уже на подходе, а изменения в линейке электромобилей обещают новые тренды. Почему это событие важно для рынка и что ждет американских автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
31.03.2026, 18:53
Mercedes готовит масштабное обновление: GLE, GLE Coupe, GLS и AMG SL в центре внимания
В 2026 году Mercedes-Benz готовит сразу четыре заметных обновления: GLE, GLE Coupe, GLS и AMG SL. Эксперты уже обсуждают, как изменятся дизайн, технологии и моторы. Почему эти перемены важны для рынка и что ждет поклонников бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.03.2026, 14:27
Mercedes-Benz покажет три новых кроссовера: когда ждать премьеры и что изменится
Сразу три модели Mercedes-Benz готовятся к дебюту в один день. 31 марта Mercedes‑Benz представит три обновлённых кроссовера: GLS, GLE и GLE Coupe. Что приготовили инженеры? Они говорят о глубокой модернизации, а не просто о рестайлинге. Рассказываем первые подробности о новинках премиум‑класса.Читать далее
-
14.03.2026, 18:01
Mercedes-Maybach GLS 600 2027: обновление флагмана с акцентом на роскошь и детали
Mercedes-Maybach GLS 600 готовится к очередному обновлению, и свежие рендеры раскрывают неожиданные дизайнерские решения. Новая оптика, переработанный бампер и фирменная двухцветная окраска обещают усилить конкуренцию с Bentley и Rolls-Royce. Почему этот рестайлинг важен для рынка премиальных SUV - в нашем материале.Читать далее
-
05.01.2026, 07:00
Mercedes-AMG GLE 53 получит второе обновление и останется на рынке до 2027 года
Mercedes-AMG GLE 53 не спешит уходить с рынка. В 2027 году модель ждет второе обновление. Внешность изменится, но детали о моторе держат в секрете. Новые фары и диски уже на подходе. Конкуренты не дремлют, но Mercedes делает ставку на проверенную платформу.Читать далее
-
02.01.2026, 07:01
Mercedes отзывает GLE 350 4MATIC 2025–2026 из-за ошибки с ремнем безопасности
В США выявлен дефект в заднем центральном ремне безопасности у Mercedes GLE 350 4MATIC 2025 и 2026 годов. Проблема касается только автомобилей, собранных в Алабаме. Водителям стоит быть внимательнее при эксплуатации. Производитель уже начал отзывную кампанию. Подробности - в материале.Читать далее
-
16.06.2026, 19:40
BYD Yangwang U8L: гибридный внедорожник с запасом хода 1200 км и премиальным салоном
BYD Yangwang U8L выходит на рынок как один из самых технологичных гибридных внедорожников, предлагая запас хода более 1200 км и уникальные решения для премиального сегмента. Почему эта модель может изменить расстановку сил среди люксовых SUV - в нашем материале.Читать далее
-
16.06.2026, 19:13
G3 Vision Jet в России: новые стандарты безопасности и комфорта в бизнес-авиации
На российском рынке появился G3 Vision Jet - бизнес-джет, который выделяется инновационными решениями, уровнем безопасности и экономичностью. Эксперты считают, что эта модель способна изменить подход к частным перелетам и задать новые стандарты в сегменте.Читать далее