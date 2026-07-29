Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

29 июля 2026, 08:29

Mercedes-Benz C300 исчез из сервиса: дилер и механик получили крупный штраф

Mercedes-Benz C300 исчез из сервиса: дилер и механик получили крупный штраф

Тест‑драйв по барам: как сотрудник автосервиса угнал Mercedes и чем это закончилось

Mercedes-Benz C300 исчез из сервиса: дилер и механик получили крупный штраф

Неожиданный инцидент в США: Mercedes-Benz клиента оказался в баре вместо сервиса, а дилерский центр и механик теперь обязаны выплатить внушительный штраф. Мало кто знает, какие риски скрываются за обычным обслуживанием у официальных дилеров. Что грозит владельцам и как избежать подобных ситуаций - объясняют специалисты.

Неожиданный инцидент в США: Mercedes-Benz клиента оказался в баре вместо сервиса, а дилерский центр и механик теперь обязаны выплатить внушительный штраф. Мало кто знает, какие риски скрываются за обычным обслуживанием у официальных дилеров. Что грозит владельцам и как избежать подобных ситуаций - объясняют специалисты.

Скандальная история с Mercedes-Benz C300, который был угнан прямо из сервисного центра в США, наглядно показывает, что даже обращение к официальному дилеру не всегда гарантирует безопасность автомобиля. Для российских автовладельцев этот случай - тревожный сигнал: доверяя машину на обслуживание, можно столкнуться с неожиданными последствиями, вплоть до кражи и судебных разбирательств.

По информации Carscoops, владелица автомобиля Кимберли Портер оставила свой Mercedes-Benz C300 в сервисе города Коллиервилл, рассчитывая на стандартное обслуживание. Однако вечером 16 января она получила тревожное уведомление от GPS-трекера: ее машина покинула территорию дилерского центра. Неожиданно автомобиль оказался сначала у магазина, а затем на парковке бара. Портер, воспользовавшись предоставленным ей дилером подменным автомобилем, отправилась на поиски и обнаружила свою машину возле питейного заведения.

Вызванная на место полиция быстро выяснила, что за рулем Mercedes находился технический специалист дилерского центра Деррик Нгуен. Его задержали прямо в баре, а позже выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Представители дилера и адвокаты Нгуена пытались убедить суд, что у сотрудника было разрешение на длительный тест-драйв, однако судья Линн Кобб сочла эти доводы несостоятельными и назвала поведение ответчиков «крайне возмутительным».

В результате судебного разбирательства Кимберли Портер присудили компенсацию в размере 20 270 долларов, из которых 15 000 долларов составили возмещение морального вреда. При этом суд ограничил максимальный размер выплат суммой в 25 000 долларов. Как отмечает издание, дилерский центр и сам Нгуен пока не заявили о намерении обжаловать решение и не принесли извинений клиентке. Самому техническому специалисту еще предстоит повторное слушание по делу о краже.

Этот случай подчеркивает, насколько важно контролировать процесс обслуживания автомобиля даже у официальных дилеров. В последние годы в России и за рубежом участились случаи, когда сотрудники сервисных центров злоупотребляют доверием клиентов. Например, на фоне дефицита автозапчастей и задержек ремонта, о которых недавно рассказывали эксперты в материале о проблемах с поставками деталей, владельцы машин все чаще сталкиваются с неожиданными трудностями. Важно помнить: установка GPS-трекера и регулярная проверка статуса автомобиля могут помочь вовремя выявить нарушения и защитить свои интересы.

Для справки: в США ежегодно фиксируются тысячи случаев несанкционированного использования клиентских автомобилей сотрудниками сервисов. В России подобные истории тоже не редкость, хотя чаще всего они не доходят до суда. Этот инцидент может стать прецедентом для ужесточения контроля за работой дилерских центров и повышения стандартов обслуживания. Внимательность и использование современных технологий - ключ к безопасности вашего автомобиля даже в условиях официального сервиса.

Упомянутые модели: Mercedes C (от 4 480 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
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