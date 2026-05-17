Восьмицилиндровый двигатель и свежий облик - что скрывает рестайлинг Mercedes-AMG S 63 E Performance

17 мая 2026, 17:51
Mercedes-AMG S 63 E Performance 2027: обновленный флагман с новым V8 и агрессивным дизайном
Mercedes-AMG S 63 E Performance 2027: обновленный флагман с новым V8 и агрессивным дизайном
Mercedes-AMG готовит к выпуску обновленный S 63 E Performance, который уже проходит испытания на Нюрбургринге. Новая версия обещает не только измененный экстерьер, но и модернизированный V8, что может повлиять на расстановку сил среди премиальных седанов.
Рестайлинговый Mercedes-AMG S 63 E Performance 2027 года вновь оказался в центре внимания после публикации новых видеороликов с тестами на Нюрбургринге и дорогах общего пользования. Интерес к новинке подогревает не только агрессивный внешний вид, но и слухи о серьёзных технических изменениях, которые могут повлиять на весь сегмент представительских седанов.
Внешне обновлённый S 63 E Performance сразу выделяется на фоне обычного S-Class. Даже под плотным камуфляжем проступают новые черты: переработанная решётка Panamericana с вертикальными ламелями, более выразительные боковые воздухозаборники и массивный передний бампер. Сзади автомобиль получил четыре квадратных выхлопных патрубка, встроенных в крупный диффузор, а также аккуратный спойлер на крышке багажника. Прототипы оснащены специальными колёсными дисками и модернизированной тормозной системой, а подвеска адаптирована для более динамичного прохождения поворотов.
Главная интрига — силовой агрегат. Согласно имеющейся информации, рестайлинговый Mercedes-AMG S 63 E Performance получит новый двигатель V8 с «плоским» коленвалом, объёмом 4,0 литра и двойным турбонаддувом. Точные характеристики пока держатся в секрете, но предыдущая версия развивала 802 л.с. и 1430 Нм благодаря гибридной установке. Такой запас мощности позволял разгоняться до 100 км/ч чуть более чем за три секунды, а максимальная скорость достигала 290 км/ч.
Испытания на Нюрбургринге показали, что даже тяжёлый представительский седан способен уверенно проходить повороты на высокой скорости. При этом подтверждается, что инженеры Mercedes-AMG уделяли особое внимание управляемости и устойчивости — что особенно важно для автомобилей такого класса. На дорогах общего пользования прототипы также демонстрируют уверенное поведение, несмотря на значительные габариты.
Для российского рынка обновлённый S 63 E Performance может представлять особый интерес: сочетание роскоши и передовых технологий традиционно пользуется популярностью среди отечественных покупателей премиум-сегмента. Кроме того, рестайлинг может стать ответом на усиление конкуренции со стороны BMW M, Audi RS, а также новых электрифицированных моделей.
Mercedes-AMG пока не объявлял о дате выхода новинки — не исключено, что серийная версия появится только в 2028 году. В любом случае, обновлённый S 63 E Performance задаёт новые стандарты для представительских седанов с мощными гибридными установками.
Похожие материалы Мерседес
-
14.05.2026, 20:53
Последний круг на Нюрбургринге: как Mercedes-AMG GT S изменил судьбу автолюбителя
Модифицированный Mercedes-AMG GT S с почти 700 л.с. стал героем особого заезда на Нюрбургринге. Известный гонщик Миша Charoudin устроил незабываемую поездку для Арто Alanen, который борется с тяжелой болезнью. Почему этот круг стал самым важным - в нашем материале.Читать далее
-
24.04.2026, 21:20
Mercedes-AMG E 63 S 2027: новый взгляд на строгий дизайн и премиум-сегмент
Mercedes-AMG готовит E 63 S с акцентом на строгие линии и узнаваемые формы, что может изменить баланс сил среди премиальных седанов. Эксперты обсуждают, как новый подход к дизайну и технологиям способен повлиять на восприятие бренда и конкуренцию в сегменте.Читать далее
-
01.04.2026, 20:05
Интерьер нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe: крупные экраны и физические кнопки
Mercedes-AMG готовит к выходу полностью электрическую версию GT 4-Door Coupe, и впервые раскрывает интерьер новинки. В центре внимания - сочетание массивных экранов и сохранение физических элементов управления. Почему производитель делает ставку на такие решения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.03.2026, 15:20
Mercedes-AMG E 63 S 2027: возвращение к строгим формам и новый взгляд на дизайн
Mercedes-AMG готовит флагманский E 63 S с акцентом на классические линии кузова. Эксперты обсуждают, как возвращение к угловатому стилю может повлиять на восприятие бренда и конкуренцию с BMW и Audi. В центре внимания - неожиданные решения в дизайне и технические новшества.Читать далее
-
27.03.2026, 04:22
Mercedes-AMG готовит GT Coupe Track: новые аэродинамические решения и двигатель M177 Evo
Mercedes-AMG выводит на тесты новую версию GT Coupe Track, которая обещает стать самой технологичной и быстрой среди гражданских AMG. В центре внимания - доработанная аэродинамика, модернизированная подвеска и свежий мотор M177 Evo. Почему этот автомобиль уже сейчас вызывает интерес у экспертов и поклонников бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.03.2026, 20:08
Mercedes-AMG готовит две экстремальные новинки на базе одного концепта
Mercedes-AMG официально подтвердил, что концепт AMG GT Track Sport ляжет в основу сразу двух новых спортивных моделей. Ожидаются самые радикальные версии GT3 и Black Series, которые обещают задать новые стандарты в сегменте. Почему это событие уже обсуждают эксперты и поклонники бренда - в нашем материале.Читать далее
-
16.03.2026, 04:34
Venuum 777: загадочный проект на базе Mercedes-AMG G 63 удивил автолюбителей
Venuum вновь интригует автосообщество, представив загадочный 777 Project на базе Mercedes-AMG G 63. Почему этот автомобиль сравнивают с батареей и самолетом, и что скрывается за необычным названием? Эксперты уже обсуждают возможные новшества и влияние на рынок.Читать далее
-
13.03.2026, 18:45
Mercedes-AMG готовит электрическую C-Class EQ с активным спойлером и новым дизайном
Mercedes-AMG выводит на финальные испытания электрическую C-Class EQ с активным задним спойлером. Прототип почти не скрывает детали экстерьера, что позволяет оценить свежий подход к аэродинамике и дизайну. Новинка обещает задать новые стандарты в сегменте электроседанов.Читать далее
-
17.02.2026, 05:25
Новый электрический Mercedes-AMG GT SUV: первые фото с серийной оптикой и минимумом маскировки
Mercedes-AMG готовит к дебюту электрический GT SUV, который обещает стать одной из самых заметных новинок 2027 года. Модель уже проходит испытания с серийной светотехникой и минимальным камуфляжем. Эксперты отмечают необычную световую подпись и просторный салон.Читать далее
-
12.02.2026, 05:46
Mercedes-AMG C 53 2027: испытания нового шестицилиндрового двигателя на зимних трассах
В 2027 году Mercedes-AMG готовит для рынка США новую версию C 53 с уникальным шестицилиндровым двигателем. Зимние тесты в Швеции уже раскрыли первые детали о возможностях и особенностях этой модели. Эксперты отмечают, что новинка может задать новый стандарт для спортивных седанов.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
14.05.2026, 20:53
Последний круг на Нюрбургринге: как Mercedes-AMG GT S изменил судьбу автолюбителя
Модифицированный Mercedes-AMG GT S с почти 700 л.с. стал героем особого заезда на Нюрбургринге. Известный гонщик Миша Charoudin устроил незабываемую поездку для Арто Alanen, который борется с тяжелой болезнью. Почему этот круг стал самым важным - в нашем материале.Читать далее
-
24.04.2026, 21:20
Mercedes-AMG E 63 S 2027: новый взгляд на строгий дизайн и премиум-сегмент
Mercedes-AMG готовит E 63 S с акцентом на строгие линии и узнаваемые формы, что может изменить баланс сил среди премиальных седанов. Эксперты обсуждают, как новый подход к дизайну и технологиям способен повлиять на восприятие бренда и конкуренцию в сегменте.Читать далее
-
01.04.2026, 20:05
Интерьер нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe: крупные экраны и физические кнопки
Mercedes-AMG готовит к выходу полностью электрическую версию GT 4-Door Coupe, и впервые раскрывает интерьер новинки. В центре внимания - сочетание массивных экранов и сохранение физических элементов управления. Почему производитель делает ставку на такие решения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.03.2026, 15:20
Mercedes-AMG E 63 S 2027: возвращение к строгим формам и новый взгляд на дизайн
Mercedes-AMG готовит флагманский E 63 S с акцентом на классические линии кузова. Эксперты обсуждают, как возвращение к угловатому стилю может повлиять на восприятие бренда и конкуренцию с BMW и Audi. В центре внимания - неожиданные решения в дизайне и технические новшества.Читать далее
-
27.03.2026, 04:22
Mercedes-AMG готовит GT Coupe Track: новые аэродинамические решения и двигатель M177 Evo
Mercedes-AMG выводит на тесты новую версию GT Coupe Track, которая обещает стать самой технологичной и быстрой среди гражданских AMG. В центре внимания - доработанная аэродинамика, модернизированная подвеска и свежий мотор M177 Evo. Почему этот автомобиль уже сейчас вызывает интерес у экспертов и поклонников бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.03.2026, 20:08
Mercedes-AMG готовит две экстремальные новинки на базе одного концепта
Mercedes-AMG официально подтвердил, что концепт AMG GT Track Sport ляжет в основу сразу двух новых спортивных моделей. Ожидаются самые радикальные версии GT3 и Black Series, которые обещают задать новые стандарты в сегменте. Почему это событие уже обсуждают эксперты и поклонники бренда - в нашем материале.Читать далее
-
16.03.2026, 04:34
Venuum 777: загадочный проект на базе Mercedes-AMG G 63 удивил автолюбителей
Venuum вновь интригует автосообщество, представив загадочный 777 Project на базе Mercedes-AMG G 63. Почему этот автомобиль сравнивают с батареей и самолетом, и что скрывается за необычным названием? Эксперты уже обсуждают возможные новшества и влияние на рынок.Читать далее
-
13.03.2026, 18:45
Mercedes-AMG готовит электрическую C-Class EQ с активным спойлером и новым дизайном
Mercedes-AMG выводит на финальные испытания электрическую C-Class EQ с активным задним спойлером. Прототип почти не скрывает детали экстерьера, что позволяет оценить свежий подход к аэродинамике и дизайну. Новинка обещает задать новые стандарты в сегменте электроседанов.Читать далее
-
17.02.2026, 05:25
Новый электрический Mercedes-AMG GT SUV: первые фото с серийной оптикой и минимумом маскировки
Mercedes-AMG готовит к дебюту электрический GT SUV, который обещает стать одной из самых заметных новинок 2027 года. Модель уже проходит испытания с серийной светотехникой и минимальным камуфляжем. Эксперты отмечают необычную световую подпись и просторный салон.Читать далее
-
12.02.2026, 05:46
Mercedes-AMG C 53 2027: испытания нового шестицилиндрового двигателя на зимних трассах
В 2027 году Mercedes-AMG готовит для рынка США новую версию C 53 с уникальным шестицилиндровым двигателем. Зимние тесты в Швеции уже раскрыли первые детали о возможностях и особенностях этой модели. Эксперты отмечают, что новинка может задать новый стандарт для спортивных седанов.Читать далее