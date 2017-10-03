Mercedes-AMG Project One будут собирать в Великобритании
Отмечается, что на этом производстве будет осуществляться сборка шасси, двигателей и большей части кузовных элементов новинки. Модель встанет на конвейер не раньше 2019 года.
Mercedes-AMG представила Project One в ходе автомобильного шоу во Франкфурте. Новинка приводится в движение 1,6-литровым турбированным мотором, заимствованным у болидов Королевской гонки, пятью электродвигателями и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Суммарная отдача силового агрегата превышает 1000 «лошадей». Гиперкару требуется 6 секунд, чтобы разогнаться до 200 км/ч, а максимальная скорость ограничена на отметке в 350 км/ч.
Компания планирует выпустить 275 экземпляров модели, каждый из которых, по некоторым данным, уже нашел своего хозяина. Стоимость каждого автомобиля составляет более 2,3 млн евро.
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