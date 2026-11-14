Не машина, а квартира на колесах: экспедиционный автодом из Китая на базе Mercedes-Benz с полным приводом и двумя спальными ярусами

14 ноября 2026, 05:15
Экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz: техника, автономность и продуманный быт
Экспедиционный автодом на базе Mercedes-Benz: техника, автономность и продуманный быт
Автодом 2016 года с пробегом 75 000 км построен на шасси Mercedes-Benz и оснащен дизелем 6,4 л мощностью 238 л. с. В жилом модуле есть двухъярусные кровати, санузел и автономные системы для поездок.
Жилой модуль экспедиционного автодома установлен на специальный кинематический надрамник, допускающий скручивание рамы — для проекта такого класса форма имеет принципиальное значение. За основу взят Mercedes-Benz 2016 года с пробегом 75 000 км: по оценке авторов, с немецким обслуживанием будет проще и понятнее, хотя конкретные нормативы и стоимость работ пока не установлены.
Практическая сторона автомобиля важна и при выборе обычной машины — этот ракурс перекликается с разбором практичности кроссовера, где речь шла о другой модели.
Под капотом — дизель объемом 6,4 л мощностью 238 л. с. в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод полный, 4×4, заявлены все блокировки. В кабине предусмотрено три места, в жилом модуле — два. Для управления требуется категория C.
Габариты машины — 5995×2495×3365 мм. Водительское и пассажирское сиденья оборудованы пневмоподвеской, установлены мультируль и камера заднего вида, а оснащение дополняет оригинальная магнитола Mercedes-Benz.
Запас электричества обеспечивает аккумуляторная система на 24 В емкостью 400 А·ч, или 9,6 кВт·ч. Инвертор рассчитан на 3000 Вт, на крыше размещены солнечные панели мощностью 300 Вт, а на стоянке можно подключиться к внешней сети 220 В.
Для воды предусмотрены бак чистой воды на 320 л и емкость для серой воды на 110 л. В жилом модуле также установлены дизельное отопление, водонагреватель и кондиционер.
Спальные места организованы в два яруса, а обеденная зона с мягкими сиденьями и столом трансформируется в кровать. Из техники — телевизоры SONY и аудиосистемы, встроенная и спутниковая антенна.
Кухонный блок получил индукционную плиту и вытяжку, рядом расположены холодильник с мойкой, для хранения предусмотрены шкафы. Санузел отдельный: в нем есть туалет, душ и встроенный столик.
Вход в модуль оборудован электрической лестницей, снаружи установлен выдвижной тент. Для освещения предусмотрены дополнительный свет спереди и рабочий свет сзади, также включаются лебедка для запасного колеса и основная лебедка.
В описании отмечены премиальные материалы для мебели, специальные стеклопакеты и отделка натуральными материалами. Исполнение названо высококачественным, а сам проект — продуманным для экспедиций.
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