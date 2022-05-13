Mercedes-Benz бесплатно отремонтирует тормоза у 300 000 стареньких автомобилей
Фото: Mercedes-Benz
В NHTSA посоветовали всем владельцам автомобилей, попавших под действие отзывной кампании, пока воздержаться от поездок. Правда, представители Mercedes-Benz сообщили, что им неизвестно об авариях, травмах или смертельных случаях, связанных с данной неисправностью.
Впервые о проблеме стало известно летом 2021 года. Один из европейских клиентов пожаловался в Mercedes-Benz на снижение эффективности торможения. В ходе проведенного расследования проблемы с коррозией были обнаружены и на других автомобилях. В компании пообещали проверить работу усилителя тормозов на каждой машине из списка и полностью заменить систему, если коррозия зашла уже слишком далеко.
- 1 590 000 РMercedes M-класс 2007 в Москве
- 4 010 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 1 930 000 РMercedes GL-класс 2010 в Москве
- 3 380 000 РMercedes M-класс 2013 в Москве
- 3 970 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 4 690 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
- 3 470 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
- 2 070 000 РMercedes GL-класс 2011 в Москве
- 3 780 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 1 270 000 РMercedes M-класс 2008 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий