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9 декабря 2019, 16:50

Mercedes-Benz G-Class стал на 2 млн рублей доступнее

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Фото: Mercedes-Benz
В России открыт прием предварительных заказов на самую доступную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Дизельный Mercedes-Benz G 350d с 249-сильным мотором обойдется минимум в 7 570 000 рублей.
Mercedes Benz G Class стал на 2 млн рублей доступнее

Фото: Mercedes-Benz

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До настоящего времени базовой для нового Mercedes-Benz G-Class была версия G 500 с 4,0-литровым V8 мощностью 422 лошадиных силы. Такой внедорожник стоит от 9 510 000 рублей. Новая модификация G 350d оснащена дизельной 2,9-литровой рядной «шестеркой» (индекс OM656), дефорсированной до «налоговыгодных» 249 сил. В Европе агрегат выдает 286 л.с. Максимальный крутящий момент не изменился и достигает 600 Нм. Мотор сочетается с 9-диапазонным «автоматом» и системой постоянного полного привода с межосевым дифференциалом и тремя блокировками.

В список базового оснащения входит кожаный салон, 3-зонный «климат», фронтальные и боковые подушки безопасности, электропривод передних сидений, светодиодная оптика, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. В целом, по уровню оснащения дизельный G-Class идентичен более мощному бензиновому G 500. Первые поставки ожидаются ближе к весне 2020 года.

Топовая дизельная версия Mercedes-Benz G 400d оснащается 330-сильным мотором. За нее просят минимум 12 млн рублей. «Заряженный» Mercedes-AMG G63 с 4-литровой бензиновой битурбо V-образной «восьмеркой» мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента стоит от 13,17 млн рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
«Глас народа»: «ЛуАЗ» плюс «Геландваген» равно «Волынваген»
, весь этот ваш гелик-сплошное пафосное говно!!! и не более! а луаз, хоть и невзрачный на вид, но в свое время был отличной машиной для бездорожья (каковой является и по сей день) !
юрий
Самые дорогие в эксплуатации иномарки
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Сергей
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Mercedes-Benz G-Class стал на 2 млн рублей доступнее
{{material_125366}}До настоящего времени базовой для нового Mercedes-Benz G-Class была версия G 500 с 4,0-литровым V8 мощностью 422 лошадиных силы. Такой внедорожник стоит от 9 510 000 рублей. Новая модификация G 350d оснащена дизельной 2,9-литровой рядной «шестеркой» (индекс OM656), дефорсированной до «налоговыгодных» 249 сил. В Европе агрегат выдает 286 л.с. Максимальный крутящий момент не изменился и достигает 600 Нм. Мотор сочетается с 9-диапазонным «автоматом» и системой постоянного полного привода с межосевым дифференциалом и тремя блокировками.В список базового оснащения входит кожаный салон, 3-зонный «климат», фронтальные и боковые подушки безопасности, электропривод передних сидений, светодиодная оптика, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. В целом, по уровню оснащения дизельный G-Class идентичен более мощному бензиновому G 500. Первые поставки ожидаются ближе к весне 2020 года.Топовая дизельная версия Mercedes-Benz G 400d оснащается 330-сильным мотором. За нее просят минимум 12 млн рублей. «Заряженный» Mercedes-AMG G63 с 4-литровой бензиновой битурбо V-образной «восьмеркой» мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента стоит от 13,17 млн рублей.
2019-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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