Mercedes-Benz будет выпускать ультра-роскошные автомобили под брендом Mythos
Впервые Mercedes-Benz объявил о планах создания Mythos в мае 2022 года. С тех пор никакой новой информации о проекте не было, но сейчас немецкий автопроизводитель подтвердил, что первая модель Mythos выйдет на рынок в 2025 году. Судя по опубликованному тизеру, это будет мощный роскошный родстер SL, цена которого составит не менее 300 тысяч долларов, пишет Motor1.
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-
26.02.2024, 08:43
Volkswagen отзывает более 250 тысяч автомобилей из-за дефекта топливного насоса Gentherm
Концерн Volkswagen Group объявил о массовом отзыве, который затрагивает 261 тысячу автомобилей Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta и Audi A3, выпущенных с 2015 по 2020 годы. Дефект топливного насоса может привести к утечке и возгоранию.Читать далее
-
26.02.2024, 08:06
BYD заявила о намерении выпускать пожаробезопасные аккумуляторы после трагедии в Нанкине
В конце прошлой недели в китайском городе Нанкин произошел страшный пожар, который унес жизни 15 человек. По предварительным данным возгорание началось на парковке многоэтажного здания, а затем огонь быстро охватил жилые помещения.Читать далее
-
26.02.2024, 00:22
В феврале 2024 года УАЗ возглавил список самых дешевых пикапов в России
В 2023 году продажи пикапов увеличились в России в два раза, что говорит о росте интереса отечественных автолюбителей к этим большим и практичным внедорожникам. Самым доступным вариантом остается пикап Ульяновского автозавода.Читать далее
-
26.02.2024, 00:14
Стало известно, что входит в комплектацию самого дешевого нового автомобиля в России
Звание самых доступных новых автомобилей на российском авторынке прочно закрепилось за семейством Lada Granta. Самый дешевый на сегодняшний день вариант стоит 700 тысяч рублей.Читать далее
-
25.02.2024, 00:18
Водителям рассказали, как правильно ездить быстрее потока
Мало ездить быстро, надо еще делать это безопасно. Предлагаем несколько советов, которые помогут водителям избежать неприятностей и всегда контролировать ситуацию на дороге.Читать далее
-
24.02.2024, 23:47
В Петербурге со стрельбой ловили очень пьяного водителя Ford. Показания алкотестера превысили норму в 11 раз
В Петербурге сотрудники полиции в ходе традиционного «праздничного» рейда решили остановить автомобиль Ford Focus. Однако водитель требование инспектора проигнорировал, а только прибавил газа. Завязалась погоня. Полицейским пришлось стрелять.Читать далее
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