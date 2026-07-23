Mercedes‑AMG близок к тому, чтобы вернуть культовый V8 вопреки экостандартам

Mercedes-AMG рассматривает возвращение V8 в C63 и E63: что известно сейчас

Mercedes-AMG может пересмотреть свою стратегию и вернуть в линейку легендарные V8 для C63 и E63. Решение будет зависеть от спроса и новых экологических стандартов. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут поклонников марки - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что нынешние гибридные версии могут исчезнуть уже в ближайшее время.

Mercedes-AMG может пересмотреть свою стратегию и вернуть в линейку легендарные V8 для C63 и E63. Решение будет зависеть от спроса и новых экологических стандартов. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут поклонников марки - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что нынешние гибридные версии могут исчезнуть уже в ближайшее время.

Для российских автолюбителей новость о возможном возвращении V8 в Mercedes-AMG C63 и E63 может стать настоящим событием. В условиях, когда рынок переживает серьезные перемены из-за ужесточения экологических норм и ухода ряда моделей, перспектива появления мощных восьмицилиндровых моторов вновь вызывает интерес и обсуждение среди поклонников марки.

Как сообщает Autonews, в Mercedes-AMG пока не приняли окончательного решения о возвращении C63 и E63 с V8, однако сама идея не снята с повестки. По словам члена совета директоров Mercedes-Benz Маттиаса Гайзена, инженеры внимательно следят за развитием нового поколения восьмицилиндровых двигателей, которые уже дебютировали в обновленном S-классе. Если спрос на такие моторы окажется достаточным, доработанная версия V8 может появиться и в спортивной линейке AMG.

Сейчас в продаже остается Mercedes-AMG C63 с четырехцилиндровой гибридной установкой, но, по данным Road & Track, эта версия вскоре может исчезнуть с рынка. Причина - ужесточение экологических требований Евросоюза, которым нынешний гибридный мотор в перспективе соответствовать не сможет. Это создает окно возможностей для возвращения классических V8, если производитель найдет способ адаптировать их под новые стандарты.

Модель E63 AMG уже отсутствует в линейке с 2022 года, когда завершился выпуск предыдущего поколения с V8. В последние годы активно обсуждается возможность возвращения обеих моделей с новым восьмицилиндровым мотором, однако официальных подтверждений пока не поступало. В то же время Mercedes-AMG уже анонсировал разработку новой версии C-Class с рядным шестицилиндровым двигателем, которая получит индекс C53 AMG. Это может означать, что место C63 в линейке сохраняется именно для возможного возвращения V8.

Интересно, что на фоне этих изменений многие автопроизводители пересматривают свои стратегии, чтобы соответствовать новым требованиям рынка. Например, как отмечают эксперты в материале о рисках для гибридов и электрокаров, спрос на определенные типы силовых установок может меняться очень быстро, что влияет на решения компаний.

Важный нюанс: возвращение V8 в AMG-линейку будет зависеть не только от желания поклонников, но и от способности производителя адаптировать моторы к современным экологическим стандартам. В последние годы Mercedes-Benz активно инвестирует в разработку новых технологий, чтобы сохранить баланс между мощностью и экологичностью. Кроме того, на рынке сохраняется интерес к классическим спортивным моделям, что может стать дополнительным стимулом для возвращения V8.

Для справки: восьмицилиндровые двигатели традиционно ассоциируются с максимальной производительностью и уникальным звуком, который ценят поклонники марки. Однако ужесточение норм выбросов и переход к электрификации заставляют производителей искать компромиссы. Если Mercedes-AMG удастся реализовать проект возвращения V8, это может стать знаковым событием для всего сегмента спортивных автомобилей.