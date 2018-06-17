17 июня 2018, 10:57

Mercedes-AMG SLC 43 обзавелся более мощным мотором

Компания Mercedes-AMG рассказала о родстере SLC 43 2019 модельного года. Автомобиль получил несколько новых опций и 390-сильный турбомотор. Продажи новинки стартуют в конце года.
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  Mercedes-AMG SLC 43 обзавелся более мощным мотором Mercedes SLC Mercedes-AMG SLC 43 обзавелся более мощным мотором Mercedes SLC Mercedes-AMG SLC 43 обзавелся более мощным мотором Mercedes SLC Mercedes-AMG SLC 43 обзавелся более мощным мотором Mercedes SLC Mercedes-AMG SLC 43 обзавелся более мощным мотором
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Mercedes SLC AMG SLC 43 3.0 AT
3 л, 367 л.с
автоматическая, 9-ступенчатая
0-100 - 4.7 с, 250 км/ч
4133 x 1810 x 1301 мм
задний
АИ-98, 7.8 л на 100 км
4 390 000 руб
Все характеристики
Родстер SLC-Class, по сути, представляет собой переименованный и слегка освеженный SLK-Class. В январе 2016 года модель дебютировала на автосалоне в Детройте. Имя SLC соответствует новой структуре модельного ряда Mercedes, где SL свидетельствует о принадлежности к спортивным автомобилям, а С – о компактном классе. Автомобиль имеет жесткий складной верх, который убирается в багажник за 20 секунд.

Стандартный Mercedes-Benz SLC 300 в новом модельном году обзаведется фоновой подсветкой, системой контроля «слепых» зон и аналоговыми часами на центральной консоли. «Заряженная» AMG-версия получит модернизированную «шестерку» с двойным наддувом, мощность которой удалось увеличить на 23 л.с. Теперь мотор Mercedes-AMG SLC 43 будет выдавать 390 лошадиных сил. Крутящий момент, по всей видимости, не изменится и останется на уровне 520 Нм. Кроме того, в список базового оснащения SLC 43 войдет двухзонный климат-контроль и адаптивные светодиодный фары головного света.

Продажи обновленных родстеров Mercedes-AMG SLC 43 начнутся ближе к концу года. Цена, скорее всего, существенно не изменится. Сейчас в США родстер SLC 300 стоит от 62 тысяч долларов, а его «заряженная» версия SLC 43 – от 49 тысяч долларов, т.е. от 3 до 4 млн рублей, соответственно.
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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Mercedes-AMG SLC 43 обзавелся более мощным мотором
{{params_55777}}Родстер SLC-Class, по сути, представляет собой переименованный и слегка освеженный SLK-Class. В январе 2016 года модель дебютировала на автосалоне в Детройте. Имя SLC соответствует новой структуре модельного ряда Mercedes, где SL свидетельствует о принадлежности к спортивным автомобилям, а С – о компактном классе. Автомобиль имеет жесткий складной верх, который убирается в багажник за 20 секунд.Стандартный Mercedes-Benz SLC 300 в новом модельном году обзаведется фоновой подсветкой, системой контроля «слепых» зон и аналоговыми часами на центральной консоли. «Заряженная» AMG-версия получит модернизированную «шестерку» с двойным наддувом, мощность которой удалось увеличить на 23 л.с. Теперь мотор Mercedes-AMG SLC 43 будет выдавать 390 лошадиных сил. Крутящий момент, по всей видимости, не изменится и останется на уровне 520 Нм. Кроме того, в список базового оснащения SLC 43 войдет двухзонный климат-контроль и адаптивные светодиодный фары головного света.Продажи обновленных родстеров Mercedes-AMG SLC 43 начнутся ближе к концу года. Цена, скорее всего, существенно не изменится. Сейчас в США родстер SLC 300 стоит от 62 тысяч долларов, а его «заряженная» версия SLC 43 – от 49 тысяч долларов, т.е. от 3 до 4 млн рублей, соответственно.
2018-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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