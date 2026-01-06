Будущее уже здесь: как искусственный интеллект меняет автомобили

6 января 2026, 19:33
Mercedes-Benz CLA 2026 выходит с ИИ-помощником NVIDIA DRIVE AV для американских дорог
В 2026 году Mercedes-Benz CLA удивит новым ИИ-помощником. Система NVIDIA DRIVE AV обещает другой уровень вождения. Презентация прошла в Лас-Вегасе. Производитель называет это началом новой эры. Что ждет водителей - пока загадка.
В 2026 году Mercedes-Benz сделает ставку на искусственный интеллект: в новом поколении CLA создаст систему NVIDIA DRIVE AV, которая обещает оказать водителю помощь на принципиально ином уровне. По словам представителей бренда, речь идет о расширении возможностей второго уровня автономности, ориентированных на американские дороги. Это не просто очередная опция — это попытка изменить саму философию управления автомобилем.
Премьера технологии состоялась на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, где Mercedes-Benz устроил эффектную демонстрацию возможностей нового программного обеспечения. Видеопрезентация показала, как CLA с NVIDIA DRIVE AV позволяет самостоятельно справляться с большинством дорожных ситуаций, не требуя постоянного контроля со стороны водителя. В компании уверены: эпоха автомобилей, оснащенных искусственным интеллектом, уже наступила.
Планируется, что система будет использовать так называемую «нейронную архитектуру» — комплекс алгоритмов, непрерывно обучающихся на огромных массивах реальных дорожных данных. Это позволит автомобилю не только точно следовать разметке и соблюдать дистанцию, но и предугадывать сложные сценарии, такие как внезапные маневры других участников движения или появление пешеходов в «слепых» зонах, что станет значительным шагом к полноценному автономному вождению третьего уровня.
