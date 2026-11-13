Парадокс за 25,4 млн рублей: почему V8 молчит при запуске нового AMG GT

13 ноября 2026, 11:30
Смотрим Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: как спорткар за 25,4 млн рублей сочетает 816 сил с неудобным салоном
Смотрим Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: как спорткар за 25,4 млн рублей сочетает 816 сил с неудобным салоном
Гибридная установка Mercedes-AMG GT 63 S E Performance развивает 816 л. с., но на электротяге машина проезжает лишь 13 км. Жесткие кресла и маленький багажник осложняют повседневную эксплуатацию.
После нажатия кнопки запуска V8 молчит: сначала включаются экраны, а двигатель внутреннего сгорания просыпается лишь после выбора спортивного режима. В этом и состоит главный парадокс Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: мощный гибрид с повадками спорткара получил и черты представительского автомобиля.
Autonews отмечает сильные стороны машины и спорные решения в ее компоновке. Под агрессивным кузовом скрывается салон с кожей наппа, большим экраном и премиальной музыкой. Но кресла с выраженной боковой поддержкой жесткие: валики давят на ребра даже в самом свободном положении. Для трека такая фиксация уместна, а в долгой поездке по обычной дороге утомляет.
Мощность для трека и ограничения гибрида
Силовую установку составляют изготовленный вручную 4,0-литровый битурбированный V8 с непосредственным впрыском и электромотор на задней оси. Суммарная отдача достигает 816 л. с. и 1420 Н·м. В спецификации Mercedes-Benz USA для модели 2025 года указаны 805 hp и 1047 фунт-фут крутящего момента, что соответствует примерно 1420 Н·м. Аккумулятор емкостью 4,8 кВт·ч дает возможность ехать только на электричестве, но запас хода в таком режиме составляет 13 км. Американская спецификация указывает батарею на 6,1 кВт·ч и рабочую архитектуру 400 В. Электрическая часть здесь прежде всего увеличивает мощность и улучшает динамику, а не помогает экономить топливо.
Тяга поступает на все четыре колеса через девятиступенчатую автоматическую коробку и систему полного привода AMG Performance 4MATIC+. В описании разгон с места до 100 км/ч занимает 2,7 секунды, тогда как таблица характеристик приводит 2,8 секунды. Для своей спецификации Mercedes-Benz USA указывает разгон с места до 60 миль/ч за 2,7 секунды и максимальную скорость 199 миль/ч, около 320 км/ч. Показатели разгона до 60 миль/ч и до 100 км/ч рассчитаны по разным методикам. В обоих случаях речь идет о самой динамичной серийной модели в истории AMG. Она быстрее Mercedes-AMG One с двигателем, созданным на основе технологий «Формулы-1».
Водителю доступны семь режимов движения: «Комфорт», «Спорт», «Спорт+», «Гонка», «Электрический», «Сохранение заряда батареи» и «Скользкая дорога». После запуска V8 звучит низким раскатистым рыком. Тут гибридная схема уступает место привычным ощущениям от большого двигателя.
Внешность соответствует характеру силовой установки: широкая решетка, крупные воздухозаборники и 21-дюймовые колеса почти заполняют арки. Официальная спецификация модели также предусматривает колеса диаметром 20 или 21 дюйм. Переднюю ось можно приподнять на 30 мм, чтобы заехать на бордюр. По данным производителя, опциональный статичный спойлер из пакета AMG Aerodynamics создает около 14 кг прижимной силы при скорости 250 км/ч. Без этого пакета устанавливается активный спойлер.
Спортивная настройка спорит с удобством
Места сзади почти нет: даже при максимально сдвинутых вперед передних креслах ногам некуда деваться. Багажник объемом 182 л рассчитан на небольшой чемодан, поскольку часть места занимает аккумулятор. Для зарядного кабеля предусмотрена крупная сумка. В салоне установлен центральный экран диагональю 11,9 дюйма. Через него настраивают гибридную систему и изучают параметры движения, хотя некоторые функции удобнее было бы включать физическими клавишами.
Сенсорные панели на руле соседствуют с поворотными переключателями режимов и подвески. Поворотные переключатели удобны, но сенсорные элементы реагируют даже на случайные касания. При активном вращении руля их сложно избежать. В оснащение входят адаптивный круиз-контроль Stop & Go, удержание в полосе и контроль «мертвых» зон. Предусмотрены и предупреждение о столкновении с автоматическим экстренным торможением (AEB), и ESP Dynamic Cornering Assist.
За поведение в поворотах отвечают электронный дифференциал повышенного трения и полноуправляемое шасси. На малой скорости задние колеса поворачиваются в сторону, противоположную передним, а на высокой идут в ту же сторону. Максимальный угол составляет 2,5°. Подвеска AMG Active Ride Control использует гидравлические связи между стойками колес и помогает противодействовать кренам. На скорости около 80 км/ч элемент в нижней части передка опускается примерно на 40 мм и уменьшает подъемную силу на передней оси.
В технической карточке указаны кузов купе, двигатель объемом 3982 куб. см и колесная база 2700 мм. Размеры составляют 4728 × 1984 × 1354 мм, дорожный просвет - 122 мм, снаряженная масса - 1970 кг. Максимальная мощность достигается при 5750-6500 об/мин, максимальный крутящий момент - при 2500-4500 об/мин. Указаны максимальная скорость 320 км/ч, расход топлива в смешанном цикле 8,2 л и топливный бак объемом 70 л. В салоне четыре посадочных места, цена составляет 25,4 млн рублей.
GT 63 S E Performance относится ко второму поколению Mercedes-AMG GT с заводским индексом C192. Новая генерация GT дебютировала в 2023 году, получила компоновку 2+2 и сохранила переднемоторную архитектуру Gran Turismo с продольным V8. Семейство выпускают в Бремене, Германия, на одной площадке с Mercedes-AMG SL. Первое поколение GT собирали в Зиндельфингене.
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