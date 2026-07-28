7 миллионов за легенду: чем уникален финальный Mercedes‑AMG A 45 S и почему он станет коллекционной редкостью

Mercedes-AMG завершает выпуск A 45 S 4Matic+ спецверсией с уникальным антикрылом

Mercedes-AMG представил прощальную версию A 45 S 4Matic+ - Final Edition. Модель уходит с рынка до конца 2026 года, а ее особенности уже вызвали интерес у поклонников и экспертов. Чем отличается эта версия, какие детали делают ее уникальной и что ждет линейку A-Class дальше - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и вопросы о будущем спортивных моделей бренда.

Mercedes-AMG представил прощальную версию A 45 S 4Matic+ - Final Edition. Модель уходит с рынка до конца 2026 года, а ее особенности уже вызвали интерес у поклонников и экспертов. Чем отличается эта версия, какие детали делают ее уникальной и что ждет линейку A-Class дальше - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и вопросы о будущем спортивных моделей бренда.

Для российских автолюбителей новость о появлении Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ Final Edition важна не только из-за статуса модели, но и потому, что она знаменует собой окончание целой эпохи бензиновых хот-хэтчей. В условиях, когда европейские бренды постепенно уходят с российского рынка, такие спецверсии становятся настоящей редкостью и предметом коллекционирования.

Как сообщает Autonews, Mercedes-AMG официально представил финальную версию своего самого мощного хэтчбека - A 45 S 4Matic+ Final Edition. Эта модификация станет последней для модели: выпуск завершится до конца 2026 года. Внешне автомобиль выделяется матовым серым цветом кузова Manufactur Mountain Grey Magno, темным хромом и яркими желтыми акцентами. В стандартное оснащение включены пакеты AMG Night и аэродинамический комплект с выразительным антикрылом, установленным на стыке пятой двери и крыши, а также передним сплиттером и диффузором.

Колеса - 19-дюймовые кованые диски черного цвета с белой окантовкой и желтыми деталями. Тормозные суппорты окрашены в глянцевый черный и украшены фирменной надписью AMG. В салоне преобладает черная отделка из искусственной кожи Artico и микрофибры Microcut, дополненная желтой прострочкой и вышивкой «45 S». На центральной консоли установлен специальный шильдик, подчеркивающий уникальность версии.

Техническая часть осталась без изменений: под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 416 л.с. и 500 Н·м крутящего момента, что делает его одним из самых мощных четырехцилиндровых двигателей в классе. В паре с ним работает восьмиступенчатая коробка AMG Speedshift DCT-8G и система полного привода AMG Performance 4Matic+ с функцией векторизации тяги. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 270 км/ч.

Стоимость Final Edition для рынка Великобритании составляет 67 965 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 7 миллионам рублей по курсу на июль 2026 года. Тираж спецверсии не раскрывается, что только подогревает интерес коллекционеров и поклонников марки.

Оригинальный Mercedes-AMG A 45 дебютировал в 2020 году, а в 2022-м прошел легкий рестайлинг. Несмотря на завершение выпуска «заряженной» версии, сама линейка A-Class останется на рынке до 2028 года, но производство будет перенесено из Германии в Венгрию. По мнению экспертов, это решение связано с оптимизацией затрат и изменением стратегии бренда на фоне глобального перехода к электромобилям.

Интересно, что будущие спортивные версии A-Class, скорее всего, станут полностью электрическими. Такой тренд уже подтверждается выходом новых моделей AMG, например, Mercedes-AMG CLA 45 с электроприводом и мощностью 671 л.с. Это отражает общую тенденцию к электрификации, которая затрагивает даже самые традиционные сегменты.

На фоне этих изменений стоит отметить, что другие премиальные бренды также активно обновляют свои линейки для разных рынков. Например, недавно BMW представил удлиненную версию X5 для Китая, что стало заметным шагом в сторону локализации и адаптации под запросы покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о новых особенностях BMW X5 для китайского рынка.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ Final Edition - это не только прощание с бензиновыми хот-хэтчами, но и отражение перемен в индустрии. Модель превосходит по мощности ближайшего конкурента Audi RS3 Sportback (395 л.с.), а ее уникальные детали делают ее желанным объектом для коллекционеров. Переход производства в Венгрию и курс на электрификацию говорят о том, что эпоха классических AMG подходит к концу, уступая место новым технологиям и подходам.