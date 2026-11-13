Парадокс за 25,4 млн рублей: почему V8 молчит при запуске нового AMG GT

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

13 ноября 2026, 11:30

Смотрим Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: как спорткар за 25,4 млн рублей сочетает 816 сил с неудобным салоном

Смотрим Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: как спорткар за 25,4 млн рублей сочетает 816 сил с неудобным салоном

Парадокс за 25,4 млн рублей: почему V8 молчит при запуске нового AMG GT

Смотрим Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: как спорткар за 25,4 млн рублей сочетает 816 сил с неудобным салоном

Гибридная установка Mercedes-AMG GT 63 S E Performance развивает 816 л. с., но на электротяге машина проезжает лишь 13 км. Жесткие кресла и маленький багажник осложняют повседневную эксплуатацию.

Гибридная установка Mercedes-AMG GT 63 S E Performance развивает 816 л. с., но на электротяге машина проезжает лишь 13 км. Жесткие кресла и маленький багажник осложняют повседневную эксплуатацию.

После нажатия кнопки запуска V8 молчит: сначала включаются экраны, а двигатель внутреннего сгорания просыпается лишь после выбора спортивного режима. В этом и состоит главный парадокс Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: мощный гибрид с повадками спорткара получил и черты представительского автомобиля.

Autonews отмечает сильные стороны машины и спорные решения в ее компоновке. Под агрессивным кузовом скрывается салон с кожей наппа, большим экраном и премиальной музыкой. Но кресла с выраженной боковой поддержкой жесткие: валики давят на ребра даже в самом свободном положении. Для трека такая фиксация уместна, а в долгой поездке по обычной дороге утомляет.

Мощность для трека и ограничения гибрида

Силовую установку составляют изготовленный вручную 4,0-литровый битурбированный V8 с непосредственным впрыском и электромотор на задней оси. Суммарная отдача достигает 816 л. с. и 1420 Н·м. В спецификации Mercedes-Benz USA для модели 2025 года указаны 805 hp и 1047 фунт-фут крутящего момента, что соответствует примерно 1420 Н·м. Аккумулятор емкостью 4,8 кВт·ч дает возможность ехать только на электричестве, но запас хода в таком режиме составляет 13 км. Американская спецификация указывает батарею на 6,1 кВт·ч и рабочую архитектуру 400 В. Электрическая часть здесь прежде всего увеличивает мощность и улучшает динамику, а не помогает экономить топливо.

Тяга поступает на все четыре колеса через девятиступенчатую автоматическую коробку и систему полного привода AMG Performance 4MATIC+. В описании разгон с места до 100 км/ч занимает 2,7 секунды, тогда как таблица характеристик приводит 2,8 секунды. Для своей спецификации Mercedes-Benz USA указывает разгон с места до 60 миль/ч за 2,7 секунды и максимальную скорость 199 миль/ч, около 320 км/ч. Показатели разгона до 60 миль/ч и до 100 км/ч рассчитаны по разным методикам. В обоих случаях речь идет о самой динамичной серийной модели в истории AMG. Она быстрее Mercedes-AMG One с двигателем, созданным на основе технологий «Формулы-1».

Водителю доступны семь режимов движения: «Комфорт», «Спорт», «Спорт+», «Гонка», «Электрический», «Сохранение заряда батареи» и «Скользкая дорога». После запуска V8 звучит низким раскатистым рыком. Тут гибридная схема уступает место привычным ощущениям от большого двигателя.

Внешность соответствует характеру силовой установки: широкая решетка, крупные воздухозаборники и 21-дюймовые колеса почти заполняют арки. Официальная спецификация модели также предусматривает колеса диаметром 20 или 21 дюйм. Переднюю ось можно приподнять на 30 мм, чтобы заехать на бордюр. По данным производителя, опциональный статичный спойлер из пакета AMG Aerodynamics создает около 14 кг прижимной силы при скорости 250 км/ч. Без этого пакета устанавливается активный спойлер.

Спортивная настройка спорит с удобством

Места сзади почти нет: даже при максимально сдвинутых вперед передних креслах ногам некуда деваться. Багажник объемом 182 л рассчитан на небольшой чемодан, поскольку часть места занимает аккумулятор. Для зарядного кабеля предусмотрена крупная сумка. В салоне установлен центральный экран диагональю 11,9 дюйма. Через него настраивают гибридную систему и изучают параметры движения, хотя некоторые функции удобнее было бы включать физическими клавишами.

Сенсорные панели на руле соседствуют с поворотными переключателями режимов и подвески. Поворотные переключатели удобны, но сенсорные элементы реагируют даже на случайные касания. При активном вращении руля их сложно избежать. В оснащение входят адаптивный круиз-контроль Stop & Go, удержание в полосе и контроль «мертвых» зон. Предусмотрены и предупреждение о столкновении с автоматическим экстренным торможением (AEB), и ESP Dynamic Cornering Assist.

За поведение в поворотах отвечают электронный дифференциал повышенного трения и полноуправляемое шасси. На малой скорости задние колеса поворачиваются в сторону, противоположную передним, а на высокой идут в ту же сторону. Максимальный угол составляет 2,5°. Подвеска AMG Active Ride Control использует гидравлические связи между стойками колес и помогает противодействовать кренам. На скорости около 80 км/ч элемент в нижней части передка опускается примерно на 40 мм и уменьшает подъемную силу на передней оси.

В технической карточке указаны кузов купе, двигатель объемом 3982 куб. см и колесная база 2700 мм. Размеры составляют 4728 × 1984 × 1354 мм, дорожный просвет - 122 мм, снаряженная масса - 1970 кг. Максимальная мощность достигается при 5750-6500 об/мин, максимальный крутящий момент - при 2500-4500 об/мин. Указаны максимальная скорость 320 км/ч, расход топлива в смешанном цикле 8,2 л и топливный бак объемом 70 л. В салоне четыре посадочных места, цена составляет 25,4 млн рублей.

GT 63 S E Performance относится ко второму поколению Mercedes-AMG GT с заводским индексом C192. Новая генерация GT дебютировала в 2023 году, получила компоновку 2+2 и сохранила переднемоторную архитектуру Gran Turismo с продольным V8. Семейство выпускают в Бремене, Германия, на одной площадке с Mercedes-AMG SL. Первое поколение GT собирали в Зиндельфингене.

Упомянутые модели: Mercedes AMG GT (от 8 630 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
АвтоВАЗ объявил распродажу Lada в ноябре: какую модель можно забрать с максимальной выгодой?
Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Красноярск Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться