23 октября 2017, 09:42

Mercedes-AMG GT оснастили 860-сильным мотором

Специалисты тюнинг-ателье IMSA подготовили экстремальную версию спортивного купе Mercedes-AMG GT S. Автомобиль под названием RXR One Super Gran Turismo получил сверхмощный агрегат.
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  Mercedes-AMG GT оснастили 860-сильным мотором Mercedes Benz AMG GT Mercedes-AMG GT оснастили 860-сильным мотором
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Mercedes Benz AMG GT
Выпускается с 2014 г.
Новый от 7 770 000 до 8 880 000 Р
Речь идет о 4-литровом битурбированном моторе V8 от AGM GT S. Специалисты установили кованые поршни, модифицировали турбокомпрессор и оснастили купе новым впуском и интеркулером. В результате этого отдача агрегата выросла с 522 до 860 «лошадей» и 1000 Нм крутящего момента.

Чтобы улучшить динамические показатели, разработчики постарались максимально снизить вес модели. Для этого капот, крыша, крылья, крышка багажника и задний спойлер изготовили из карбона. В общей сложности, вес RXR One Super GT удалось уменьшить на 300 кг по сравнению со стандартной версией модели.

От обычного AGM GT S немецкий тюнинг-проект отличается 20-дюймовыми кованными дисками, а также каркасом безопасности, карбон-керамическими тормозами и модернизированной роботизированной трансмиссией. Всего IMSA планирует выпустить несколько экземпляров суперкара. Сколько именно – пока не уточняется.

Дизайн и тюнинг Мерседес Бенц, Мерседес АМГ ГТ

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Mercedes-AMG GT оснастили 860-сильным мотором
{{model_6156}}Речь идет о 4-литровом битурбированном моторе V8 от AGM GT S. Специалисты установили кованые поршни, модифицировали турбокомпрессор и оснастили купе новым впуском и интеркулером. В результате этого отдача агрегата выросла с 522 до 860 «лошадей» и 1000 Нм крутящего момента. Чтобы улучшить динамические показатели, разработчики постарались максимально снизить вес модели. Для этого капот, крыша, крылья, крышка багажника и задний спойлер изготовили из карбона. В общей сложности, вес RXR One Super GT удалось уменьшить на 300 кг по сравнению со стандартной версией модели.От обычного AGM GT S немецкий тюнинг-проект отличается 20-дюймовыми кованными дисками, а также каркасом безопасности, карбон-керамическими тормозами и модернизированной роботизированной трансмиссией. Всего IMSA планирует выпустить несколько экземпляров суперкара. Сколько именно – пока не уточняется.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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