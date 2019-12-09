9 декабря 2019, 16:50
Mercedes-Benz G-Class стал на 2 млн рублей доступнее
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Фото: Mercedes-Benz
В России открыт прием предварительных заказов на самую доступную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Дизельный Mercedes-Benz G 350d с 249-сильным мотором обойдется минимум в 7 570 000 рублей.
Фото: Mercedes-Benz
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В список базового оснащения входит кожаный салон, 3-зонный «климат», фронтальные и боковые подушки безопасности, электропривод передних сидений, светодиодная оптика, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. В целом, по уровню оснащения дизельный G-Class идентичен более мощному бензиновому G 500. Первые поставки ожидаются ближе к весне 2020 года.
Топовая дизельная версия Mercedes-Benz G 400d оснащается 330-сильным мотором. За нее просят минимум 12 млн рублей. «Заряженный» Mercedes-AMG G63 с 4-литровой бензиновой битурбо V-образной «восьмеркой» мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента стоит от 13,17 млн рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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, весь этот ваш гелик-сплошное пафосное говно!!! и не более! а луаз, хоть и невзрачный на вид, но в свое время был отличной машиной для бездорожья (каковой является и по сей день) !
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
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