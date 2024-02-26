Mercedes-Benz будет выпускать ультра-роскошные автомобили под брендом Mythos

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Казалось бы, если у Mercedes-Benz уже есть Maybach, зачем ему еще и Mythos? Но богатые становятся еще богаче, а ничто не ценится в их мире так, как эксклюзивность. Под брендом Mythos планируют выпускать крайне ограниченным тиражом эксклюзивные коллекционные автомобили и продавать их «самым преданным поклонникам и коллекционерам Mercedes-Benz». По всей видимости, эти машины смогут конкурировать с Rolls-Royce и Bentley, а, возможно, даже с Ferrari или McLaren.

Впервые Mercedes-Benz объявил о планах создания Mythos в мае 2022 года. С тех пор никакой новой информации о проекте не было, но сейчас немецкий автопроизводитель подтвердил, что первая модель Mythos выйдет на рынок в 2025 году. Судя по опубликованному тизеру, это будет мощный роскошный родстер SL, цена которого составит не менее 300 тысяч долларов, пишет Motor1.

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