Не прошли мимо холода: как Mercedes-AMG тестирует уникальный V8-спорткар в экстремальных условиях Арктики

28 января 2026, 08:31
Mercedes-AMG вывел новый прототип Mythos с V8 на зимние испытания в Скандинавии
Mercedes-AMG вывел новый прототип Mythos с V8 на зимние испытания в Скандинавии
Mercedes-AMG отправил свежий прототип из эксклюзивной серии Mythos на суровые зимние испытания в северную Швецию. Модель с мощным V8 проверяют на прочность и управляемость на заснеженных трассах, чтобы понять, как она поведет себя в реальных условиях. Узнайте, какие особенности и вызовы ждут новинку, и почему этот тест важен для будущего линейки AMG.
Mercedes-AMG вновь удивляет поклонников: компания вывела на ледяные дороги Скандинавии свой новейший прототип из эксклюзивной линейки Mythos. Этот автомобиль с мощным двигателем V8 проходит суровые испытания в самом сердце Северной Швеции, практически в полярном кругу. Здесь, где температура опускается значительно ниже нуля, инженеры проверяют, как спорткар справляется с экстремальными условиями и скользкими трассами.
Вторая модель из серии Mythos, которая вскоре пополнит ряд редких и желанных автомобилей AMG, проходит через настоящую школу выживания. По информации autoevolution, Mercedes-AMG не просто тестирует динамику и управляемость - инженеры внимательно следят за поведением всех систем, от работы двигателя до электронных помощников, и гарантируют: даже в условиях, когда асфальт скрыт под толстым слоем снега и льда, автомобиль остается доступным и безопасным.
Особое внимание уделено настройке корпуса и системам сохранения. В условиях, когда сцепление с дорогой минимальное, важно, чтобы потенциал V8 не превратился в рекомендации по выживанию. Инженеры AMG используют уникальные методы, чтобы добиться баланса между азартом и контролем, ведь будущие держатели ждут от Mythos не только скорости, но и уверенности в руле.
Зимние испытания - это не только проверка на прочность, но и возможность выявить слабые места, которые невозможно выявить в лаборатории или на обычных дорогах. В северной Швеции автомобиль сталкивается с резкими перепадами температуры, обледенением и снежными заносами. Все это позволяет инженерам доработать каждую деталь, чтобы в окончательной версии спорткар был готов к любым непредвиденным обстоятельствам.
Серия Mythos - это особый проект Mercedes-AMG, рассчитанный на самых требовательных клиентов. Первая модель, AMG Pure-Speed, уже вызвала ажиотаж среди коллекционеров. Теперь к ней присоединится новый прототип, который, судя по всему, станет не менее желанным. В компании считают: Mythos - это не просто автомобиль, а воплощение инженерного искусства и страсти к скорости.
Пока подробности о технических характеристиках держатся в секрете, но уже известно, что под капотом у новинки - классический V8, который демонстрирует впечатляющую динамику. В Mercedes-AMG делают ставку на сочетание тенденций и современных технологий, чтобы создать уникальный продукт для настоящих ценителей.
Зимние тесты в Арктике – это не только вызов техники, но и своеобразный ритуал для инженеров AMG. Здесь, вдали от глаз, рождаются будущие легенды, которые потом будут покорять не только треки, но и сердца автолюбителей по всему миру.
Похожие материалы Мерседес
-
21.01.2026, 08:20
Виртуальный Mercedes-AMG E 63: возвращение легенды с новым лицом и интригой под капотом
В сети появился свежий рендер Mercedes-AMG E 63 с обновленным дизайном. Поклонники гадают, какой двигатель получит новинка. Вопросы вызывает и соответствие новым эко-нормам. Неожиданные детали экстерьера удивили даже знатоков.Читать далее
-
18.01.2026, 05:02
Виртуальный Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG G 63 поразил воображение
В сети появился необычный проект Mercedes-AMG G 63 в исполнении Brabus Rocket 900. Внедорожник получил яркую окраску и экстремальный обвес. Модификации поражают воображение. Такой автомобиль невозможно не заметить. Внутри - еще больше загадок.Читать далее
-
17.01.2026, 18:50
Mansory удивил: Mercedes-AMG G 63 сдержанный и стильный, а не кричащий тюнинг
Mansory неожиданно представил Mercedes-AMG G 63, который не шокирует, а восхищает. Черный кузов и аккуратные детали создают гармоничный образ. Такой тюнинг редко увидишь у этого ателье. Внутри и под капотом - загадка.Читать далее
-
12.01.2026, 06:44
Виртуальный Mercedes-AMG Coupe: каким мог бы стать преемник SLC с жесткой крышей
В сети появился рендер купе Mercedes-AMG, вдохновленный легендарным SLC. Авторы концепта предлагают мощный V8 и агрессивный дизайн. Mercedes официально не планирует возрождать модель. Но энтузиасты не теряют надежды увидеть ее на дорогах.Читать далее
-
29.12.2025, 07:56
Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG GT 63 S удивил ценой и мощностью
Brabus Rocket 900 на платформе Mercedes-AMG GT 63 S сочетает 900 л.с. и уникальный тюнинг. Стоимость автомобиля оказалась ниже, чем многие предполагали. В салоне - роскошь и индивидуальность. Подробности о редкой модели и ее особенностях - в нашем материале.Читать далее
-
21.12.2025, 15:01
Brabus G 63 из Польши: роскошь, мощь и оранжевый салон в одном внедорожнике
В Польше появился уникальный Brabus G 63 с ярким оранжевым салоном. Внедорожник получил полный обвес, подсвечиваемые пороги и доработки по мощности. Внутри – кожа, замша и глянец. Узнайте, чем еще удивляет этот автомобиль.Читать далее
-
20.12.2025, 19:37
Мечта на шести колесах: уникальный Mercedes-AMG G 63 6x6 в праздничном стиле
В преддверии зимних праздников многие мечтают о необычных подарках. Один из самых желанных - эксклюзивный Mercedes-AMG G 63 6x6 в ярком зеленом цвете. Такой автомобиль способен удивить даже самых искушенных автолюбителей. Узнайте, чем особенна эта редкая версия культового внедорожника.Читать далее
-
18.12.2025, 19:59
Виртуальный Mercedes-AMG GT Coupe: новый взгляд на спорткар начального уровня
Виртуальный концепт Mercedes-AMG GT Coupe удивляет свежим дизайном и спортивным характером. Проект предлагает новый подход к линейке AMG. Неожиданные решения и намеки на будущее бренда. Узнайте, чем может удивить компактный спорткар Mercedes.Читать далее
-
17.12.2025, 08:11
Электрический Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2027 замечен на тестах в дождливом Нюрбургринге
Mercedes-AMG готовит к выпуску свой самый мощный электрокар. Прототип уже проходит испытания на легендарном Нюрбургринге. Инженеры тестируют новейшие технологии в сложных погодных условиях. Ожидается дебют уникальной платформы и инновационных электромоторов. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 06:20
Поклонник Mercedes купил AMG GT с аукциона по низкой цене и столкнулся с сюрпризом
Мечтаете о Mercedes-AMG GT по выгодной цене? Не все так просто. Герой истории решился на покупку с аукциона, несмотря на явные проблемы. Что скрывалось за привлекательной стоимостью? Узнайте, почему иногда лучше не торопиться с выбором.Читать далее
