Вдохновленный Vision Iconic Concept Mercedes-AMG S 63 удивил смелыми линиями – что ждет флагман

28 декабря 2025, 06:29
Mercedes-AMG S 63 2028 года: рендер показал неожиданный дизайн и новые детали
Mercedes-AMG S 63 2028 года: рендер показал неожиданный дизайн и новые детали
Mercedes-AMG S 63 2028 года получил яркий рендер с необычным обликом. Дизайн вдохновлен концептом Vision Iconic. Ожидаются новые линии кузова и спортивные акценты. Мощность и динамика останутся на высоте. Когда ждать обновление – пока загадка.
Пока поклонники Mercedes наблюдают за обновлениями стандартной S-Class, дизайнеры уже фантазируют о будущем топовой версии AMG S 63. В сети появился эффектный рендер, который демонстрирует, каким может стать флагманский седан в 2028 году. Автор изображения решил не ограничиваться анализом прототипов, а вдохновился концептом Vision Iconic, что позволило создать по-настоящему необычный и запоминающийся облик.
В первую очередь в глаза бросается массивная решетка радиатора, выполненная в классическом стиле, без привычных вертикальных полос Panamericana. Фары получили форму капли, а в бампере появился тонкий воздухозаборник, дополненный крупными боковыми вентиляционными отверстиями. Все это придает передней части автомобиля выразительность и солидность, подчеркивая его статус.
Профиль машины также претерпел изменения: новые линии на дверях, переработанные ручки и свежие пороги делают силуэт более динамичным. Окна стали чуть короче и шире, а крыша теперь плавно уходит к задней части, что напоминает о некогда популярном CLS, только в более крупном исполнении. Сзади автомобиль получил широкие фонари, массивную крышку багажника, спортивный диффузор и характерные для AMG патрубки выхлопа. Номерной знак переехал ниже, а бампер обзавелся дополнительными вентиляционными отверстиями.
На рендере представлены два варианта окраски – ярко-красный и строгий серый. Оба варианта оснащены крупными колесными дисками, которые заметно выделяются на фоне стандартных. Несмотря на эффектный красный цвет, серый вариант кажется более уместным для большого представительского седана, даже если речь идет о спортивной версии.
Текущая версия Mercedes-AMG S 63 E Performance оснащается гибридным 4,0-литровым V8 с двумя турбинами, который выдает внушительные 791 л.с. и 1430 Нм крутящего момента. Такой седан разгоняется до 100 км/ч всего за 3 секунды, что делает его одним из самых быстрых в своем классе. Стоимость модели 2026 года стартует от 189 800 долларов, и, по всей видимости, обновленный вариант появится не раньше 2028 года, когда ожидается рестайлинг всей линейки S-Class.
Пока Mercedes официально не раскрывает подробности о будущей версии AMG S 63, остается только гадать, какие еще сюрпризы готовит производитель. Однако уже сейчас ясно: новый дизайн способен удивить даже самых требовательных поклонников марки, а технические характеристики останутся на высоте. Ожидание новинки обещает быть интригующим.
Похожие материалы Мерседес
-
25.12.2025, 08:37
Пять редких автомобилей стоимостью с элитную квартиру в Москве
Пять уникальных авто стоят как роскошная квартира в центре столицы. В подборке - только эксклюзивные модели. Их характеристики и особенности удивят даже опытных автолюбителей. Узнайте, что скрывается за ценником в 110 миллионов рублей.Читать далее
-
23.12.2025, 15:36
В России продают уникальный Mercedes-Benz W140 S600 с минимальным пробегом
В Москве выставлен на продажу редкий Mercedes-Benz W140 S600. Пробег автомобиля всего 12 тысяч километров. Состояние машины близко к идеальному. Цена сопоставима с новым премиальным внедорожником. Подробности о раритете – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:07
Mercedes-Benz готовит обновленный S-Class и запускает тесты роботакси в ОАЭ
Mercedes-Benz и Momenta вместе с K2 и Lumo начинают испытания роботакси на базе S-Class в Абу-Даби. Прототип 2027 года намекает на обновленный дизайн и новые системы автономного управления. Детали о силовой установке пока держатся в секрете. Внутри ожидаются современные цифровые решения. Следите за развитием событий – премьера может состояться уже в 2026 году.Читать далее
-
28.10.2025, 14:43
От любви до забвения: пять автомобилей которые разочаровали своих фанатов
Даже гиганты автопрома совершают ошибки. Некоторые модели теряют свою популярность. Они разочаровывают покупателей своим дизайном. Качество сборки тоже вызывает вопросы. Узнайте о пяти таких автомобилях.Читать далее
-
27.10.2025, 19:46
Mercedes-AMG S 63 нового поколения представлен вместе с крупным GLS виртуальным художником
Независимый художник раскрывает детали новых Mercedes-AMG S 63 и GLS. Оба автомобиля получили заметные обновления. Дизайн стал еще выразительнее, а оснащение — богаче. Читать далее
-
24.07.2025, 17:28
Mercedes-AMG S 63 Coupe получил экстремальный тюнинг с розовой «наждачной» пленкой и кастомными дисками
West Coast Customs превратили Mercedes-AMG S 63 Coupe в яркий арт-объект: розовая пленка с блестками, белые акценты, огромные диски и агрессивный обвес. Узнайте, как изменился культовый купе и что осталось от его роскошного характера.Читать далее
-
08.11.2024, 07:09
5 самых дорогих новых автомобилей в России в ноябре 2024 года
Продажи роскошных автомобилей растут в России третий месяц подряд. Официально они в нашу страну не поставляются, но дилеры и частные посредники готовы выполнить любой каприз состоятельного заказчика.Читать далее
-
07.11.2024, 08:56
Что происходит на российском авторынке? Цены на новые автомобили растут, на подержанные – падают
Средняя цена нового автомобиля в России выросла за последний месяц на 3% и составила в октябре 2024 года 3,67 млн рублей. На вторичном авторынке наблюдается обратная тенденция. Машины дешевеют шестой месяц подряд.Читать далее
-
05.09.2024, 08:40
Создатели Aurus покупают бронированный Mercedes-Benz S680 за 60 млн рублей
ФГУП «НАМИ» разместил заявку о закупке бронированного Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic. Ведомство, разработавшее новый российский люксовый автомобиль Aurus, планирует потратить на немецкий седан 59 млн рублей.Читать далее
-
21.12.2023, 07:59
Новый цвет в дорожном движении: у автомобилей Mercedes-Benz будут голубые ходовые огни
Компания Mercedes-Benz получила разрешение на тестирование на дорогах общего пользования бирюзовых ходовых огней, встроенных в фары, задние фонари и боковые зеркала ее беспилотных автомобилей.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
25.12.2025, 08:37
Пять редких автомобилей стоимостью с элитную квартиру в Москве
Пять уникальных авто стоят как роскошная квартира в центре столицы. В подборке - только эксклюзивные модели. Их характеристики и особенности удивят даже опытных автолюбителей. Узнайте, что скрывается за ценником в 110 миллионов рублей.Читать далее
-
23.12.2025, 15:36
В России продают уникальный Mercedes-Benz W140 S600 с минимальным пробегом
В Москве выставлен на продажу редкий Mercedes-Benz W140 S600. Пробег автомобиля всего 12 тысяч километров. Состояние машины близко к идеальному. Цена сопоставима с новым премиальным внедорожником. Подробности о раритете – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:07
Mercedes-Benz готовит обновленный S-Class и запускает тесты роботакси в ОАЭ
Mercedes-Benz и Momenta вместе с K2 и Lumo начинают испытания роботакси на базе S-Class в Абу-Даби. Прототип 2027 года намекает на обновленный дизайн и новые системы автономного управления. Детали о силовой установке пока держатся в секрете. Внутри ожидаются современные цифровые решения. Следите за развитием событий – премьера может состояться уже в 2026 году.Читать далее
-
28.10.2025, 14:43
От любви до забвения: пять автомобилей которые разочаровали своих фанатов
Даже гиганты автопрома совершают ошибки. Некоторые модели теряют свою популярность. Они разочаровывают покупателей своим дизайном. Качество сборки тоже вызывает вопросы. Узнайте о пяти таких автомобилях.Читать далее
-
27.10.2025, 19:46
Mercedes-AMG S 63 нового поколения представлен вместе с крупным GLS виртуальным художником
Независимый художник раскрывает детали новых Mercedes-AMG S 63 и GLS. Оба автомобиля получили заметные обновления. Дизайн стал еще выразительнее, а оснащение — богаче. Читать далее
-
24.07.2025, 17:28
Mercedes-AMG S 63 Coupe получил экстремальный тюнинг с розовой «наждачной» пленкой и кастомными дисками
West Coast Customs превратили Mercedes-AMG S 63 Coupe в яркий арт-объект: розовая пленка с блестками, белые акценты, огромные диски и агрессивный обвес. Узнайте, как изменился культовый купе и что осталось от его роскошного характера.Читать далее
-
08.11.2024, 07:09
5 самых дорогих новых автомобилей в России в ноябре 2024 года
Продажи роскошных автомобилей растут в России третий месяц подряд. Официально они в нашу страну не поставляются, но дилеры и частные посредники готовы выполнить любой каприз состоятельного заказчика.Читать далее
-
07.11.2024, 08:56
Что происходит на российском авторынке? Цены на новые автомобили растут, на подержанные – падают
Средняя цена нового автомобиля в России выросла за последний месяц на 3% и составила в октябре 2024 года 3,67 млн рублей. На вторичном авторынке наблюдается обратная тенденция. Машины дешевеют шестой месяц подряд.Читать далее
-
05.09.2024, 08:40
Создатели Aurus покупают бронированный Mercedes-Benz S680 за 60 млн рублей
ФГУП «НАМИ» разместил заявку о закупке бронированного Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic. Ведомство, разработавшее новый российский люксовый автомобиль Aurus, планирует потратить на немецкий седан 59 млн рублей.Читать далее
-
21.12.2023, 07:59
Новый цвет в дорожном движении: у автомобилей Mercedes-Benz будут голубые ходовые огни
Компания Mercedes-Benz получила разрешение на тестирование на дорогах общего пользования бирюзовых ходовых огней, встроенных в фары, задние фонари и боковые зеркала ее беспилотных автомобилей.Читать далее