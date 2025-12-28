Вдохновленный Vision Iconic Concept Mercedes-AMG S 63 удивил смелыми линиями – что ждет флагман

Mercedes-AMG S 63 2028 года: рендер показал неожиданный дизайн и новые детали

Mercedes-AMG S 63 2028 года получил яркий рендер с необычным обликом. Дизайн вдохновлен концептом Vision Iconic. Ожидаются новые линии кузова и спортивные акценты. Мощность и динамика останутся на высоте. Когда ждать обновление – пока загадка.

Пока поклонники Mercedes наблюдают за обновлениями стандартной S-Class, дизайнеры уже фантазируют о будущем топовой версии AMG S 63. В сети появился эффектный рендер, который демонстрирует, каким может стать флагманский седан в 2028 году. Автор изображения решил не ограничиваться анализом прототипов, а вдохновился концептом Vision Iconic, что позволило создать по-настоящему необычный и запоминающийся облик.

В первую очередь в глаза бросается массивная решетка радиатора, выполненная в классическом стиле, без привычных вертикальных полос Panamericana. Фары получили форму капли, а в бампере появился тонкий воздухозаборник, дополненный крупными боковыми вентиляционными отверстиями. Все это придает передней части автомобиля выразительность и солидность, подчеркивая его статус.

Фото: Соцсети / Kelsonik

Профиль машины также претерпел изменения: новые линии на дверях, переработанные ручки и свежие пороги делают силуэт более динамичным. Окна стали чуть короче и шире, а крыша теперь плавно уходит к задней части, что напоминает о некогда популярном CLS, только в более крупном исполнении. Сзади автомобиль получил широкие фонари, массивную крышку багажника, спортивный диффузор и характерные для AMG патрубки выхлопа. Номерной знак переехал ниже, а бампер обзавелся дополнительными вентиляционными отверстиями.

На рендере представлены два варианта окраски – ярко-красный и строгий серый. Оба варианта оснащены крупными колесными дисками, которые заметно выделяются на фоне стандартных. Несмотря на эффектный красный цвет, серый вариант кажется более уместным для большого представительского седана, даже если речь идет о спортивной версии.

Текущая версия Mercedes-AMG S 63 E Performance оснащается гибридным 4,0-литровым V8 с двумя турбинами, который выдает внушительные 791 л.с. и 1430 Нм крутящего момента. Такой седан разгоняется до 100 км/ч всего за 3 секунды, что делает его одним из самых быстрых в своем классе. Стоимость модели 2026 года стартует от 189 800 долларов, и, по всей видимости, обновленный вариант появится не раньше 2028 года, когда ожидается рестайлинг всей линейки S-Class.

Пока Mercedes официально не раскрывает подробности о будущей версии AMG S 63, остается только гадать, какие еще сюрпризы готовит производитель. Однако уже сейчас ясно: новый дизайн способен удивить даже самых требовательных поклонников марки, а технические характеристики останутся на высоте. Ожидание новинки обещает быть интригующим.