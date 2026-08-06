Обновленный Mercedes-Benz C-Class 2026: «звездная» внешность как у S-Class и новые моторы для России

Mercedes-Benz C-Class 2028: обновление ICE-версии и новые детали экстерьера

Mercedes-Benz готовит обновление для C-Class с ДВС, несмотря на акцент на электромобили. Внешние изменения и новые детали делают модель ближе к S-Class, что может повлиять на восприятие бренда и интерес покупателей в 2026 году.

Mercedes-Benz готовит обновление для C-Class с ДВС, несмотря на акцент на электромобили. Внешние изменения и новые детали делают модель ближе к S-Class, что может повлиять на восприятие бренда и интерес покупателей в 2026 году.

В 2026 году Mercedes-Benz продолжит активно обновлять модельный ряд, не ограничиваясь только электромобилями. На фоне выхода новых электрических версий, компания не забывает и о сторонниках классических ДВС. Одним из главных событий стал анонс рестайлинга C-Class ICE, который уже называют «мини-S-Class» .

Внешность обновленного седана заметно изменилась: увеличенная решетка радиатора с металлическими трехлучевыми звездами, новые фары с фирменными светодиодными ДХО в форме звезд и переработанные задние фонари со светодиодными элементами. Подобный подход направлен на то, чтобы Mercedes-Benz унифицировал стиль своих моделей, сделав даже компактные седаны максимально узнаваемыми.

Технически ДВС C-класса по-прежнему базируется на платформе MRA II с задним приводом, который используется и для S-класса. Это обеспечивает не только комфорт, но и динамику, которую особенно ценят водители в премиум-сегменте. Несмотря на появление полностью электрической версии на платформе MB.EA, классическая модификация с ДВС остается в строю и получает актуальные обновления.

Интересно, что дизайнеры и энтузиасты уже обсуждают возможные изменения, основываясь на шпионских фото прототипов. Виртуальный художник Sugar Chow («sugardesign_1») представил свою версию рестайлинга, где C-Class еще сильнее сближается с S-Class по визуальным решениям. Подобную тенденцию к сближению внешнего вида разных моделей можно наблюдать и у других премиальных брендов, как отмечают эксперты в материалах о цифровом тюнинге - подробности о влиянии форм и дизайна на восприятие автомобилей .

Для российского рынка обновленный ДВС C-класса может быть особенно актуален: многие покупатели пока не готовы полностью перейти на электромобили, а сочетание узнаваемого дизайна, современных технологий и классических моторов остается востребованным. Важно отметить, что Mercedes-Benz не только обновляет внешний вид, но и совершенствует силовые агрегаты, что позволяет сохранять интерес к моделям на фоне растущей конкуренции со стороны BMW и Audi. Судя по тенденциям, ставка на узнаваемый стиль и технологичность может укрепить позиции C-класса в премиум-сегменте, особенно среди тех, кто ценит традиционные ценности бренда.