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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 12:49

Mercedes-AMG запускает масштабное обновление: 30 новых моделей за три года

Mercedes-AMG запускает масштабное обновление: 30 новых моделей за три года

Гонка за первенство: Mercedes‑AMG бросает вызов BMW M и рассчитывает на 200 тысяч продаж к концу десятилетия

Mercedes-AMG запускает масштабное обновление: 30 новых моделей за три года

Mercedes-AMG готовит к выпуску рекордное количество новинок - около 30 моделей за три года. Руководство ставит цель обогнать BMW M и выйти на новый уровень продаж. Почему это важно для рынка и что изменится для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но ставка делается не только на бензиновые моторы, но и на электромобили.

Mercedes-AMG готовит к выпуску рекордное количество новинок - около 30 моделей за три года. Руководство ставит цель обогнать BMW M и выйти на новый уровень продаж. Почему это важно для рынка и что изменится для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но ставка делается не только на бензиновые моторы, но и на электромобили.

Для российских автолюбителей новость о масштабном обновлении линейки Mercedes-AMG может стать настоящим событием. В ближайшие три года бренд планирует выпустить около 30 новых моделей, что может заметно изменить расстановку сил на рынке премиальных и спортивных автомобилей. Такой шаг способен не только усилить конкуренцию с BMW M, но и задать новые стандарты в сегменте.

По словам главы подразделения Михаэля Шибе, цель AMG - увеличить ежегодные продажи до 200 тысяч машин к концу десятилетия. Сейчас этот показатель значительно ниже, однако руководство уверено: столь агрессивное обновление модельного ряда позволит не только догнать, но и опередить главного конкурента из Баварии. Все новинки уже находятся в разработке, хотя подробности о каждой из них пока держатся в секрете.

Техническая стратегия AMG строится вокруг проверенного 4,0-литрового двигателя V8 с индексом M177 Evo. Этот мотор уже используется на обновленных версиях S-класса, а также на кроссоверах GLS и GLE. Ставка на этот агрегат объясняется его надежностью и популярностью среди поклонников марки. Однако на этом инженеры не останавливаются: отдельное направление - развитие электрических моделей.

AMG уже представил батарейную версию GT, а теперь, по слухам, готовит электрический внедорожник. Наиболее вероятным кандидатом называют G-класс на аккумуляторах. Такой шаг может привлечь новую аудиторию, ориентированную на экологичность и современные технологии. Важно отметить, что все новые разработки проходят испытания с учетом требований к безопасности и динамике, что особенно актуально для российского климата и дорог.

Для справки: Mercedes-AMG - спортивное подразделение Mercedes-Benz, специализирующееся на выпуске мощных и эксклюзивных автомобилей. В последние годы спрос на такие машины в России стабильно растет, несмотря на общие сложности на рынке. По имеющимся данным, обновление линейки может привести к появлению новых рабочих мест и расширению дилерской сети. Кроме того, эксперты отмечают, что усиление конкуренции между AMG и BMW M способно привести к появлению более доступных и технологичных моделей в премиум-сегменте. Таким образом, предстоящие новинки AMG могут стать важным фактором для всего автомобильного рынка страны.

Упомянутые марки: Mercedes
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