Почему Mercedes снова делает ставку на шесть цилиндров – интрига раскрыта

16 января 2026, 18:14
Mercedes-AMG возвращает рядную шестерку в GLC 53: новая эра мощности и драйва
Mercedes-AMG возвращает рядную шестерку в GLC 53: новая эра мощности и драйва
Mercedes-AMG меняет стратегию: вместо спорных гибридов - классическая рядная шестерка. Поклонники ждали возвращения настоящей мощности. Что изменится в GLC 53? Почему бренд решился на такой шаг? Узнайте, что ждет рынок в ближайшие годы.
В последние годы Mercedes-AMG удивлял поклонников не только мощным V8, но и неожиданными решениями. После эпохи битурбо восьмерок инженеры компании решили установить четырехцилиндровые моторы с гибридной поддержкой. Однако такой ход не вызвал восторга у покупателей: многие фанаты бренда восприняли это как шаг назад, а не вперед. Спрос на новую версию C 63 и GLC 63 оказались ниже ожиданий, и в AMG задумались о переменах.
Теперь немецкое производство возвращается к истокам. В ближайшие годы GLC 53 получит под капотом рядную шестерню с турбонаддувом, уже знакомую по моделям других марок. Этот двигатель, известный как M256, давно зарекомендовал себя в GLE 53 и теперь готов ворваться в сегмент среднеразмерных кроссоверов. По информации autoevolution, именно этот мотор станет сердцем нового GLC 53, а также будущего C 53.
Решение проблемы от высокофорсированного четырехцилиндрового M139 в использовании классической шестерки выглядит логично. Покупатели AMG всегда ценили не только динамику, но и характер звучания, плавность работы и динамичность. Рядная шестерка - это компромисс между современными требованиями к экологии и всеми средствами защиты, которых ждет от AMG.
Интересно, что Mercedes не просто возвращает старую схему, а дорабатывает ее с учетом новых технологий. Ожидается, что M256 получит фирменные доработки AMG: увеличенную отдачу, спортивную подвеску и уникальные элементы экстерьера. Это позволит GLC 53 не только конкурировать с конкурентами, но и вновь стать объектом желаний для тех, кто ценит драйв и индивидуальность.
Пока официальные характеристики держатся в секрете, но эксперты уверены: новый GLC 53 будет заметно мощнее и интереснее лидера. Ожидается, что отдача превысит 430 л.с., а разгон до 100 км/час будет менее 5 секунд. При этом автомобиль сохранит фирменный комфорт и технологичность Mercedes.
Возвращение к шести цилиндрам — не просто техническое решение, а попытка вернуть конфиденциальность и интерес к окружающему миру. В эпоху, когда многие бренды идут по пути электрификации и небольшого объема моторов, Mercedes-AMG предлагает проверенные временем решения. Это смелый шаг, который может изменить расстановку сил на рынке кроссоверов.
Поклонники марки уже обсуждают в соцсетях возможный внешний вид и звук нового GLC 53. Ожидания высоки: все ждут не только звездного мотора, но и незабываемого дизайна, а также современных возможностей безопасности и мультимедиа. Mercedes явно не собирается уступать позиции конкурентам и готовит для рынка нечто особенное.
Остается только дождаться официальной премьеры и узнать, действительно ли оправданы ожидания. Одно ясно: эпоха компромиссов для AMG заканчивается, и впереди нас ждет возвращение к настоящему укреплению руля.
