Гибридный Mercedes с двигателем Geely — конец эпохи или прагматичный шаг?

19 декабря 2025, 15:48
Mercedes-Benz CLA 220 с китайским мотором вызвал споры среди поклонников бренда
Mercedes-Benz представил CLA 220 с мотором, созданным при участии Geely. Поклонники бренда спорят о будущем немецкой марки. Новинка вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Почему этот шаг стал таким резонансным - читайте в нашем материале.
Mercedes-Benz официально вывел на рынок гибридную версию CLA 220, которая сразу же оказалась в центре внимания автолюбителей. Причина - новый двигатель, разработанный при участии китайской компании Geely и выпускаемый на заводах в Китае. Несмотря на то, что внешне автомобиль практически не отличается от электрических собратьев, именно силовой агрегат стал предметом жарких обсуждений.
Как сообщает Autonews, немецкий производитель не стал делать акцент на китайском происхождении мотора, подчеркивая, что разработка велась силами Mercedes. Однако в Китае не скрывают: Geely принимала активное участие в проекте, а производство полностью локализовано на местных предприятиях.
В социальных сетях реакция оказалась крайне неоднозначной. Многие поклонники марки восприняли новость как символ утраты немецкого инженерного превосходства. В их глазах переход к китайским технологиям стал чуть ли не капитуляцией перед новыми игроками рынка. Некоторые пользователи отмечают, что Mercedes-Benz теряет свою уникальность, а автомобили бренда становятся все более похожими на массовые продукты, где престиж и эксклюзивность отходят на второй план.
Особое недовольство вызвал не только сам факт сотрудничества с Geely, но и общая тенденция к глобализации автопрома. Часть автолюбителей уверена: немецкие производители все чаще жертвуют традиционными ценностями ради экономии и соответствия современным экологическим стандартам. В их представлении, новые гибриды с турбомоторами и электронными помощниками уже не способны передать ту самую атмосферу Mercedes, к которой привыкли за последние десятилетия.
Однако не все оказались столь категоричны. Среди пользователей нашлись и те, кто считает подобное решение логичным и даже необходимым. По их мнению, в условиях жесткой конкуренции и стремительного развития электромобилей нет смысла тратить ресурсы на создание новых бензиновых двигателей. Глобальные цепочки поставок давно стали нормой для крупных автоконцернов, а качество и надежность современных моторов не уступают европейским аналогам.
Некоторые отмечают, что базовые двигатели Mercedes-Benz всегда закупались у сторонних производителей, а премиальные версии по-прежнему разрабатываются и собираются в Германии. Для них сотрудничество с Geely - это всего лишь очередной этап эволюции, который не влияет на ключевые ценности бренда. Более того, часть экспертов уверена: новый мотор уже доказал свою эффективность на других моделях, и серьезных нареканий к нему не возникало.
В целом, запуск гибридного CLA 220 с китайским двигателем стал лакмусовой бумажкой для поклонников Mercedes-Benz. Одни видят в этом шаге конец эпохи и потерю идентичности, другие - прагматичный подход к бизнесу и адаптацию к новым реалиям рынка. Как бы то ни было, немецкий бренд продолжает искать баланс между традициями и инновациями, а реакция аудитории лишь подчеркивает, насколько важны для покупателей не только технические характеристики, но и имидж марки.
