Премиальный рывок: знакомимся с рестайлинговыми Mercedes‑AMG GLE 63 S и GLS 63 - мощь и комфорт в деталях

Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63: рестайлинг, новый V8 и гибридная система

Mercedes-AMG представил обновленные GLE 63 S и GLS 63: кроссоверы получили модернизированный V8, гибридную систему и умное шасси. Почему эти перемены важны для российских водителей, какие технологии теперь доступны и что изменилось в управляемости - разбираемся подробно. Мало кто знает, что теперь эти модели стали заметно устойчивее на дороге.

Mercedes-AMG представил обновленные GLE 63 S и GLS 63: кроссоверы получили модернизированный V8, гибридную систему и умное шасси. Почему эти перемены важны для российских водителей, какие технологии теперь доступны и что изменилось в управляемости - разбираемся подробно. Мало кто знает, что теперь эти модели стали заметно устойчивее на дороге.

Для российских автолюбителей новость о рестайлинге Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 может стать поводом пересмотреть взгляды на премиальные кроссоверы. В условиях, когда спрос на мощные и технологичные автомобили остается высоким, появление обновленных моделей с доработанным мотором и современными системами управления - событие, которое не стоит игнорировать. Особенно если учесть, что новые решения направлены не только на динамику, но и на комфорт в повседневной эксплуатации.

Как сообщает Autonews, внешние перемены у GLE 63 S и GLS 63 не бросаются в глаза, но детали выдают свежий подход. У GLE 63 S теперь затемненная решетка радиатора и переработанные воздухозаборники, а у GLS 63 - классический хромированный «гриль». Оба кроссовера оснащаются фирменными колесными дисками AMG: до 22 дюймов для GLE и до 23 дюймов для GLS. Четыре патрубка выхлопной системы подчеркивают спортивный характер. В салоне появились новое рулевое колесо AMG Performance с разными вариантами отделки и декоративные вставки из углепластика. В остальном интерьер сохранил крупные экраны, яркую графику и широкие возможности персонализации.

Главное техническое новшество - двигатель Mercedes M177 EVO. Это 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и плоским коленчатым валом, который уже применялся на S-Class. Мощность осталась прежней - 603 л.с., а крутящий момент достигает 850 Нм в диапазоне 2500-4500 об/мин. Важное отличие - интеграция 48-вольтовой мягкой гибридной системы, способной кратковременно добавить 23 л.с. и 205 Нм. В паре с мотором работает девятиступенчатый автомат AMG Speedshift TCT и полный привод 4Matic+, который может распределять тягу между осями в пропорции 50:50 или полностью отдавать ее на задние колеса.

Динамика впечатляет: GLE 63 S разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 280 км/ч. GLS 63 чуть медленнее - 3,9 секунды до сотни, но пиковая скорость такая же. Оба кроссовера получили пневматическую подвеску AMG Ride Control+ с адаптивными амортизаторами и несколькими режимами. В режиме Trail клиренс увеличивается на 56 мм, а в Sport, Sport+ и Comfort кузов опускается на 10 мм. Система AMG Active Ride Control минимизирует крены в поворотах, а электронно-управляемая блокировка заднего дифференциала повышает устойчивость на высоких скоростях.

Интересно, что в этом году многие автопроизводители делают ставку на гибридные технологии и интеллектуальные шасси. Например, в материале о новых заводах для китайских брендов в Европе отмечалось, что современные платформы и электрификация становятся стандартом даже для премиум-сегмента. Это подтверждает и стратегия Mercedes-AMG: сочетание мощного ДВС и гибридной системы позволяет не только улучшить динамику, но и повысить экономичность, что становится все более актуальным на фоне ужесточения экологических норм.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов. Оба кроссовера оснащаются современными системами безопасности и ассистентами водителя, что делает их привлекательными для семейных поездок и дальних путешествий. В России такие автомобили традиционно востребованы среди тех, кто ценит сочетание статуса, мощности и технологичности. Обновление GLE 63 S и GLS 63 может указывать на то, что Mercedes-AMG продолжает удерживать позиции в сегменте премиальных кроссоверов, несмотря на растущую конкуренцию и изменения на рынке.