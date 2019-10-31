Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
31 октября 2019, 00:41

Mercedes-Benz EQC может выйти на российский рынок

  • 30
  • 0
Фото: Mercedes-Benz
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC. А это значит, что теперь нет формальных препятствий для появления электрокара на российском рынке.
Mercedes Benz EQC может выйти на российский рынок

Фото: Mercedes-Benz

Ранее мы писали
Компания Mercedes-Benz вступила в электрическую эру с первым представителем линейки EQ. Премьера электрокроссовера ...
Читать далее
Сертификат на Mercedes-Benz EQC вступил в силу с 25 октября 2019 года. Он действует бессрочно, но имеет ограничение по объему продаж – не более 150 электрокаров. Сейчас модель собирают на двух площадках – в Германии и Китае. В Россию электрические кроссоверы будут поставлять с европейского завода в Бремене.

Премьера первой полностью электрической модели Mercedes-Benz состоялась в сентябре 2018 года. Габаритные размеры Mercedes-Benz EQC: длина – 4 761 мм, ширина – 1 884 мм, высота – 1 324 мм, колесная база – 2 873 мм. Объем багажника пятиместного кроссовера заявлен на уровне 500 литров. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет менее 0,30. Снаряженная масса – 2 425 килограммов.

Полноприводный Mercedes-Benz EQС оснастили двумя асинхронными электромоторами с суммарной отдачей 408 л.с. (765 Нм) и литий-ионной батареей емкостью 80 кВт-ч. Запас хода превышает 450 километров (NEDC). Разгон от 0 до 100 км/ч в спорт-режиме занимает 5,1 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 180 км/ч.

В июне 2019 года Mercedes-Benz EQС показывали гостям Петербургского международного экономического форума. Новенький кроссовер выставили при входе в павильон Экспофорума. Тогда директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев выразил надежду, что запущенный в этом году в Подмосковье завод Daimler со временем освоит производство электрических моделей EQ-линейки.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Mercedes Benz Бенц
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Покупаем Volvo XC40, не дожидаясь «дорогого» января
Лучшие электрические кроссоверы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Mercedes EQC
Объявления о продаже Mercedes EQC
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 69 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 53 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mercedes-Benz EQC может выйти на российский рынок
{{material_124396}}Сертификат на Mercedes-Benz EQC вступил в силу с 25 октября 2019 года. Он действует бессрочно, но имеет ограничение по объему продаж – не более 150 электрокаров. Сейчас модель собирают на двух площадках – в Германии и Китае. В Россию электрические кроссоверы будут поставлять с европейского завода в Бремене.Премьера первой полностью электрической модели Mercedes-Benz состоялась в сентябре 2018 года. Габаритные размеры Mercedes-Benz EQC: длина – 4 761 мм, ширина – 1 884 мм, высота – 1 324 мм, колесная база – 2 873 мм. Объем багажника пятиместного кроссовера заявлен на уровне 500 литров. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет менее 0,30. Снаряженная масса – 2 425 килограммов.Полноприводный Mercedes-Benz EQС оснастили двумя асинхронными электромоторами с суммарной отдачей 408 л.с. (765 Нм) и литий-ионной батареей емкостью 80 кВт-ч. Запас хода превышает 450 километров (NEDC). Разгон от 0 до 100 км/ч в спорт-режиме занимает 5,1 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 180 км/ч.В июне 2019 года Mercedes-Benz EQС показывали гостям Петербургского международного экономического форума. Новенький кроссовер выставили при входе в павильон Экспофорума. Тогда директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев выразил надежду, что запущенный в этом году в Подмосковье завод Daimler со временем освоит производство электрических моделей EQ-линейки.
2019-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Оренбург Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.