Новейший Mercedes-AMG GT удивил мощностью и необычной крышей

Mercedes-AMG GT стал электрокаром с имитацией V8 и крышей-хамелеоном

Mercedes-AMG представил новую электрическую версию GT 4-Door Coupe, которая сочетает почти 1200 л.с., рекордную динамику и необычные технологии. Модель получила синтетический звук V8 и крышу, меняющую цвет. Почему этот автомобиль уже обсуждают эксперты и что ждет рынок - в нашем материале.

Российских автолюбителей сложно удивить новыми технологиями, но свежая премьера Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe действительно способна изменить представления о спортивных электрокарах. В условиях, когда рынок стремительно переходит на электротягу, появление столь мощной и технологичной модели становится важным событием для всех, кто следит за трендами и ищет нечто большее, чем просто быстрый автомобиль.

Mercedes-AMG официально представил полностью электрическую версию GT 4-Door Coupe, которая пришла на смену гибридной модификации с V8. Новинка построена на платформе AMG.EA и во многом повторяет прошлогодний концепт Concept AMG GT XX. Главная особенность - силовая установка на базе 800-вольтовой архитектуры и три электромотора, что позволяет развивать до 1169 л.с. и 2000 Н·м крутящего момента в топовой версии GT 63 4Matic+. Более доступная GT 55 выдает 816 л.с.

Динамика впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает всего 2,1 секунды с учетом проскальзывания, а до 200 км/ч - 6,8 секунды. Максимальная скорость ограничена 300 км/ч, но только с пакетом Driver’s Package. Батарея емкостью 106 кВт·ч поддерживает быструю зарядку мощностью до 600 кВт, что позволяет пополнить запас энергии с 10 до 80% всего за 11 минут. За 10 минут зарядки можно получить до 460 км пробега. На полном заряде GT 63 способен проехать до 696 км, а GT 55 - до 700 км по смешанному циклу.

Особое внимание инженеры уделили ощущениям от вождения. В Mercedes-AMG GT реализована система AMGFORCE S+, которая имитирует звук V8 и даже синтетические переключения передач. Водитель может выбрать один из семи режимов движения, включая AMGFORCE Sport+, где активируются все эффекты. Также предусмотрены девять уровней контроля тяги, настройка отклика силовой установки и регулировка поведения в поворотах с помощью Agility Control.

Подвеска - активная пневматическая AMG Active Ride Control с полуактивной стабилизацией крена и регулируемыми амортизаторами. Задние колеса могут поворачиваться: до 80 км/ч - в противоположную сторону от передних, выше - в ту же. Передние тормоза - карбон-керамические, задние - стальные. Еще одна необычная деталь - крыша Sky Control, способная менять цвет по желанию владельца.

В салоне - 14-дюймовый мультимедийный дисплей, цифровая приборная панель на 10,2 дюйма, опциональный экран для пассажира, карбоновые вставки и сложная система подсветки. Как пишет Autonews, дизайн серийной версии во многом повторяет концепт-кар, впервые показанный в Гуанчжоу в 2025 году.

Стоимость новинки будет сопоставима с предыдущими поколениями, но точные цены пока не раскрыты. Для российского рынка появление такого автомобиля - не просто очередная премьера, а сигнал о том, как быстро меняются стандарты в мире спортивных машин. Электрический Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe - это не только про скорость, но и про новые ощущения за рулем, которые раньше были доступны только владельцам бензиновых суперкаров.