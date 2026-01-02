Почему новый E-Class не смог удивить экспертов — неожиданный результат испытаний

2 января 2026, 06:49
Mercedes-Benz E-Class 2026 провалил краш-тест IIHS: неожиданные проблемы с безопасностью
Mercedes-Benz E-Class 2026 провалил краш-тест IIHS: неожиданные проблемы с безопасностью
Mercedes-Benz E-Class 2026 не смог получить высшую оценку в краш-тесте IIHS. Эксперты выявили серьезные недостатки в защите пассажиров сзади. Результаты испытаний удивили даже поклонников марки. Подробности - в нашем материале.
Когда речь заходит о Mercedes-Benz E-Class, ожидания всегда высокие. Особенно если речь идет о самой технологической версии 2026 года. Но на этот раз реальность оказалась далека от идеала: в краш-тесте IIHS с умеренным перекрытием спереди седан показал себя не с лучшей стороны. Вместо привычной высшей оценки автомобиль получил низкую оценку — и причина кроется в защите задних пассажиров.
Ремень безопасности на заднем сиденье манекена сместился с таза на живот. Это не просто формальность – такое положение ремня значительно увеличивает риск серьезной травмы брюшной полости при аварии.
В последние годы Mercedes-Benz активно заботится о безопасности всех пассажиров, а не только водителя. Но, как выявилось, в обычных испытаниях задние пассажиры оказались менее защищены, чем ожидалось. По информации autoevolution, эксперты IIHS отметили, что при столкновении с умеренным перекрытием задний манекен получил повышенную нагрузку на живот, а это прямой путь к повреждению.
Производитель, считавшийся эталоном безопасности, допустил серьёзную недоработку в новой модели E-Class 2026 года. В то время как конкуренты в аналогичных тестах показывают лучшие результаты, даже лидеру рынка свойственны промахи. Данный случай — яркое тому подтверждение.
Особенно поражает, что проблема затронула базовые элементы: при обилии современных систем помощи водителю, ключевую роль по-прежнему играют ремни безопасности. И если они не работают как положено, все остальные инновации теряют смысл. История с E-Class — важный урок: внедряя новые технологии, нельзя забывать об отработанных и проверенных решениях.
Результаты тестов стали неприятным сюрпризом для поклонников марки. Остаётся надеяться, что Mercedes-Benz оперативно учтёт замечания и внесёт необходимые изменения в конструкцию. Репутация бренда строится на безопасности, и подобные ошибки могут дорого обойтись даже самому известному автопроизводителю.
Похожие материалы Мерседес
-
18.12.2025, 09:43
Сравнение BMW 5 серии, Mercedes E-класса и Skoda Superb в большом тесте ADAC
Три крупных дизельных универсала встретились в тесте ADAC. Эксперты оценили комфорт, оснащение и экономичность. Итоги оказались неожиданными. Какой автомобиль оказался самым выгодным выбором – читайте в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 10:23
Mercedes-AMG E 53 Hybrid 2026: цена и детали для рынка США
Mercedes-AMG раскрыла стоимость нового E 53 Hybrid 2026 года. Универсал сочетает 577 л.с. и запас хода на электротяге. В продаже появится уже в этом месяце. Ожидается несколько комплектаций и лимитированная версия.Читать далее
-
16.01.2025, 09:19
Эксперты Euro NCAP назвали самые безопасные автомобили 2024 года
Эксперты Euro NCAP подвели итоги краш-тестов 2024 года. Впервые в список попал китайский автомобиль, который сумел обойти в категории компактных кроссоверов Porsche Macan. Самым безопасным автомобилем прошлого года признали Mercedes-Benz E-Class.Читать далее
-
19.07.2024, 11:31
Новый Mercedes-Benz E-Class удивил экспертов Euro NCAP
Mercedes-Benz E-Class шестого поколения (W214) дебютировал в прошлом году, а недавно эксперты Euro NCAP решили проверить его безопасность и провели стандартную серию краш-тестов.Читать далее
-
24.06.2024, 10:20
Бывший российский завод Mercedes перезапустят в июле. Будут собирать Exeed VX
Еще один российский автозавод, покинутый западными владельцами, возвращается к жизни. В подмосковном Есипово в июле возобновится сборка автомобилей на бывшем предприятии Mercedes.Читать далее
-
11.09.2023, 09:57
Посмотрите, как пилоты Формулы-1 резвятся на мощных Mercedes-AMG: видео
Подразделение Mercedes-AMG опубликовало на своем ютуб-канале новое видео, в котором семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его товарищ по команде Джордж Рассел шутя гоняют на новейших автомобилях Mercedes-AMG, в том числе на суперкаре AMG One с формульным 1000-сильным мотором.Читать далее
-
24.12.2021, 11:30
10 безопасных машин для ежедневных поездок
Экономичность и практичность важные качества, на которые мы опираемся при выборе машины, но все же самым главным является безопасность. Представляем подборку городских машин 2021 модельного года, которые обеспечат максимальный уровень безопасности.Читать далее
-
17.10.2021, 18:07
Названы самые безопасные автомобили: в рейтинге всего один немец
Риск умереть в самой опасной машине в 10 раз выше по сравнению с самой безопасной. Так утверждают эксперты шведской страховой компании Folksam, которая проанализировала 184 000 дорожных аварий, в которых участвовали 383 модели. Читать далее
-
07.10.2021, 00:01
Названы лучшие среднеразмерные седаны премиум-класса
Автомобили премиум-класса стоят недешево, но предлагают просторный комфортабельный салон, изысканную отделку, богатое оснащение уже в базовой комплектации и удовольствие от вождения, когда это необходимо.Читать далее
-
29.05.2020, 13:31
ТОП-5 самых доступных кабриолетов и родстеров
Календарное лето начинается уже в понедельник, а это лучшее время для поездок на мощном автомобиле с откидным верхом. Расскажем, сколько стоят самые доступные на российском рынке кабриолеты и родстеры. Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
18.12.2025, 09:43
Сравнение BMW 5 серии, Mercedes E-класса и Skoda Superb в большом тесте ADAC
Три крупных дизельных универсала встретились в тесте ADAC. Эксперты оценили комфорт, оснащение и экономичность. Итоги оказались неожиданными. Какой автомобиль оказался самым выгодным выбором – читайте в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 10:23
Mercedes-AMG E 53 Hybrid 2026: цена и детали для рынка США
Mercedes-AMG раскрыла стоимость нового E 53 Hybrid 2026 года. Универсал сочетает 577 л.с. и запас хода на электротяге. В продаже появится уже в этом месяце. Ожидается несколько комплектаций и лимитированная версия.Читать далее
-
16.01.2025, 09:19
Эксперты Euro NCAP назвали самые безопасные автомобили 2024 года
Эксперты Euro NCAP подвели итоги краш-тестов 2024 года. Впервые в список попал китайский автомобиль, который сумел обойти в категории компактных кроссоверов Porsche Macan. Самым безопасным автомобилем прошлого года признали Mercedes-Benz E-Class.Читать далее
-
19.07.2024, 11:31
Новый Mercedes-Benz E-Class удивил экспертов Euro NCAP
Mercedes-Benz E-Class шестого поколения (W214) дебютировал в прошлом году, а недавно эксперты Euro NCAP решили проверить его безопасность и провели стандартную серию краш-тестов.Читать далее
-
24.06.2024, 10:20
Бывший российский завод Mercedes перезапустят в июле. Будут собирать Exeed VX
Еще один российский автозавод, покинутый западными владельцами, возвращается к жизни. В подмосковном Есипово в июле возобновится сборка автомобилей на бывшем предприятии Mercedes.Читать далее
-
11.09.2023, 09:57
Посмотрите, как пилоты Формулы-1 резвятся на мощных Mercedes-AMG: видео
Подразделение Mercedes-AMG опубликовало на своем ютуб-канале новое видео, в котором семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его товарищ по команде Джордж Рассел шутя гоняют на новейших автомобилях Mercedes-AMG, в том числе на суперкаре AMG One с формульным 1000-сильным мотором.Читать далее
-
24.12.2021, 11:30
10 безопасных машин для ежедневных поездок
Экономичность и практичность важные качества, на которые мы опираемся при выборе машины, но все же самым главным является безопасность. Представляем подборку городских машин 2021 модельного года, которые обеспечат максимальный уровень безопасности.Читать далее
-
17.10.2021, 18:07
Названы самые безопасные автомобили: в рейтинге всего один немец
Риск умереть в самой опасной машине в 10 раз выше по сравнению с самой безопасной. Так утверждают эксперты шведской страховой компании Folksam, которая проанализировала 184 000 дорожных аварий, в которых участвовали 383 модели. Читать далее
-
07.10.2021, 00:01
Названы лучшие среднеразмерные седаны премиум-класса
Автомобили премиум-класса стоят недешево, но предлагают просторный комфортабельный салон, изысканную отделку, богатое оснащение уже в базовой комплектации и удовольствие от вождения, когда это необходимо.Читать далее
-
29.05.2020, 13:31
ТОП-5 самых доступных кабриолетов и родстеров
Календарное лето начинается уже в понедельник, а это лучшее время для поездок на мощном автомобиле с откидным верхом. Расскажем, сколько стоят самые доступные на российском рынке кабриолеты и родстеры. Читать далее