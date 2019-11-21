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21 ноября 2019, 08:23

Mercedes-AMG представил «заряженные» GLE 63 S и GLS 63

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На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировали топовые версии вседорожников Mercedes GLE и GLS от подразделения AMG. Обе получили 4,0-литровый битурбо V8 мощностью 612 лошадиных сил и 850 Нм пикового крутящего момента.
Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63

Фото: Mercedes

Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63

 

Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63

Фото: Mercedes

Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63

 

Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63

Фото: Mercedes

Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63

 

Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63

 

Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63

Фото: Mercedes

Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63
Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63
Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63
Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63
Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63
Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63
Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63
Mercedes AMG представил заряженные GLE 63 S и GLS 63
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Версии Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 адресованы тем, кому не хватает мощности стандартных вседорожников Mercedes-Benz. Под капотом новинок скрывается 4,0-литровый мотор V8 с двойным наддувом, который выдает 612 л.с. и 850 Нм. В помощь ему установлен стартер-генератор EQ Boost, предлагающий дополнительные 22 силы и 250 Нм. Стартер-генератор помогает экономить топливо при равномерном движении. Кроме того, у силовой установки предусмотрена система отключения части цилиндров в V8, которая ориентируется на выбранный режим движения.

Гибридный «довесок» обеспечивает мгновенный подхват при разгоне с места, как у электрокаров. От нуля до «сотни» AMG GLE 63 S может разогнаться за 3,8 секунды. Более крупному и тяжелому AMG GLS 63 потребуется 4,2 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях принудительно ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. С опциональным пакетом AMG Driver ее можно увеличить до 280 км/ч.

Внешне отличить оба вседорожника можно по фирменной решетке радиатора AMG с вертикальными «ребрами», более «мускулистому» капоту, спортивному обвесу, расширенным колесным аркам, сдвоенным четырехугольным патрубкам выпускной системы и крупным дискам AMG (21 дюйм в «базе»). В салоне повсюду присутствует логотип AMG: на порогах, сидениях и ковриках.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Петр
Mercedes-Benz GLE 2019 замечен фотошпионами
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Дмитрий
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
Да уж, в таких машинах действительно самое грустное - это цена. За такие деньги испытывать его выдающиеся внедорожные качества на российском бездорожье рука не поднимется. Для этих целей проще десяток Патриотов купить. А по городу ездить на постоянном полном приводе, да с таким расходом топлива могут ...
Максим
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Mercedes-AMG представил «заряженные» GLE 63 S и GLS 63
{{material_128067}}Версии Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 адресованы тем, кому не хватает мощности стандартных вседорожников Mercedes-Benz. Под капотом новинок скрывается 4,0-литровый мотор V8 с двойным наддувом, который выдает 612 л.с. и 850 Нм. В помощь ему установлен стартер-генератор EQ Boost, предлагающий дополнительные 22 силы и 250 Нм. Стартер-генератор помогает экономить топливо при равномерном движении. Кроме того, у силовой установки предусмотрена система отключения части цилиндров в V8, которая ориентируется на выбранный режим движения.Гибридный «довесок» обеспечивает мгновенный подхват при разгоне с места, как у электрокаров. От нуля до «сотни» AMG GLE 63 S может разогнаться за 3,8 секунды. Более крупному и тяжелому AMG GLS 63 потребуется 4,2 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях принудительно ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. С опциональным пакетом AMG Driver ее можно увеличить до 280 км/ч.Внешне отличить оба вседорожника можно по фирменной решетке радиатора AMG с вертикальными «ребрами», более «мускулистому» капоту, спортивному обвесу, расширенным колесным аркам, сдвоенным четырехугольным патрубкам выпускной системы и крупным дискам AMG (21 дюйм в «базе»). В салоне повсюду присутствует логотип AMG: на порогах, сидениях и ковриках.
2019-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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