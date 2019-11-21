Mercedes-AMG представил «заряженные» GLE 63 S и GLS 63
- 1086
- 0
На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировали топовые версии вседорожников Mercedes GLE и GLS от подразделения AMG. Обе получили 4,0-литровый битурбо V8 мощностью 612 лошадиных сил и 850 Нм пикового крутящего момента.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Ранее мы писали
Глава Mercedes-Benz Cars Ола Кэлениус официально подтвердил планы компании выпустить внедорожник G-Class с ...Читать далее
Гибридный «довесок» обеспечивает мгновенный подхват при разгоне с места, как у электрокаров. От нуля до «сотни» AMG GLE 63 S может разогнаться за 3,8 секунды. Более крупному и тяжелому AMG GLS 63 потребуется 4,2 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях принудительно ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. С опциональным пакетом AMG Driver ее можно увеличить до 280 км/ч.
Внешне отличить оба вседорожника можно по фирменной решетке радиатора AMG с вертикальными «ребрами», более «мускулистому» капоту, спортивному обвесу, расширенным колесным аркам, сдвоенным четырехугольным патрубкам выпускной системы и крупным дискам AMG (21 дюйм в «базе»). В салоне повсюду присутствует логотип AMG: на порогах, сидениях и ковриках.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Да уж, в таких машинах действительно самое грустное - это цена. За такие деньги испытывать его выдающиеся внедорожные качества на российском бездорожье рука не поднимется. Для этих целей проще десяток Патриотов купить. А по городу ездить на постоянном полном приводе, да с таким расходом топлива могут ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве