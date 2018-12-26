26 декабря 2018, 16:27

Посмотрите на Mercedes-AMG GT 63S в полном «фарше»

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Компания Mercedes-AMG подготовила для линейки GT новый аэродинамический набор Aero Package. Он доступен для всех версий Mercedes-AMG GT, но лучше всего смотрится на самом мощном представителе семейства – AMG GT 63S, особенно в сочетании с пакетами опций Carbon Package и Night Package.
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  Посмотрите на Mercedes-AMG GT 63S в полном «фарше» Mercedes AMG GT Посмотрите на Mercedes-AMG GT 63S в полном «фарше» Mercedes AMG GT Посмотрите на Mercedes-AMG GT 63S в полном «фарше» Mercedes AMG GT Посмотрите на Mercedes-AMG GT 63S в полном «фарше» Mercedes AMG GT Посмотрите на Mercedes-AMG GT 63S в полном «фарше»
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Mercedes-AMG опубликовал фото фастбека GT 63S, оснащенного сразу тремя опциональными пакетами. Набор Carbon Package предлагает углепластиковые элементы внешнего декора. Пакет Night Package – глянцево-черную отделку. Набор Aero Package предусматривает сплиттер и более агрессивный передний бампер с дополнительными дефлекторами в переднем бампере. Сзади появился статичный спойлер, массивный диффузор и боковые воздуховоды в бампере.

Набор Aero Package стоит в Германии 3 391 евро (около 268 тысяч рублей по текущему курсу). Его можно установить на любую версию AMG GT: GT 43, GT 53 или GT 63. Пакет не совместим разве что с фаркопом. Но если какому-нибудь владельцу AMG GT и придет в голову буксировать прицеп, то аэродинамический обвес ему вряд ли понадобится.

Версия Mercedes-AMG GT 63S недавно получила титул самого быстрого четырехместного автомобиля Нюрбургринга. Трассу длиной 20,8 километра он проехал за 7 минут 25,41 секунды. Суперкар оснащен 4,0-литровым V8 мощностью 639 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой AMG Speedshift MCT. Первую «сотню» автомобиль набирает за 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 315 км/ч. В России AMG GT 63S стоит от 10 760 000 рублей.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Mercedes отзывает в России AMG GT
Оказывается по нашей стране катается почти сотня таких автомобилей, никогда бы не подумал. А проблемы с ремнем безопасности в этом случае дело серьезное. Для управления машиной с такими динамическими характеристиками, может и ремня не хватить, лучше сразу в шлеме ездить.
Колян
Mercedes-AMG представил родстер GT S
Очень крутой Мерс, но и цена у него немалая. Сейчас известен ценник - под 10 миллионов. Конечно, на такую тачку денег никаких не жалко, если бы они были, но и содержать ее в наших условиях сложно и накладно.
Максим
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
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Посмотрите на Mercedes-AMG GT 63S в полном «фарше»
{{material_125016}}Mercedes-AMG опубликовал фото фастбека GT 63S, оснащенного сразу тремя опциональными пакетами. Набор Carbon Package предлагает углепластиковые элементы внешнего декора. Пакет Night Package – глянцево-черную отделку. Набор Aero Package предусматривает сплиттер и более агрессивный передний бампер с дополнительными дефлекторами в переднем бампере. Сзади появился статичный спойлер, массивный диффузор и боковые воздуховоды в бампере.Набор Aero Package стоит в Германии 3 391 евро (около 268 тысяч рублей по текущему курсу). Его можно установить на любую версию AMG GT: GT 43, GT 53 или GT 63. Пакет не совместим разве что с фаркопом. Но если какому-нибудь владельцу AMG GT и придет в голову буксировать прицеп, то аэродинамический обвес ему вряд ли понадобится.Версия Mercedes-AMG GT 63S недавно получила титул самого быстрого четырехместного автомобиля Нюрбургринга. Трассу длиной 20,8 километра он проехал за 7 минут 25,41 секунды. Суперкар оснащен 4,0-литровым V8 мощностью 639 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой AMG Speedshift MCT. Первую «сотню» автомобиль набирает за 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 315 км/ч. В России AMG GT 63S стоит от 10 760 000 рублей.
2018-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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