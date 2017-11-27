27 ноября 2017, 10:31

Mercedes-Benz G-Class получил очередную версию от Brabus

Специалисты немецкого тюнинг-ателье Brabus совместно с производителем обуви Buscemi подготовили специальную модификацию внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Автомобиль под названием Brabus 850 Buscemi будет стоить 410 тыс. евро.
^
  Mercedes-Benz G-Class получил очередную версию от Brabus Mercedes Benz G-класс Mercedes-Benz G-Class получил очередную версию от Brabus Mercedes Benz G-класс Mercedes-Benz G-Class получил очередную версию от Brabus
3
фото
  
За эти деньги покупатели получат эксклюзивный автомобиль с кузовом черного цвета и золотыми элементами. Завершают эксклюзивный образ 23-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 305/35. Салон отделан кожей с красной прострочкой.

Под капотом машины находится 6-литровый твин-турбированный агрегат V8 с отдачей 850 «лошадей» и 1450 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. С такой «начинкой» первые 100 км/ч покоряются модели за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz G-класс AMG G63 5.5 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин571
Объем двигателя5461
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл17.2
Загородный цикл11.8
Смешанный цикл13.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Мерседес Бенц, Мерседес Г класс

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
Что делать в дороге при признаках обморожения
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Mercedes Benz G-класс
Объявления о продаже Mercedes Benz G-класс
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Mercedes-Benz G-Class получил очередную версию от Brabus
За эти деньги покупатели получат эксклюзивный автомобиль с кузовом черного цвета и золотыми элементами. Завершают эксклюзивный образ 23-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 305/35. Салон отделан кожей с красной прострочкой.Под капотом машины находится 6-литровый твин-турбированный агрегат V8 с отдачей 850 «лошадей» и 1450 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. С такой «начинкой» первые 100 км/ч покоряются модели за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калининград Ставропольский край Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG