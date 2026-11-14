Не машина, а квартира на колесах: экспедиционный автодом из Китая на базе Mercedes-Benz с полным приводом и двумя спальными ярусами

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Marussia Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

14 ноября 2026, 05:15

Экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz: техника, автономность и продуманный быт

Экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz: техника, автономность и продуманный быт

Не машина, а квартира на колесах: экспедиционный автодом из Китая на базе Mercedes-Benz с полным приводом и двумя спальными ярусами

Экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz: техника, автономность и продуманный быт

Автодом 2016 года с пробегом 75 000 км построен на шасси Mercedes-Benz и оснащен дизелем 6,4 л мощностью 238 л. с. В жилом модуле есть двухъярусные кровати, санузел и автономные системы для поездок.

Автодом 2016 года с пробегом 75 000 км построен на шасси Mercedes-Benz и оснащен дизелем 6,4 л мощностью 238 л. с. В жилом модуле есть двухъярусные кровати, санузел и автономные системы для поездок.

Жилой модуль экспедиционного автодома установлен на специальный кинематический надрамник, допускающий скручивание рамы — для проекта такого класса форма имеет принципиальное значение. За основу взят Mercedes-Benz 2016 года с пробегом 75 000 км: по оценке авторов, с немецким обслуживанием будет проще и понятнее, хотя конкретные нормативы и стоимость работ пока не установлены.

Практическая сторона автомобиля важна и при выборе обычной машины — этот ракурс перекликается с разбором практичности кроссовера, где речь шла о другой модели.

Экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz: техника, автономность и продуманный быт
Фото: avtodoma / Соцсети

Под капотом — дизель объемом 6,4 л мощностью 238 л. с. в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод полный, 4×4, заявлены все блокировки. В кабине предусмотрено три места, в жилом модуле — два. Для управления требуется категория C.

Габариты машины — 5995×2495×3365 мм. Водительское и пассажирское сиденья оборудованы пневмоподвеской, установлены мультируль и камера заднего вида, а оснащение дополняет оригинальная магнитола Mercedes-Benz.

Запас электричества обеспечивает аккумуляторная система на 24 В емкостью 400 А·ч, или 9,6 кВт·ч. Инвертор рассчитан на 3000 Вт, на крыше размещены солнечные панели мощностью 300 Вт, а на стоянке можно подключиться к внешней сети 220 В.

Экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz: техника, автономность и продуманный быт
Фото: avtodoma / Соцсети

Для воды предусмотрены бак чистой воды на 320 л и емкость для серой воды на 110 л. В жилом модуле также установлены дизельное отопление, водонагреватель и кондиционер.

Спальные места организованы в два яруса, а обеденная зона с мягкими сиденьями и столом трансформируется в кровать. Из техники — телевизоры SONY и аудиосистемы, встроенная и спутниковая антенна.

Кухонный блок получил индукционную плиту и вытяжку, рядом расположены холодильник с мойкой, для хранения предусмотрены шкафы. Санузел отдельный: в нем есть туалет, душ и встроенный столик.

Вход в модуль оборудован электрической лестницей, снаружи установлен выдвижной тент. Для освещения предусмотрены дополнительный свет спереди и рабочий свет сзади, также включаются лебедка для запасного колеса и основная лебедка.

В описании отмечены премиальные материалы для мебели, специальные стеклопакеты и отделка натуральными материалами. Исполнение названо высококачественным, а сам проект — продуманным для экспедиций.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Какие LED-лампы H7 выбрать вместо галогенок: итоги жесткого теста в Германии
Загадочная LADA New Model: АВТОВАЗ хочет выпустить еще один большой кроссовер
Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Краснодар Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться