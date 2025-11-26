Новый Mercedes-Benz CLA с гибридной платформой подорожал в США – стоит ли своих денег?

26 ноября 2025, 07:49
Mercedes-Benz CLA 2026 с технологией EQ стал дороже бензиновой версии на 4500 долларов
Mercedes-Benz представил обновленный CLA с гибридной платформой MMA. Новинка заметно прибавила в цене по сравнению с прежней бензиновой версией. Теперь стоимость стартует от 47 250 долларов (3,7 млн рублей) без учета доставки. Чем объясняется такой скачок цены и что предлагает новый CLA – читайте в нашем материале.
В США стартовали продажи полностью обновленного Mercedes-Benz CLA, который теперь базируется на современной платформе MMA. Эта архитектура поддерживает гибридные силовые установки, которые позволяют автомобилю сочетать экономичность и динамику. Новая версия доступна исключительно в кузове седан и уже вызвала немало обсуждений среди поклонников марки.
Стоимость комплектации CLA с EQ Technology начинается от 47 250 долларов (3,7 млн рублей), не считая обязательного сбора за доставку в штате 1 250 долларов. Для сравнения, предыдущая бензиновая модификация стоила 42 750 долларов. Таким образом, разница в цене между поколениями составляет значительные 4 500 долларов.
Mercedes-Benz внедряет новые технологии и расширенные возможности гибридной платформы. Ожидается, что CLA с технологией EQ обеспечит улучшенную динамику, более низкий расход топлива и расширенный набор опций по сравнению с предшественником. Однако, несмотря на все преимущества, не все автолюбители готовы мириться с такими изменениями. Многие задаются вопросом, оправданы ли такие скачки цен в настоящее время.
Эксперты отмечают, что Mercedes-Benz CLA 2026 года может стать одним из самых интересных предложений в своем классе благодаря сочетанию опережающих решений и узнаваемого стиля. Однако окончательный выбор решений за покупателями, которые будут учитывать не только технические характеристики, но и ценовую политику бренда. В любом случае, новый CLA с технологией EQ уже привлекает внимание рынка и, вероятно, задаст новые стандарты конкуренции.
