27 ноября 2017, 10:31
Mercedes-Benz G-Class получил очередную версию от Brabus
Специалисты немецкого тюнинг-ателье Brabus совместно с производителем обуви Buscemi подготовили специальную модификацию внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Автомобиль под названием Brabus 850 Buscemi будет стоить 410 тыс. евро.
За эти деньги покупатели получат эксклюзивный автомобиль с кузовом черного цвета и золотыми элементами. Завершают эксклюзивный образ 23-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 305/35. Салон отделан кожей с красной прострочкой.
Под капотом машины находится 6-литровый твин-турбированный агрегат V8 с отдачей 850 «лошадей» и 1450 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. С такой «начинкой» первые 100 км/ч покоряются модели за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.
Под капотом машины находится 6-литровый твин-турбированный агрегат V8 с отдачей 850 «лошадей» и 1450 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. С такой «начинкой» первые 100 км/ч покоряются модели за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz G-класс AMG G63 5.5 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|571
|Объем двигателя
|5461
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|17.2
|Загородный цикл
|11.8
|Смешанный цикл
|13.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
Читайте по теме
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
| Кому: merce-most 20800rub
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное