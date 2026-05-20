Новая AMG GT 4-Door Coupe удивляет мощностью и зарядкой - но без классического V8

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2027: электромоторы вместо V8, 1153 л.с. и 700 км запаса хода

Mercedes-AMG представил полностью электрическую версию GT 4-Door Coupe с тремя моторами и запасом хода до 700 км. Модель нацелена на конкурентов из Porsche и Tesla, но лишилась фирменного V8. Почему это важно для рынка и что ждет поклонников бренда - в нашем материале.

Переход Mercedes-AMG к электромобилям выходит на новый уровень: свежая версия GT 4-Door Coupe 2027 модельного года полностью отказалась от бензинового V8, который долгие годы был визитной карточкой бренда. Теперь под капотом — три осевых электромотора, суммарно выдающих до 1153 л.с. и 1475 Нм крутящего момента. Это не только рекорд для AMG, но и явный вызов конкурентам из Porsche и Tesla.

Вместо привычного рыка V8 водители встречают искусственно генерируемые звуки, которые могут вызвать неоднозначную реакцию у поклонников классических AMG. Однако техническая начинка впечатляет: батарея на 106 кВт·ч с 800-вольтовой архитектурой и процессорными элементами, разработанными на базе технологий Формулы-1. По заявлению Mercedes-AMG, зарядка мощностью до 600 кВт позволяет пополнить запас хода на 460 км всего за 10 минут — это один из лучших показателей на рынке.

Дизайн нового 4-дверного купе GT вдохновлён концептом GT XX: массивная светящаяся решётка, трёхточечные светодиодные ДХО, аэродинамический профиль и необычная задняя оптика с круглой звездой и световой полосой во всю ширину. Интерьер выполнен из кожи, карбона и металла, но вызывает вопросы из-за массивных рамок вокруг дисплея. Впервые для AMG доступна панорамная крыша Sky Control со светодиодной подсветкой и возможностью проецировать логотип AMG прямо на стекло.

Модель выпускается в двух версиях: GT 63 4-Door Coupe с максимальной отдачей и разгоном до 100 км/ч за 2,0 секунды, а также GT 55 4-Door Coupe — 805 л.с., 2,4 секунды до «сотни» и увеличенным запасом хода в городском цикле до 478 км (WLTP). Оба варианта включают активную аэродинамику: задний диффузор Aerokinetics, систему Venturi Flow и интеллектуальный спойлер. Это позволяет не только улучшить динамику, но и повысить эффективность на трассе.

Судя по представленным данным, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2027 модельного года может стать одной из самых технологичных и быстрых серийных моделей в своём классе. Важно, что производитель делает ставку не только на мощность, но и на запас хода, что особенно актуально для российских условий. В ближайшие годы можно ожидать появления аналогичных решений у других ведущих брендов, а также постепенного расширения сети зарядных станций. Для поклонников AMG это начало новой эры, где звук мотора уступает место инновациям и цифровым технологиям.

Mercedes-AMG явно ориентируется на конкуренцию с Porsche Taycan Turbo GT, который выдает до 1092 л.с. с Launch Control, а также с бывшим лидером сегмента — Tesla Model S Plaid. Однако американский электроседан уже не актуален на рынке, и немецкая новинка может занять его место. Важно отметить, что в России интерес к электромобилям растёт, несмотря на инфраструктурные ограничения.