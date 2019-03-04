4 марта 2019, 10:59
Mercedes-AMG покажет в Женеве прощальную версию седана S 65 с мотором V12
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Ужесточающиеся требования по экологии и экономичности добрались и до автомобилей Mercedes-AMG. Мощный битурбо мотор V12 исчезнет из линейки AMG. Напоследок компания выпустит ограниченную серию S 65 Final Edition тиражом всего 130 экземпляров. Взглянуть на автомобиль можно будет уже завтра, на открывающемся в Женеве международном автосалоне.
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Финальная версия выполнена в глубоком черном цвете Obsidian Black. Черными стали патрубки выпускной системы, а на защитном кожухе двигателя появилась черная табличка «One Man - One Engine» («Один человек – один двигатель»). На задних стойках разместили логотипы AMG. Колесные диски диаметром 20 дюймов, молдинги и окантовку бамперов выкрасили в медный цвет. В отделке сидений использована контрастная прострочка аналогичного медного оттенка. Фоновая подсветка салона тоже имеет медный цвет, хотя при желании можно выбрать и другие варианты. На центральной консоли красуется шильдик «1 из 130», подчеркивающий эксклюзивность автомобиля.
В остальном оснащение AMG S 65 Final Edition не отличается от стандартного для этой модели. Покупателям предлагается панорамная крыша, раздельные кресла второго ряда и пакет AMG Driver’s package, который увеличивает максимальную скорость до 300 км/ч. Цены пока не называются. Обычный Mercedes-AMG S 65 стоит минимум 232,5 тыс. долларов (около 15,3 млн рублей в пересчете по текущему курсу).
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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