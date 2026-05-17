Восьмицилиндровый двигатель и свежий облик - что скрывает рестайлинг Mercedes-AMG S 63 E Performance

Mercedes-AMG S 63 E Performance 2027: обновленный флагман с новым V8 и агрессивным дизайном

Mercedes-AMG готовит к выпуску обновленный S 63 E Performance, который уже проходит испытания на Нюрбургринге. Новая версия обещает не только измененный экстерьер, но и модернизированный V8, что может повлиять на расстановку сил среди премиальных седанов.

Mercedes-AMG готовит к выпуску обновленный S 63 E Performance, который уже проходит испытания на Нюрбургринге. Новая версия обещает не только измененный экстерьер, но и модернизированный V8, что может повлиять на расстановку сил среди премиальных седанов.

Рестайлинговый Mercedes-AMG S 63 E Performance 2027 года вновь оказался в центре внимания после публикации новых видеороликов с тестами на Нюрбургринге и дорогах общего пользования. Интерес к новинке подогревает не только агрессивный внешний вид, но и слухи о серьёзных технических изменениях, которые могут повлиять на весь сегмент представительских седанов.

Внешне обновлённый S 63 E Performance сразу выделяется на фоне обычного S-Class. Даже под плотным камуфляжем проступают новые черты: переработанная решётка Panamericana с вертикальными ламелями, более выразительные боковые воздухозаборники и массивный передний бампер. Сзади автомобиль получил четыре квадратных выхлопных патрубка, встроенных в крупный диффузор, а также аккуратный спойлер на крышке багажника. Прототипы оснащены специальными колёсными дисками и модернизированной тормозной системой, а подвеска адаптирована для более динамичного прохождения поворотов.

Главная интрига — силовой агрегат. Согласно имеющейся информации, рестайлинговый Mercedes-AMG S 63 E Performance получит новый двигатель V8 с «плоским» коленвалом, объёмом 4,0 литра и двойным турбонаддувом. Точные характеристики пока держатся в секрете, но предыдущая версия развивала 802 л.с. и 1430 Нм благодаря гибридной установке. Такой запас мощности позволял разгоняться до 100 км/ч чуть более чем за три секунды, а максимальная скорость достигала 290 км/ч.

Испытания на Нюрбургринге показали, что даже тяжёлый представительский седан способен уверенно проходить повороты на высокой скорости. При этом подтверждается, что инженеры Mercedes-AMG уделяли особое внимание управляемости и устойчивости — что особенно важно для автомобилей такого класса. На дорогах общего пользования прототипы также демонстрируют уверенное поведение, несмотря на значительные габариты.

Для российского рынка обновлённый S 63 E Performance может представлять особый интерес: сочетание роскоши и передовых технологий традиционно пользуется популярностью среди отечественных покупателей премиум-сегмента. Кроме того, рестайлинг может стать ответом на усиление конкуренции со стороны BMW M, Audi RS, а также новых электрифицированных моделей.

Mercedes-AMG пока не объявлял о дате выхода новинки — не исключено, что серийная версия появится только в 2028 году. В любом случае, обновлённый S 63 E Performance задаёт новые стандарты для представительских седанов с мощными гибридными установками.