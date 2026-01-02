Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

2 января 2026, 06:49

Mercedes-Benz E-Class 2026 провалил краш-тест IIHS: неожиданные проблемы с безопасностью

Почему новый E-Class не смог удивить экспертов — неожиданный результат испытаний

Mercedes-Benz E-Class 2026 не смог получить высшую оценку в краш-тесте IIHS. Эксперты выявили серьезные недостатки в защите пассажиров сзади. Результаты испытаний удивили даже поклонников марки. Подробности - в нашем материале.

Когда речь заходит о Mercedes-Benz E-Class, ожидания всегда высокие. Особенно если речь идет о самой технологической версии 2026 года. Но на этот раз реальность оказалась далека от идеала: в краш-тесте IIHS с умеренным перекрытием спереди седан показал себя не с лучшей стороны. Вместо привычной высшей оценки автомобиль получил низкую оценку  — и причина кроется в защите задних пассажиров.

Ремень безопасности на заднем сиденье манекена сместился с таза на живот. Это не просто формальность – такое положение ремня значительно увеличивает риск серьезной травмы брюшной полости при аварии. 

В последние годы Mercedes-Benz активно заботится о безопасности всех пассажиров, а не только водителя. Но, как выявилось, в обычных испытаниях задние пассажиры оказались менее защищены, чем ожидалось. По информации autoevolution, эксперты IIHS отметили, что при столкновении с умеренным перекрытием задний манекен получил повышенную нагрузку на живот, а это прямой путь к повреждению.

Производитель, считавшийся эталоном безопасности, допустил серьёзную недоработку в новой модели E-Class 2026 года. В то время как конкуренты в аналогичных тестах показывают лучшие результаты, даже лидеру рынка свойственны промахи. Данный случай — яркое тому подтверждение.

Особенно поражает, что проблема затронула базовые элементы: при обилии современных систем помощи водителю, ключевую роль по-прежнему играют ремни безопасности. И если они не работают как положено, все остальные инновации теряют смысл. История с E-Class — важный урок: внедряя новые технологии, нельзя забывать об отработанных и проверенных решениях.

Результаты тестов стали неприятным сюрпризом для поклонников марки. Остаётся надеяться, что Mercedes-Benz оперативно учтёт замечания и внесёт необходимые изменения в конструкцию. Репутация бренда строится на безопасности, и подобные ошибки могут дорого обойтись даже самому известному автопроизводителю.

Упомянутые модели: Mercedes E (от 2 950 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
