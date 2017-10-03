3 октября 2017, 10:07

Mercedes-AMG Project One будут собирать в Великобритании

Производство 1000-сильного гиперкара Mercedes-AMG Project One будет налажено на заводе в Великобритании. На этом же предприятии выпускают болиды Формулы-1.
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Mercedes-AMG Project One будут собирать в Великобритании Mercedes Benz

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Эту информацию озвучил Тобиас Моэрс, руководитель подразделения AMG. По предварительным данным, сборка гиперкара будет осуществляться на заводе компании в Брэкли, где  Mercedes-AMG с 2010 года выпускает болиды для Формулы-1. Решение продиктовано желанием использовать на Project One некоторые детали и узлы от гоночного транспорта.

Отмечается, что на этом производстве будет осуществляться сборка шасси, двигателей и большей части кузовных элементов новинки. Модель встанет на конвейер не раньше 2019 года.

Mercedes-AMG представила Project One в ходе автомобильного шоу во Франкфурте. Новинка приводится в движение 1,6-литровым турбированным мотором, заимствованным у болидов Королевской гонки, пятью электродвигателями и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Суммарная отдача силового агрегата превышает 1000 «лошадей». Гиперкару требуется 6 секунд, чтобы разогнаться до 200 км/ч, а максимальная скорость ограничена на отметке в 350 км/ч.

Компания планирует выпустить 275 экземпляров модели, каждый из которых, по некоторым данным, уже нашел своего хозяина. Стоимость каждого автомобиля составляет более 2,3 млн евро.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес

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Mercedes-AMG Project One будут собирать в Великобритании
{{material_120927}}Эту информацию озвучил Тобиас Моэрс, руководитель подразделения AMG. По предварительным данным, сборка гиперкара будет осуществляться на заводе компании в Брэкли, где  Mercedes-AMG с 2010 года выпускает болиды для Формулы-1. Решение продиктовано желанием использовать на Project One некоторые детали и узлы от гоночного транспорта.Отмечается, что на этом производстве будет осуществляться сборка шасси, двигателей и большей части кузовных элементов новинки. Модель встанет на конвейер не раньше 2019 года.Mercedes-AMG представила Project One в ходе автомобильного шоу во Франкфурте. Новинка приводится в движение 1,6-литровым турбированным мотором, заимствованным у болидов Королевской гонки, пятью электродвигателями и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Суммарная отдача силового агрегата превышает 1000 «лошадей». Гиперкару требуется 6 секунд, чтобы разогнаться до 200 км/ч, а максимальная скорость ограничена на отметке в 350 км/ч.Компания планирует выпустить 275 экземпляров модели, каждый из которых, по некоторым данным, уже нашел своего хозяина. Стоимость каждого автомобиля составляет более 2,3 млн евро.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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