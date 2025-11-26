Новый Mercedes-Benz CLA с гибридной платформой подорожал в США – стоит ли своих денег?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 07:49

Mercedes-Benz представил обновленный CLA с гибридной платформой MMA. Новинка заметно прибавила в цене по сравнению с прежней бензиновой версией. Теперь стоимость стартует от 47 250 долларов (3,7 млн рублей) без учета доставки. Чем объясняется такой скачок цены и что предлагает новый CLA – читайте в нашем материале.

В США стартовали продажи полностью обновленного Mercedes-Benz CLA, который теперь базируется на современной платформе MMA. Эта архитектура поддерживает гибридные силовые установки, которые позволяют автомобилю сочетать экономичность и динамику. Новая версия доступна исключительно в кузове седан и уже вызвала немало обсуждений среди поклонников марки.

Стоимость комплектации CLA с EQ Technology начинается от 47 250 долларов (3,7 млн рублей), не считая обязательного сбора за доставку в штате 1 250 долларов. Для сравнения, предыдущая бензиновая модификация стоила 42 750 долларов. Таким образом, разница в цене между поколениями составляет значительные 4 500 долларов. 

Mercedes-Benz внедряет новые технологии и расширенные возможности гибридной платформы. Ожидается, что CLA с технологией EQ обеспечит улучшенную динамику, более низкий расход топлива и расширенный набор опций по сравнению с предшественником. Однако, несмотря на все преимущества, не все автолюбители готовы мириться с такими изменениями. Многие задаются вопросом, оправданы ли такие скачки цен в настоящее время.

Эксперты отмечают, что Mercedes-Benz CLA 2026 года может стать одним из самых интересных предложений в своем классе благодаря сочетанию опережающих решений и узнаваемого стиля. Однако окончательный выбор решений за покупателями, которые будут учитывать не только технические характеристики, но и ценовую политику бренда. В любом случае, новый CLA с технологией EQ уже привлекает внимание рынка и, вероятно, задаст новые стандарты конкуренции.

Упомянутые модели: Mercedes CLA (от 2 180 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
