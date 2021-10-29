Mercedes-AMG представил новый роскошный кабриолет: 585 сил, 3,6 секунды до «сотни» и места для детей (фото)
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Впервые за 20 лет жесткий верх уступил место мягкой складной крыше. Поднять и опустить верх можно на скорости до 60 км/ч. Новая крыша на 27 кг легче и занимает меньше места в багажнике. Благодаря этому в салоне удалось установить второй ряд сидений, правда комфортно там будет только детям ростом до 150 см.
В оснащение вошла адаптивная подвеска, система активного подавления кренов AMG Active Ride Control, полноуправляемое шасси и активное аэродинамическое оперение. В салоне появился вертикально ориентированный экран медиасистемы, у которого можно менять угол наклона, чтобы при езде с открытым верхом он не бликовал в лучах солнца. Цифровая панель приборов по той же причиной спряталась под внушительным козырьком.
В моторную гамму входит 4,0-литровый турбомотор, который доступен в двух уровнях форсировки - 476 л.с. (700 Нм) и 585 л.с. (800 Нм). Разгон до первой «сотни» занимает 3,9 и 3,6 секунды соответственно. Позднее должна появиться гибридная версия, которая получит силовую установку от AMG GT 63 S E Performance мощностью свыше 840 л.с.
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