Черная молния или новый взгляд на роскошь? – AMG удивляет

Mercedes-AMG S 63 Black Venom 2026: воображаемый рестайлинг легендарного седана

Mercedes-AMG S 63 Black Venom 2026 года - не просто фантазия дизайнеров. Это взгляд в будущее, где роскошь и агрессия сливаются в одном кузове. Как изменится восприятие флагмана после такого смелого переосмысления? Узнайте, что скрывается за этим концептом.

Mercedes-AMG S 63 Black Venom 2026 года - не просто фантазия дизайнеров. Это взгляд в будущее, где роскошь и агрессия сливаются в одном кузове. Как изменится восприятие флагмана после такого смелого переосмысления? Узнайте, что скрывается за этим концептом.

Седьмое поколение Mercedes-Benz S-Class с индексом W223 появилось на рынке еще в конце 2020 года. Тогда компания сделала установку исключительно на четырехдверный кузов, отказавшись от купе и кабриолета. Их место заняли более компактные и динамичные AMG SL и GT, а сам S-Class остался символом требовательности и комфорта.

Прошло уже больше пяти лет, и за это время флагманский седан не только сохранил свою популярность, но и стал эталоном для конкуренции. Однако даже у признанных лидеров наступает момент, когда хочется встряхнуть устоявшийся имидж. Именно так появился концепт Mercedes-AMG S 63 Black Venom - дерзкая фантазия на тему того, каким мог бы стать S-класс.

Внешность Black Venom сразу бросается в глаза: агрессивный аэродинамический обвес, массивные воздухозаборники, черная глянцевая отделка и фирменные элементы AMG. Такой седан не просто заявил о себе. В профиль автомобиль выглядит стремительно, задняя часть со встроенным спойлером и патрубками выхлопной системы имеет спортивный характер.

Внутри концепции царит атмосфера роскоши, но с явным отклонением в сторону технологий и индивидуальности. Кожа, карбон, алюминий - материалы подобраны так, чтобы каждый элемент интерьера подчеркивал эксклюзивность. Центральная консоль усыпана сенсорными панелями, а цифровая приборная панель впечатляет. Водительское место напоминает кокпит спорткара, но при этом не является лидером фирменного комфорта S-класса.

Технические характеристики Black Venom продолжают оставаться догадками. По информации autoevolution, если бы такой автомобиль появился на свет, под капотом наверняка оказался бы гибридный V8 с мощностью свыше 800 л.с. и система полного привода. Разгон до 100 км/час занял бы менее 3,5 секунды, максимальная скорость превысила 300 км/ч. Но главное - это не цифры, а эмоции, которые вызывает проект.

Mercedes-AMG S 63 Black Venom - не просто очередная вариация на тему люксового седана. Это вызов традициям, попытка переосмыслить концепцию роскоши и динамики в одном флаконе.

Mercedes-Benz S-Class W223 представлен к заметному обновлению. Купе и кабриолет ушли в прошлое, седан ждет рестайлинг в 2026–2027 годах. Какие перемены готовит Мерседес - интрига сохраняется. Подробнее о грядущих изменениях читайте в нашем материале Mercedes-Benz S-Class 2026–2027: как развиваются флагманы после обновления W223 .