23 октября 2017, 09:42
Mercedes-AMG GT оснастили 860-сильным мотором
Специалисты тюнинг-ателье IMSA подготовили экстремальную версию спортивного купе Mercedes-AMG GT S. Автомобиль под названием RXR One Super Gran Turismo получил сверхмощный агрегат.
Mercedes Benz AMG GT
Выпускается с 2014 г.
Новый от 7 770 000 до 8 880 000 Р
Чтобы улучшить динамические показатели, разработчики постарались максимально снизить вес модели. Для этого капот, крыша, крылья, крышка багажника и задний спойлер изготовили из карбона. В общей сложности, вес RXR One Super GT удалось уменьшить на 300 кг по сравнению со стандартной версией модели.
От обычного AGM GT S немецкий тюнинг-проект отличается 20-дюймовыми кованными дисками, а также каркасом безопасности, карбон-керамическими тормозами и модернизированной роботизированной трансмиссией. Всего IMSA планирует выпустить несколько экземпляров суперкара. Сколько именно – пока не уточняется.
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21.07.2017, 20:47
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20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
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Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
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