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12 декабря 2019, 00:27
Mercedes-AMG выпустил «заряженный» GLA 35
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Фото: Mercedes-Benz
Вместе с «обычным» Mercedes-Benz GLA немецкий автоконцерн представил модель AMG начального уровня с индексом GLA 35, которая получила 2,0-литровую «турбочетверку» мощностью 306 л.с. В продажу оба кроссовера поступят одновременно – в середине 2020 года.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
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Водитель сможет выбирать из пяти предустановленных режимов вождения: Slippery, Comfort, Sport, Sport + и Individual. В отличие от «гражданских» версий, GLA 35 получил интегрированную систему контроля стабилизации AMG Dynamics, перенастроенное рулевое управление, модернизированную тормозную систему и подвеску AMG, которая позволяет проходить повороты на высокой скорости. В качестве опции доступна система адаптивного демпфирования AMG Ride Control. Благодаря функции спортивного старта Race-Start, которая входит в стандартную комплектацию, AMG GLA 35 разгоняется с места до «сотни» за 5,1 секунды. Его максимальная скорость стандартно ограничена электроникой на 250 км/час.
Внешние отличия сводятся к решетке радиатора с вертикальными ребрами («Panamericana»), хромированному переднему сплиттеру, особой отделке воздухозаборников, двум круглым патрубкам выпускной системы, AMG-спойлеру на крыше и 19-дюймовым колесным дискам уникального дизайна (за доплату можно заказать диски на 20 и 21 дюйм). В салоне – спортивные кресла с отделкой из искусственной замши и микрофибры с красной прострочкой, AMG-руль, обшитый мягкой кожей Nappa, акценты из карбона и накладки на педали из нержавеющей стали. В продажу Mercedes-AMG GLA 35 и Mercedes-Benz GLA поступят одновременно, летом 2020 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну, у богатых свои причуды. И так модель не слишком удачная и не слишком популярная получилась, кому же она понадобится с 470 лошадями под капотом. Не для России вариант, "выгулять" их негде, да и кормить сильно накладно.
Отлично, если у пассажиров будет места побольше, а то тесноват он сейчас, да и багажник могли бы чуть увеличить, а потолок приподнять чуть-чуть, но это я уже придираюсь
система и правда очень умная
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