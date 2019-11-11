11 ноября 2019, 22:17
Mercedes-Benz Citan ушел с российского рынка
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Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz прекратила в России продажи минивенов и грузовых фургонов Citan. Причина – крайне низкий спрос на модель. В прошлом году дилерам удалось реализовать лишь четыре автомобиля.
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Для России Mercedes-Benz Citan оснащался 1,5-литровым турбодизелем, доступным в трех вариантах мощности: 75 л.с., 90 л.с. или 110 л.с. Цены на грузовую версию начинались от 1 668 000 рублей, на пассажирскую – от 1 787 000 рублей. Для сравнения фургон Renault Dokker Van с 82-сильным бензиновым мотором сейчас стоит от 909 000 рублей, а минивен Renault Dokker – от 904 000 рублей.
Продажи Mercedes-Benz Citan в нашей стране были практически нулевыми. В 2017 году российские дилеры продали 11 экземпляров, а в 2018-м – всего четыре. Сейчас, как сообщает портал Wroom.ru со ссылкой на собственные источники, Mercedes-Benz Citan окончательно покинул отечественный рынок.
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Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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