Премьера нового S 63 AMG: какие изменения ждут поклонников и что скрывают тестовые прототипы

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 07:38

Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.

Mercedes готовится к выходу обновленного S 63 AMG 2027 модельного года — это флагманский седан, который обещает стать не просто очередным рестайлингом, а настоящим событием для поклонников марки. Производитель заявляет о более чем 2 700 новых или модернизированных деталях, что уже само по себе говорит о масштабности изменений. Среди них - новая светодиодная оптика с эффектом «звездного неба», переработанные бамперы и более вертикальная решетка радиатора, которая придает автомобилю еще большей солидности и узнаваемости на дороге.

Особое внимание уделено силовой установке. Впервые для S 63 AMG будет предложен новый V8 с коленчатым валом - решение, ранее встречавшееся только на суперкарах и гоночных автомобилях. Такой двигатель отличается не только громким звуком, но и более точным откликом на газ, что должно добавить эмоций рулем даже такого большого и тяжелого седана. Инженеры Mercedes уверяют, что новый мотор позволит S 63 конкурировать с аналогичным классом, не жертвуя при этом комфортом и плавностью хода.

Внешне обновленный S 63 AMG можно узнать по фирменной решетке Panamericana, которая является эксклюзивом для «заряженных» версий и не будет доступна для обычных S-классов с пакетом AMG Line. Камуфляжные прототипы, направленные на тесты, подтверждают: дизайнеры создали более строгий и выразительный облик, сохранивший при этом узнаваемые черты модели. Новая оптика, по замыслам разработчиков, не только эффектно выглядит, но и обеспечивает лучшую видимость в темное время суток.

В салоне также ряд доработок. Mercedes традиционно уделяет внимание деталям, интерьер обещает стать еще более технологичным и роскошным. Ожидается появление новых материалов отделки, расширенных возможностей персонализации и обновленной мультимедийной системы с поддержкой последних цифровых сервисов. Для задних пассажиров предусмотрена дополнительная опция комфорта, что особенно важно для клиентов, предпочитающих передвигаться с водителем.

Гибридная версия S 63 сохраняет подключаемую силовую установку, что позволяет сочетать высокую мощность с возможностью передвижения на электротяге в обычных условиях. Подобный подход уже стал стандартом для современных представительских седанов, и Mercedes не собирается отставать от конкурентов. При этом инженеры обещают, что динамика и управляемость останутся на высоте, несмотря на дополнительные источники питания.

Появление обновленного S 63 AMG на рынке может стать важным событием не только для поклонников марки, но и для всего сегмента представительских автомобилей. Mercedes явно создает смесь традиционной роскоши, современных технологий и спортивного характера, которая должна привлечь как давних поклонников, так и новых клиентов. Остается только дождаться официальной премьеры и узнать, как амбициозные планы компаний воплотятся в реальность.

Упомянутые модели: Mercedes S (от 5 940 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
