Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 08:31

Не прошли мимо холода: как Mercedes-AMG тестирует уникальный V8-спорткар в экстремальных условиях Арктики

Mercedes-AMG отправил свежий прототип из эксклюзивной серии Mythos на суровые зимние испытания в северную Швецию. Модель с мощным V8 проверяют на прочность и управляемость на заснеженных трассах, чтобы понять, как она поведет себя в реальных условиях. Узнайте, какие особенности и вызовы ждут новинку, и почему этот тест важен для будущего линейки AMG.

Mercedes-AMG вновь удивляет поклонников: компания вывела на ледяные дороги Скандинавии свой новейший прототип из эксклюзивной линейки Mythos. Этот автомобиль с мощным двигателем V8 проходит суровые испытания в самом сердце Северной Швеции, практически в полярном кругу. Здесь, где температура опускается значительно ниже нуля, инженеры проверяют, как спорткар справляется с экстремальными условиями и скользкими трассами.

Вторая модель из серии Mythos, которая вскоре пополнит ряд редких и желанных автомобилей AMG, проходит через настоящую школу выживания. По информации autoevolution, Mercedes-AMG не просто тестирует динамику и управляемость - инженеры внимательно следят за поведением всех систем, от работы двигателя до электронных помощников, и гарантируют: даже в условиях, когда асфальт скрыт под толстым слоем снега и льда, автомобиль остается доступным и безопасным.

Особое внимание уделено настройке корпуса и системам сохранения. В условиях, когда сцепление с дорогой минимальное, важно, чтобы потенциал V8 не превратился в рекомендации по выживанию. Инженеры AMG используют уникальные методы, чтобы добиться баланса между азартом и контролем, ведь будущие держатели ждут от Mythos не только скорости, но и уверенности в руле.

Зимние испытания - это не только проверка на прочность, но и возможность выявить слабые места, которые невозможно выявить в лаборатории или на обычных дорогах. В северной Швеции автомобиль сталкивается с резкими перепадами температуры, обледенением и снежными заносами. Все это позволяет инженерам доработать каждую деталь, чтобы в окончательной версии спорткар был готов к любым непредвиденным обстоятельствам.

Серия Mythos - это особый проект Mercedes-AMG, рассчитанный на самых требовательных клиентов. Первая модель, AMG Pure-Speed, уже вызвала ажиотаж среди коллекционеров. Теперь к ней присоединится новый прототип, который, судя по всему, станет не менее желанным. В компании считают: Mythos - это не просто автомобиль, а воплощение инженерного искусства и страсти к скорости.

Пока подробности о технических характеристиках держатся в секрете, но уже известно, что под капотом у новинки - классический V8, который демонстрирует впечатляющую динамику. В Mercedes-AMG делают ставку на сочетание тенденций и современных технологий, чтобы создать уникальный продукт для настоящих ценителей.

Зимние тесты в Арктике – это не только вызов техники, но и своеобразный ритуал для инженеров AMG. Здесь, вдали от глаз, рождаются будущие легенды, которые потом будут покорять не только треки, но и сердца автолюбителей по всему миру.

Упомянутые модели: Mercedes AMG GT (от 8 630 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
