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22 января 2020, 13:42

Mercedes-Benz анонсировал обновленный E-Class

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Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz готовится представить рестайлинговые седан и универсал E-Class. Компания опубликовала первые официальные тизеры. В салонах европейских дилеров новинки должны появиться летом 2020 года.
Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class
Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class
Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class
Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class
Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class
Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class
Mercedes Benz анонсировал обновленный E Class
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На опубликованных изображениях прототипы рестайлингового Mercedes-Benz E-Class пока скрыты под камуфляжной пленкой. Ожидается, что автомобилю освежат дизайн и оформление интерьера. В салоне появится новый руль с сенсорными кнопками, медиасистема MBUX с функцией голосового управления и дополненной реальности. Электроника сможет анализировать качество воздуха, что особенно актуально в мегаполисах. Мобильное приложение Mercedes me connect обзавелось функцией Urban Guard, которая позволяет следить за припаркованным автомобилем и извещает владельца при повреждении в ДТП, а также попытках буксировки или угона.

Активная система контроля дистанции Distronic дополнена функцией помощи при движении в пробках. Система отслеживает данные о пробках или участках с замедлением трафика, автоматически сбрасывает скорость, контролирует дистанцию и рядность. Система мониторинга «слепых» зон сможет распознавать автомобили, пешеходов и велосипедистов и предупредить о них водителя при открывании двери. Парковочный ассистент интегрирован с камерой кругового обзора, которая контролирует борта автомобиля при парковке параллельно бордюрам, заборам или стенам.

В линейке рестайлингового Mercedes-Benz E-Class появится не менее семи гибридных модификаций, в основном типа «мягкий гибрид» (mild hybrid). Моторная гамма пополнится двумя новыми рядными бензиновыми моторами: 2,0-литровой «четверкой» (индекс М254) мощностью 272 л.с. и 3,0-литровой «шестеркой» (индекс М256) мощностью 367 л.с. Премьера обновленного Mercedes-Benz E-Class состоится в течение ближайших месяцев. Продажи в Европе стартуют летом 2020 года.


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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
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Mercedes-Benz анонсировал обновленный E-Class
{{material_127625}}На опубликованных изображениях прототипы рестайлингового Mercedes-Benz E-Class пока скрыты под камуфляжной пленкой. Ожидается, что автомобилю освежат дизайн и оформление интерьера. В салоне появится новый руль с сенсорными кнопками, медиасистема MBUX с функцией голосового управления и дополненной реальности. Электроника сможет анализировать качество воздуха, что особенно актуально в мегаполисах. Мобильное приложение Mercedes me connect обзавелось функцией Urban Guard, которая позволяет следить за припаркованным автомобилем и извещает владельца при повреждении в ДТП, а также попытках буксировки или угона.Активная система контроля дистанции Distronic дополнена функцией помощи при движении в пробках. Система отслеживает данные о пробках или участках с замедлением трафика, автоматически сбрасывает скорость, контролирует дистанцию и рядность. Система мониторинга «слепых» зон сможет распознавать автомобили, пешеходов и велосипедистов и предупредить о них водителя при открывании двери. Парковочный ассистент интегрирован с камерой кругового обзора, которая контролирует борта автомобиля при парковке параллельно бордюрам, заборам или стенам.В линейке рестайлингового Mercedes-Benz E-Class появится не менее семи гибридных модификаций, в основном типа «мягкий гибрид» (mild hybrid). Моторная гамма пополнится двумя новыми рядными бензиновыми моторами: 2,0-литровой «четверкой» (индекс М254) мощностью 272 л.с. и 3,0-литровой «шестеркой» (индекс М256) мощностью 367 л.с. Премьера обновленного Mercedes-Benz E-Class состоится в течение ближайших месяцев. Продажи в Европе стартуют летом 2020 года.
2020-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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