Mercedes-Benz бесплатно отремонтирует тормоза у 300 000 стареньких автомобилей

Ранее мы писали Mercedes-Benz массово отзывает свои роскошные седаны из-за опасной для окружающих опции Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила об отзыве всех новых автомобилей ... Читать далее

Проблемы с тормозами заподозрили у трех моделей Mercedes-Benz: ML, GL и R-Class. Все они сошли с конвейера в период с 2006 по 2012 год. В общей сложности только в США под отзыв попали 292 287 автомобилей. По данным NHTSA, коррозия усилителей тормозов на этих машинах может ощутимо снизить эффективность торможения. В худшем случае из-за утечки тормозной жидкости педаль тормоза может «провалиться». Первым признаком неисправности должны стать изменение в ощущениях при нажатии на тормоз и/или появление шипящего звука при торможении.

В NHTSA посоветовали всем владельцам автомобилей, попавших под действие отзывной кампании, пока воздержаться от поездок. Правда, представители Mercedes-Benz сообщили, что им неизвестно об авариях, травмах или смертельных случаях, связанных с данной неисправностью.

Впервые о проблеме стало известно летом 2021 года. Один из европейских клиентов пожаловался в Mercedes-Benz на снижение эффективности торможения. В ходе проведенного расследования проблемы с коррозией были обнаружены и на других автомобилях. В компании пообещали проверить работу усилителя тормозов на каждой машине из списка и полностью заменить систему, если коррозия зашла уже слишком далеко.

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