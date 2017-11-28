28 ноября 2017, 12:47
Mercedes-Benz дразнит новым CLS
Mercedes-Benz анонсировала новое поколение 4-дверного купе CLS, премьера которого состоится уже завтра, 29 ноября, на автосалоне в Лос-Анджелесе. Компания опубликовала тизер модели.
Mercedes Benz CLS-класс
Выпускается с 2004 г.
Новый от 3 520 000 до 7 100 000 Р
Отзывов: 2
А вот версии Shooting Brake модель не получит. По данным производителя, спрос на такие автомобили в США и Китае, а также на Ближнем Востоке и в России упал.
Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приступила к дорожным испытаниям нового поколения A-Class. Автомобиль выйдет на рынок в 2018 году. Сегодня общественность может посмотреть, как ожидаемый хэтчбек ведет себя на дороге. Некоторые стилистические черты заимствованы у концепт-кара Concept A Sedan. Линии кузова стали более резкими и четкими, радиаторная решетка увеличилась в размерах, а головная оптика получила зауженную форму.
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20.06.2017, 11:51
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07.06.2017, 22:23
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02.06.2017, 08:41
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Машина зверь , пробовал на 63AMG она великолепна да и очень красива
как снять задние подголовники на мерседес cls500!? буду очень благадарин!
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