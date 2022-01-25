Mercedes-AMG Михаэля Шумахера продадут с аукциона
Фото: Bonhams
Фото: Bonhams
Фото: Bonhams
Фото: Bonhams
Фото: Bonhams
Фото: Bonhams
Фото: Bonhams
Фото: Bonhams
Автомобиль с богатой историей за минувшие 12 лет успел проехать 152 тысячи километров. Все это время он регулярно проходил ТО и сейчас находится в прекрасном состоянии. Последний владелец, который приобрел его в 2018 году, поставил новые шины и выполнил весь необходимый регламент у местного дилера Mercedes-Benz. Насколько можно судить по опубликованным фото, фары выглядят немного помутневшими, а краска на передней панели имеет небольшие царапины. Кожа на водительском сиденье тоже не идеальна, но все это легко исправить.
Поколение Mercedes-Benz C-Class (W204) выпускалось в период с 2007 по 2015 год, а модель C63 была его самой мощной версией. Под капотом черного универсала установлен 6,2-литровый 32-клапанный двигатель V8, развивающий 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Мощность передается только на задние колеса через 7-ступенчатую автоматическую коробку передач. С места до «сотни» универсал разгоняется примерно за 4 секунды.
Bonhams ожидает выручить за легендарный автомобиль от 50 000 до 100 000 евро или от 4,4 до 8,9 млн рублей по текущему курсу. Несмотря на относительно большой пробег, этот автомобиль, безусловно, имеет привлекательный внешний вид, классический мощный мотор V8 и соответствующую родословную.
- 2 700 000 РMercedes C-класс 2017 в Москве
- 3 610 000 РMercedes C-класс 2020 в Москве
- 3 480 000 РMercedes C-класс 2019 в Москве
- 1 129 000 РMercedes C-класс 2012 в Москве
- 1 199 000 РMercedes C-класс 2013 в Москве
- 1 350 000 РMercedes C-класс 2012 в Москве
- 1 360 000 РMercedes C-класс 2011 в Москве
- 3 760 000 РMercedes C-класс 2017 в Москве
- 3 697 000 РMercedes C-класс 2020 в Москве
- 3 300 000 РMercedes C-класс 2019 в Москве
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