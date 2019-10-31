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31 октября 2019, 00:41
Mercedes-Benz EQC может выйти на российский рынок
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Фото: Mercedes-Benz
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC. А это значит, что теперь нет формальных препятствий для появления электрокара на российском рынке.
Фото: Mercedes-Benz
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Компания Mercedes-Benz вступила в электрическую эру с первым представителем линейки EQ. Премьера электрокроссовера ...Читать далее
Премьера первой полностью электрической модели Mercedes-Benz состоялась в сентябре 2018 года. Габаритные размеры Mercedes-Benz EQC: длина – 4 761 мм, ширина – 1 884 мм, высота – 1 324 мм, колесная база – 2 873 мм. Объем багажника пятиместного кроссовера заявлен на уровне 500 литров. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет менее 0,30. Снаряженная масса – 2 425 килограммов.
Полноприводный Mercedes-Benz EQС оснастили двумя асинхронными электромоторами с суммарной отдачей 408 л.с. (765 Нм) и литий-ионной батареей емкостью 80 кВт-ч. Запас хода превышает 450 километров (NEDC). Разгон от 0 до 100 км/ч в спорт-режиме занимает 5,1 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 180 км/ч.
В июне 2019 года Mercedes-Benz EQС показывали гостям Петербургского международного экономического форума. Новенький кроссовер выставили при входе в павильон Экспофорума. Тогда директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев выразил надежду, что запущенный в этом году в Подмосковье завод Daimler со временем освоит производство электрических моделей EQ-линейки.
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система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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