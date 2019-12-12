Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 декабря 2019, 00:27

Mercedes-AMG выпустил «заряженный» GLA 35

  • 305
  • 0
Фото: Mercedes-Benz
Вместе с «обычным» Mercedes-Benz GLA немецкий автоконцерн представил модель AMG начального уровня с индексом GLA 35, которая получила 2,0-литровую «турбочетверку» мощностью 306 л.с. В продажу оба кроссовера поступят одновременно – в середине 2020 года.
Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35
Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35
Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35
Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35
Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35
Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35
Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35
Mercedes AMG выпустил заряженный GLA 35
Ранее мы писали
Компания Mercedes-Benz представила новую генерацию своего самого маленького кроссовера GLA, который стал чуть ...
Читать далее
Новый Mercedes-AMG GLA 35 стал седьмым представителем компактного семейства, выпущенным под индексом «35»: после хэтчбека A-Class, седана A-Class, длиннобазного седана A-Class L для Китая, CLA Coupe, CLA Shooting Brake и кроссовера GLB. Как и все его «родственники», GLA 35 получил 2-литровый четырехцилиндровый турбомотор, выдающий 306 л.с. при 5 800 об/мин, с максимальным крутящим моментом 400 Нм, доступным в диапазоне от 3000 до 4000 об/мин. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач AMG Speedshift DCT с двойным сцеплением и системой полного привода AMG Performance 4Matic.

Водитель сможет выбирать из пяти предустановленных режимов вождения: Slippery, Comfort, Sport, Sport + и Individual. В отличие от «гражданских» версий, GLA 35 получил интегрированную систему контроля стабилизации AMG Dynamics, перенастроенное рулевое управление, модернизированную тормозную систему и подвеску AMG,  которая позволяет проходить повороты на высокой скорости. В качестве опции доступна система адаптивного демпфирования AMG Ride Control. Благодаря функции спортивного старта Race-Start, которая входит в стандартную комплектацию, AMG GLA 35 разгоняется с места до «сотни» за 5,1 секунды. Его максимальная скорость стандартно ограничена электроникой на 250 км/час. 

Внешние отличия сводятся к решетке радиатора с вертикальными ребрами («Panamericana»), хромированному переднему сплиттеру, особой отделке воздухозаборников, двум круглым патрубкам выпускной системы, AMG-спойлеру на крыше и 19-дюймовым колесным дискам уникального дизайна (за доплату можно заказать диски на 20 и 21 дюйм). В салоне – спортивные кресла с отделкой из искусственной замши и микрофибры с красной прострочкой, AMG-руль, обшитый мягкой кожей Nappa, акценты из карбона и накладки на педали из нержавеющей стали. В продажу Mercedes-AMG GLA 35 и Mercedes-Benz GLA поступят одновременно, летом 2020 года. 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLA получит версию от AMG
Ну, у богатых свои причуды. И так модель не слишком удачная и не слишком популярная получилась, кому же она понадобится с 470 лошадями под капотом. Не для России вариант, "выгулять" их негде, да и кормить сильно накладно.
Глеб
Mercedes GLA в новом кузове замечен на тестах
Отлично, если у пассажиров будет места побольше, а то тесноват он сейчас, да и багажник могли бы чуть увеличить, а потолок приподнять чуть-чуть, но это я уже придираюсь
Виталий
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Mercedes Benz Бенц
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
Отгремели в Лос-Анджелесе: 7 главных премьер LA-2019
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Mercedes GLA
Объявления о продаже Mercedes GLA
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mercedes-AMG выпустил «заряженный» GLA 35
{{material_128369}}Новый Mercedes-AMG GLA 35 стал седьмым представителем компактного семейства, выпущенным под индексом «35»: после хэтчбека A-Class, седана A-Class, длиннобазного седана A-Class L для Китая, CLA Coupe, CLA Shooting Brake и кроссовера GLB. Как и все его «родственники», GLA 35 получил 2-литровый четырехцилиндровый турбомотор, выдающий 306 л.с. при 5 800 об/мин, с максимальным крутящим моментом 400 Нм, доступным в диапазоне от 3000 до 4000 об/мин. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач AMG Speedshift DCT с двойным сцеплением и системой полного привода AMG Performance 4Matic.Водитель сможет выбирать из пяти предустановленных режимов вождения: Slippery, Comfort, Sport, Sport + и Individual. В отличие от «гражданских» версий, GLA 35 получил интегрированную систему контроля стабилизации AMG Dynamics, перенастроенное рулевое управление, модернизированную тормозную систему и подвеску AMG,  которая позволяет проходить повороты на высокой скорости. В качестве опции доступна система адаптивного демпфирования AMG Ride Control. Благодаря функции спортивного старта Race-Start, которая входит в стандартную комплектацию, AMG GLA 35 разгоняется с места до «сотни» за 5,1 секунды. Его максимальная скорость стандартно ограничена электроникой на 250 км/час. Внешние отличия сводятся к решетке радиатора с вертикальными ребрами («Panamericana»), хромированному переднему сплиттеру, особой отделке воздухозаборников, двум круглым патрубкам выпускной системы, AMG-спойлеру на крыше и 19-дюймовым колесным дискам уникального дизайна (за доплату можно заказать диски на 20 и 21 дюйм). В салоне – спортивные кресла с отделкой из искусственной замши и микрофибры с красной прострочкой, AMG-руль, обшитый мягкой кожей Nappa, акценты из карбона и накладки на педали из нержавеющей стали. В продажу Mercedes-AMG GLA 35 и Mercedes-Benz GLA поступят одновременно, летом 2020 года. 
2019-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Архангельск Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.