Новая AMG GT 4-Door Coupe удивляет мощностью и зарядкой - но без классического V8

20 мая 2026, 11:02
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2027: электромоторы вместо V8, 1153 л.с. и 700 км запаса хода
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2027: электромоторы вместо V8, 1153 л.с. и 700 км запаса хода
Mercedes-AMG представил полностью электрическую версию GT 4-Door Coupe с тремя моторами и запасом хода до 700 км. Модель нацелена на конкурентов из Porsche и Tesla, но лишилась фирменного V8. Почему это важно для рынка и что ждет поклонников бренда - в нашем материале.
Переход Mercedes-AMG к электромобилям выходит на новый уровень: свежая версия GT 4-Door Coupe 2027 модельного года полностью отказалась от бензинового V8, который долгие годы был визитной карточкой бренда. Теперь под капотом — три осевых электромотора, суммарно выдающих до 1153 л.с. и 1475 Нм крутящего момента. Это не только рекорд для AMG, но и явный вызов конкурентам из Porsche и Tesla.
Вместо привычного рыка V8 водители встречают искусственно генерируемые звуки, которые могут вызвать неоднозначную реакцию у поклонников классических AMG. Однако техническая начинка впечатляет: батарея на 106 кВт·ч с 800-вольтовой архитектурой и процессорными элементами, разработанными на базе технологий Формулы-1. По заявлению Mercedes-AMG, зарядка мощностью до 600 кВт позволяет пополнить запас хода на 460 км всего за 10 минут — это один из лучших показателей на рынке.
Дизайн нового 4-дверного купе GT вдохновлён концептом GT XX: массивная светящаяся решётка, трёхточечные светодиодные ДХО, аэродинамический профиль и необычная задняя оптика с круглой звездой и световой полосой во всю ширину. Интерьер выполнен из кожи, карбона и металла, но вызывает вопросы из-за массивных рамок вокруг дисплея. Впервые для AMG доступна панорамная крыша Sky Control со светодиодной подсветкой и возможностью проецировать логотип AMG прямо на стекло.
Модель выпускается в двух версиях: GT 63 4-Door Coupe с максимальной отдачей и разгоном до 100 км/ч за 2,0 секунды, а также GT 55 4-Door Coupe — 805 л.с., 2,4 секунды до «сотни» и увеличенным запасом хода в городском цикле до 478 км (WLTP). Оба варианта включают активную аэродинамику: задний диффузор Aerokinetics, систему Venturi Flow и интеллектуальный спойлер. Это позволяет не только улучшить динамику, но и повысить эффективность на трассе.
Судя по представленным данным, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2027 модельного года может стать одной из самых технологичных и быстрых серийных моделей в своём классе. Важно, что производитель делает ставку не только на мощность, но и на запас хода, что особенно актуально для российских условий. В ближайшие годы можно ожидать появления аналогичных решений у других ведущих брендов, а также постепенного расширения сети зарядных станций. Для поклонников AMG это начало новой эры, где звук мотора уступает место инновациям и цифровым технологиям.
Mercedes-AMG явно ориентируется на конкуренцию с Porsche Taycan Turbo GT, который выдает до 1092 л.с. с Launch Control, а также с бывшим лидером сегмента — Tesla Model S Plaid. Однако американский электроседан уже не актуален на рынке, и немецкая новинка может занять его место. Важно отметить, что в России интерес к электромобилям растёт, несмотря на инфраструктурные ограничения. Как показывает опыт с параллельным импортом и изменениями в комплектациях, например, Renault Duster ( подробнее о тонкостях ввоза и особенностях новых моделей ), покупатели все чаще обращают внимание на технические инновации и возможности быстрой зарядки.
Похожие материалы Мерседес, Порше, Тесла
-
20.05.2026, 12:46
Владельцы немецких авто в Москве чаще других рискуют эвакуацией
В Москве фиксируют волну эвакуаций дорогих авто. Владельцы премиум-марок часто игнорируют правила. Эксперты объясняют причины массовых нарушений. Узнайте, как избежать неприятных последствий.Читать далее
-
20.05.2026, 12:31
Китайские автомобили обошли европейские по безопасности на вторичном рынке России
Китайские авто больше не вызывают опасений у покупателей. Новые бренды уверенно занимают рынок. Эксперты отмечают высокий уровень безопасности. Узнайте, что изменилось за последние годы.Читать далее
-
20.05.2026, 12:14
Tenet готовит к выходу новый седан: раскрыты ключевые характеристики модели
На российском рынке готовится появление нового седана Tenet, который может стать заметным игроком в своем классе. Мало кто знает, что автомобиль получит современные опции и мощные моторы. Премьера уже назначена, а эксперты обсуждают, как новинка повлияет на конкуренцию. Какие особенности ждут покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 12:06
В России появились новые автодома Vojo и Feria: комфорт и тепло даже зимой
На российском рынке дебютировали автодома Vojo и Feria от бренда Stann, созданные инженерами «СТ Нижегородец». Модели выделяются современным оснащением, продуманной эргономикой и возможностью комфортного проживания даже в морозы. Стартовая цена - от 1,8 млн рублей.Читать далее
-
20.05.2026, 11:56
В России могут появиться новые модели Knewstar на базе Geely
Knewstar рассматривает новые шаги на рынке. Компания планирует расширить ассортимент. Ожидаются свежие модели в ближайшие годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
20.05.2026, 11:40
Mercedes-AMG GT стал электрокаром с имитацией V8 и крышей-хамелеоном
Mercedes-AMG представил новую электрическую версию GT 4-Door Coupe, которая сочетает почти 1200 л.с., рекордную динамику и необычные технологии. Модель получила синтетический звук V8 и крышу, меняющую цвет. Почему этот автомобиль уже обсуждают эксперты и что ждет рынок - в нашем материале.Читать далее
-
20.05.2026, 11:19
АвтоВАЗ представит обновленную Lada Niva Legend с акцентом на комфорт
АвтоВАЗ покажет модернизированную Lada Niva Legend на ПМЭФ-2026. Компания раскрыла некоторые детали новых кроссоверов и коммерческих моделей. Главные изменения пока держатся в секрете. Эксперты обсуждают перспективы новинок.Читать далее
-
20.05.2026, 10:54
Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч
Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 10:53
Рейтинг кроссоверов 2026: какие бюджетные модели удивили просторным салоном
В 2026 году эксперты выделили кроссоверы, которые при доступной цене предлагают рекордно просторный салон и продуманный интерьер. Эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ищет практичность на фоне роста цен и новых требований к комфорту.Читать далее
-
20.05.2026, 10:39
Umo 5 от «Москвича»: продажи электромобилей в апреле выросли почти втрое
В апреле на российском рынке электромобилей произошел неожиданный скачок: Umo 5 от «Москвича» показал рекордные темпы продаж. Мало кто ожидал, что за месяц удастся реализовать почти две сотни машин. Почему спрос на эти авто растет, какие перемены ждут таксопарки и что это значит для обычных водителей - разбираемся подробно. Эксперты объясняют, как новые модели влияют на рынок и почему стоит следить за этим трендом.Читать далее
Похожие материалы Мерседес, Порше, Тесла
-
20.05.2026, 12:46
Владельцы немецких авто в Москве чаще других рискуют эвакуацией
В Москве фиксируют волну эвакуаций дорогих авто. Владельцы премиум-марок часто игнорируют правила. Эксперты объясняют причины массовых нарушений. Узнайте, как избежать неприятных последствий.Читать далее
-
20.05.2026, 12:31
Китайские автомобили обошли европейские по безопасности на вторичном рынке России
Китайские авто больше не вызывают опасений у покупателей. Новые бренды уверенно занимают рынок. Эксперты отмечают высокий уровень безопасности. Узнайте, что изменилось за последние годы.Читать далее
-
20.05.2026, 12:14
Tenet готовит к выходу новый седан: раскрыты ключевые характеристики модели
На российском рынке готовится появление нового седана Tenet, который может стать заметным игроком в своем классе. Мало кто знает, что автомобиль получит современные опции и мощные моторы. Премьера уже назначена, а эксперты обсуждают, как новинка повлияет на конкуренцию. Какие особенности ждут покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 12:06
В России появились новые автодома Vojo и Feria: комфорт и тепло даже зимой
На российском рынке дебютировали автодома Vojo и Feria от бренда Stann, созданные инженерами «СТ Нижегородец». Модели выделяются современным оснащением, продуманной эргономикой и возможностью комфортного проживания даже в морозы. Стартовая цена - от 1,8 млн рублей.Читать далее
-
20.05.2026, 11:56
В России могут появиться новые модели Knewstar на базе Geely
Knewstar рассматривает новые шаги на рынке. Компания планирует расширить ассортимент. Ожидаются свежие модели в ближайшие годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
20.05.2026, 11:40
Mercedes-AMG GT стал электрокаром с имитацией V8 и крышей-хамелеоном
Mercedes-AMG представил новую электрическую версию GT 4-Door Coupe, которая сочетает почти 1200 л.с., рекордную динамику и необычные технологии. Модель получила синтетический звук V8 и крышу, меняющую цвет. Почему этот автомобиль уже обсуждают эксперты и что ждет рынок - в нашем материале.Читать далее
-
20.05.2026, 11:19
АвтоВАЗ представит обновленную Lada Niva Legend с акцентом на комфорт
АвтоВАЗ покажет модернизированную Lada Niva Legend на ПМЭФ-2026. Компания раскрыла некоторые детали новых кроссоверов и коммерческих моделей. Главные изменения пока держатся в секрете. Эксперты обсуждают перспективы новинок.Читать далее
-
20.05.2026, 10:54
Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч
Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 10:53
Рейтинг кроссоверов 2026: какие бюджетные модели удивили просторным салоном
В 2026 году эксперты выделили кроссоверы, которые при доступной цене предлагают рекордно просторный салон и продуманный интерьер. Эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ищет практичность на фоне роста цен и новых требований к комфорту.Читать далее
-
20.05.2026, 10:39
Umo 5 от «Москвича»: продажи электромобилей в апреле выросли почти втрое
В апреле на российском рынке электромобилей произошел неожиданный скачок: Umo 5 от «Москвича» показал рекордные темпы продаж. Мало кто ожидал, что за месяц удастся реализовать почти две сотни машин. Почему спрос на эти авто растет, какие перемены ждут таксопарки и что это значит для обычных водителей - разбираемся подробно. Эксперты объясняют, как новые модели влияют на рынок и почему стоит следить за этим трендом.Читать далее