23 сентября 2021, 10:53
Mercedes-AMG пока не собирается отказываться от моторов V8
Многие автопроизводители избавляются от огромных мощных двигателей внутреннего сгорания, заменяя их на более компактные турбомоторы и гибридные установки. Но подразделение Mercedes-AMG остается верным традициям.
Дарья Климова Фото: Mercedes-Benz
Изображение загружается
Фото: Mercedes-Benz
Ранее мы писали
Подразделение Mercedes-AMG представило свой самый мощный автомобиль – седан Mercedes-AMG GT 63 SE Performance ...Читать далее
Моторы V8 ставят сейчас на большинство флагманских моделей Mercedes-AMG: от купе GT до внедорожника G-Class. И хотя в Mercedes-Benz больше не разрабатывают новые бензиновые двигатели, инженеры доводят до совершенства существующие агрегаты. Например, новейший Mercedes-AMG GT 63 SE Performance получает еще больше мощности благодаря гибридной силовой установке на базе твин-турбо V8, выдающей 843 лошадиных силы и 1 400 Нм максимального крутящего момента.
Упомянутые модели: Mercedes AMG GT (от 6 400 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 8 018 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 6 199 000 РMercedes AMG GT 2016 в Москве
- 6 400 000 РMercedes AMG GT 2016 в Москве
- 9 970 000 РMercedes AMG GT 2017 в Москве
- 10 950 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 8 080 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 14 500 000 РMercedes AMG GT 2017 в Москве
- 9 150 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 14 700 000 РMercedes AMG GT 2021 в Москве
- 11 495 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
Новости по теме
10 лучших автомобилей с четырехцилиндровыми моторами
03.09.2021, 14:27
Представлен самый мощный в истории Mercedes-AMG
01.09.2021, 16:10
ТОП-10 новых седанов таких же быстрых, как суперкары
05.08.2021, 19:31
Porsche унизил Mercedes и отнял у него титул самого быстрого автомобиля Нюрбургринга
24.06.2021, 13:15
ТОП-10 космически быстрых споркаров, которые можно купить в России
12.04.2021, 16:40
Новости по теме
10 лучших автомобилей с четырехцилиндровыми моторами
03.09.2021, 14:27
Представлен самый мощный в истории Mercedes-AMG
01.09.2021, 16:10
ТОП-10 новых седанов таких же быстрых, как суперкары
05.08.2021, 19:31
Porsche унизил Mercedes и отнял у него титул самого быстрого автомобиля Нюрбургринга
24.06.2021, 13:15
ТОП-10 космически быстрых споркаров, которые можно купить в России
12.04.2021, 16:40
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Продажа Mercedes AMG GT
Купить Mercedes AMG GT 2019 в Москве
7 133 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2017 в Москве
14 100 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2019 в Москве
8 750 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2019 в Москве
10 950 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2019 в Москве
8 018 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2021 в Москве
14 700 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2016 в Москве
6 199 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2017 в Москве
14 500 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2021 в Москве
14 700 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2019 в Москве
11 495 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2017 в Москве
9 970 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2019 в Москве
11 495 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2019 в Москве
8 080 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2019 в Москве
9 150 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2015 в Москве
8 500 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2019 в Москве
7 133 000 Р
Купить Mercedes AMG GT 2021 в Москве
16 231 600 Р
Купить Mercedes AMG GT 2021 в МосквеОбъявления о продаже Mercedes AMG GT
10 032 800 Р
Транспортный налог
Рейтинги машин