28 ноября 2017, 12:47

Mercedes-Benz дразнит новым CLS

Mercedes-Benz анонсировала новое поколение 4-дверного купе CLS, премьера которого состоится уже завтра, 29 ноября, на автосалоне в Лос-Анджелесе. Компания опубликовала тизер модели.
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Mercedes Benz CLS-класс
Выпускается с 2004 г.
Новый от 3 520 000 до 7 100 000 Р
Отзывов: 2
Автомобиль получит светодиодную переднюю и заднюю оптику, выполненную в стилистике фар A-класса нового поколения. В салоне будет установлена цифровая приборная панель, на которой расположен большой дисплей мультимедийной системы.

А вот версии Shooting Brake модель не получит. По данным производителя, спрос на такие автомобили в США и Китае, а также на Ближнем Востоке и в России упал.

Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приступила к дорожным испытаниям нового поколения A-Class. Автомобиль выйдет на рынок в 2018 году. Сегодня общественность может посмотреть, как ожидаемый хэтчбек ведет себя на дороге. Некоторые стилистические черты заимствованы у концепт-кара Concept A Sedan. Линии кузова стали более резкими и четкими, радиаторная решетка увеличилась в размерах, а головная оптика получила зауженную форму.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес ЦЛС

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Машина зверь , пробовал на 63AMG она великолепна да и очень красива
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как снять задние подголовники на мерседес cls500!? буду очень благадарин!
ахмет
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Mercedes-Benz дразнит новым CLS
{{model_811}}Автомобиль получит светодиодную переднюю и заднюю оптику, выполненную в стилистике фар A-класса нового поколения. В салоне будет установлена цифровая приборная панель, на которой расположен большой дисплей мультимедийной системы.А вот версии Shooting Brake модель не получит. По данным производителя, спрос на такие автомобили в США и Китае, а также на Ближнем Востоке и в России упал.Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приступила к дорожным испытаниям нового поколения A-Class. Автомобиль выйдет на рынок в 2018 году. Сегодня общественность может посмотреть, как ожидаемый хэтчбек ведет себя на дороге. Некоторые стилистические черты заимствованы у концепт-кара Concept A Sedan. Линии кузова стали более резкими и четкими, радиаторная решетка увеличилась в размерах, а головная оптика получила зауженную форму.
2017-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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