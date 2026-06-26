Поставки стартуют быстро спрос на AMG растет цены объявят позже

Mercedes-AMG GLE и GLS: когда ждать в России и что изменилось в новых версиях

Mercedes-AMG GLE и GLS обновились и уже готовятся к выходу на российский рынок. Дилеры раскрыли сроки доставки и поделились ожиданиями по спросу. Почему эти кроссоверы вызывают ажиотаж, какие изменения ждут покупателей и что влияет на стоимость - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.

Mercedes-AMG GLE и GLS обновились и уже готовятся к выходу на российский рынок. Дилеры раскрыли сроки доставки и поделились ожиданиями по спросу. Почему эти кроссоверы вызывают ажиотаж, какие изменения ждут покупателей и что влияет на стоимость - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.

Для российских автолюбителей новость о скором появлении обновленных Mercedes-AMG GLE и GLS имеет особое значение. Эти модели традиционно считаются символом статуса и технологического прогресса, а их возвращение на рынок после обновления может заметно повлиять на предпочтения покупателей в премиальном сегменте. В условиях, когда спрос на мощные и престижные автомобили в России стабильно высок, появление новых версий AMG становится событием, способным задать новые ориентиры для конкурентов.

Как сообщает Autonews, Mercedes-Benz официально представил модернизированные кроссоверы GLE и GLS с литерой AMG. Главные изменения коснулись не только внешности, но и технической начинки: автомобили получили обновленный V8, свежий дизайн и современную мультимедийную систему MBUX Superscreen. Российские дилеры уже готовятся к старту продаж и активно обсуждают детали поставок.

В дилерской сети «Рольф» отмечают, что рассчитывают начать поставки практически сразу после старта продаж в Европе. Если европейский рынок увидит новинки в августе или сентябре, то российские покупатели смогут рассчитывать на появление первых машин примерно через полтора месяца. При этом стоимость пока не раскрывается - она будет зависеть от курса валют, комплектации и условий ввоза. В компании подчеркивают, что точные цены станут известны ближе к началу поставок.

В Gate Auto, специализирующейся на премиальных иномарках, подтверждают планы по импорту самых мощных версий GLE и GLS. По их информации, первые автомобили для клиентов появятся в начале 2027 года, а цены объявят ближе к этому сроку. Ожидания по спросу остаются высокими: интерес к «заряженным» SUV в России не снижается, несмотря на изменения на рынке.

Ретейлеры отмечают, что среди премиальных моделей именно версии с шильдиком AMG пользуются наибольшей популярностью у российских покупателей. В «Рольфе» подчеркивают, что GLE, GLS и G-Class в исполнении AMG стабильно востребованы, а в Gate Auto уверены, что любовь к быстрым и мощным автомобилям останется неизменной вне зависимости от рыночных трансформаций.

Среди самых продаваемых премиальных моделей у дилеров лидируют Audi Q7 и Q8, BMW X5, X6 и X7, Mercedes-Benz GLE и GLS, Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300. В Gate Auto к этому списку добавляют Porsche Cayenne Coupe, Range Rover и Range Rover Sport, что подтверждает устойчивый интерес к крупным и мощным кроссоверам.

Обновленные Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63 сохранили узнаваемый внешний вид, но получили ряд важных технических доработок. Теперь обе модели оснащаются пневматической подвеской AMG Ride Control+ с адаптивными амортизаторами, способной автоматически менять дорожный просвет в зависимости от режима движения и типа покрытия. Также внедрена система уменьшения кренов в поворотах и электронное управление блокировкой заднего дифференциала, что повышает устойчивость и комфорт на дороге.

Под капотом у новых AMG GLE 63 и GLS 63 установлен двигатель M177 EVO - 4-литровый бензиновый V8 с двумя турбинами и плоским коленчатым валом. Мотор развивает 603 л.с. и до 850 Н·м крутящего момента в диапазоне от 2500 до 4500 об/мин. Тяга передается через девятиступенчатую автоматическую коробку передач AMG Speedshift TCT. Разгон до 100 км/ч у GLE 63 занимает 3,6 секунды, у GLS 63 - 3,9 секунды. Максимальная скорость обеих моделей ограничена электроникой на отметке 280 км/ч.

Для понимания значимости этих изменений стоит отметить, что новые AMG GLE и GLS не только усиливают позиции Mercedes-Benz в премиальном сегменте, но и задают новые стандарты для конкурентов. В условиях, когда российский рынок испытывает дефицит по-настоящему мощных и современных кроссоверов, появление этих моделей может стать заметным событием для всех, кто ценит скорость, комфорт и статус. Интерес к новинкам уже сейчас превышает ожидания дилеров, а окончательные цены и комплектации станут известны ближе к старту продаж.