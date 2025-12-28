Вдохновленный Vision Iconic Concept Mercedes-AMG S 63 удивил смелыми линиями – что ждет флагман

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 06:29

Mercedes-AMG S 63 2028 года: рендер показал неожиданный дизайн и новые детали

Mercedes-AMG S 63 2028 года: рендер показал неожиданный дизайн и новые детали

Вдохновленный Vision Iconic Concept Mercedes-AMG S 63 удивил смелыми линиями – что ждет флагман

Mercedes-AMG S 63 2028 года: рендер показал неожиданный дизайн и новые детали

Mercedes-AMG S 63 2028 года получил яркий рендер с необычным обликом. Дизайн вдохновлен концептом Vision Iconic. Ожидаются новые линии кузова и спортивные акценты. Мощность и динамика останутся на высоте. Когда ждать обновление – пока загадка.

Mercedes-AMG S 63 2028 года получил яркий рендер с необычным обликом. Дизайн вдохновлен концептом Vision Iconic. Ожидаются новые линии кузова и спортивные акценты. Мощность и динамика останутся на высоте. Когда ждать обновление – пока загадка.

Пока поклонники Mercedes наблюдают за обновлениями стандартной S-Class, дизайнеры уже фантазируют о будущем топовой версии AMG S 63. В сети появился эффектный рендер, который демонстрирует, каким может стать флагманский седан в 2028 году. Автор изображения решил не ограничиваться анализом прототипов, а вдохновился концептом Vision Iconic, что позволило создать по-настоящему необычный и запоминающийся облик.

В первую очередь в глаза бросается массивная решетка радиатора, выполненная в классическом стиле, без привычных вертикальных полос Panamericana. Фары получили форму капли, а в бампере появился тонкий воздухозаборник, дополненный крупными боковыми вентиляционными отверстиями. Все это придает передней части автомобиля выразительность и солидность, подчеркивая его статус.

Фото: Соцсети / Kelsonik

Профиль машины также претерпел изменения: новые линии на дверях, переработанные ручки и свежие пороги делают силуэт более динамичным. Окна стали чуть короче и шире, а крыша теперь плавно уходит к задней части, что напоминает о некогда популярном CLS, только в более крупном исполнении. Сзади автомобиль получил широкие фонари, массивную крышку багажника, спортивный диффузор и характерные для AMG патрубки выхлопа. Номерной знак переехал ниже, а бампер обзавелся дополнительными вентиляционными отверстиями.

На рендере представлены два варианта окраски – ярко-красный и строгий серый. Оба варианта оснащены крупными колесными дисками, которые заметно выделяются на фоне стандартных. Несмотря на эффектный красный цвет, серый вариант кажется более уместным для большого представительского седана, даже если речь идет о спортивной версии.

Текущая версия Mercedes-AMG S 63 E Performance оснащается гибридным 4,0-литровым V8 с двумя турбинами, который выдает внушительные 791 л.с. и 1430 Нм крутящего момента. Такой седан разгоняется до 100 км/ч всего за 3 секунды, что делает его одним из самых быстрых в своем классе. Стоимость модели 2026 года стартует от 189 800 долларов, и, по всей видимости, обновленный вариант появится не раньше 2028 года, когда ожидается рестайлинг всей линейки S-Class.

Пока Mercedes официально не раскрывает подробности о будущей версии AMG S 63, остается только гадать, какие еще сюрпризы готовит производитель. Однако уже сейчас ясно: новый дизайн способен удивить даже самых требовательных поклонников марки, а технические характеристики останутся на высоте. Ожидание новинки обещает быть интригующим.

Упомянутые модели: Mercedes S (от 5 940 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
город Орёл Курган Петропавловск-Камчатский
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться