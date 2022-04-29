Mercedes-Benz G-класса – краткая история «Гелика»
Как всё начиналось
Итак, гражданский «Гелендваген» поступил в продажу в 1979-м году. Первое поколение G-класса получило обозначение W460. Кстати, слово «Geländewagen» переводится с немецкого языка просто: как «Внедорожник» или «Вездеход». Первые «Гелики» имели механическую четырёхступенчатую коробку передач и подключаемый передний мост. Столь важных для серьёзного бездорожья блокировок межосевых дифференциалов на G-класс сначала не ставили. Не ставили и некоторые более привычные для автомобилистов «навороты», в том числе, и обычный кондиционер, что, вообще-то говоря, было очень странно, особенно для «Мерседеса». Кондиционеры, впрочем, появились в «Геликах» уже через год: в 1980-м. В 83-м начали устанавливать и автоматические коробки. А в 85-м появились те самые блокировки всех дифов, похвастаться которыми может очень небольшое число серийных внедорожников. В настоящее время они имеются разве что на Jeep Wrangler Rubicon.
Армейская служба
В 1991-м, наконец, появился армейский вариант «Гелендвагена»: W461. Причём армейским он был в полном смысле этого слова: обычным гражданам приобрести такую машину было довольно сложно. Зато государства машину покупали весьма активно. W461 поставлялся аж в 20 стран: от, собственно, Германии до Австралии. Некоторое количество внедорожников отправилось даже в Соединённые Штаты. Да, у дяди Сэма были легендарные HMMWV, но в некоторых ситуациях требовались более компактные автомобили, которые можно было транспортировать вертолётом определённой модели.
Производство W461 закончилось в 2001-м. Впрочем, значительная часть «Гелендвагенов» служат в армиях до сих пор.
Уже не солдат, но…
В 1990-м был представлен W463: второе поколение внедорожника от «Мерседес». На конвейере «Четыреста шестьдесят третий» продержался… 28 лет! Лишь относительно недавно его сменил «Гелендваген» третьего поколения: W465.
W463 получил постоянный полный привод и ABS. В салоне появились деревянные вставки и отделка кожей. Модельный ряд двигателей расширился, а в 93-м стал доступен G500 с пятилитровым V8.
И вот тут-то у некоторых автолюбителей и начали появляться вопросы. Каким бы гениальным и каким бы дорогим ни был автомобиль, от физики никуда не уйдёшь. G-класс с его высоким кузовом, мягко говоря, не очень хорошо подходит для постройки спорткара – пусть даже от AMG. В то же время высокооборотистые моторы и, особенно, спортивные покрышки возможности «Гелика» на бездорожье ограничили очень сильно, не говоря уже о том, что пускаться в трофи на машине стоимостью этак 20 – 25 миллионов рублей вряд ли захотят даже очень состоятельные люди. Мы ни в коей мере не хотим обидеть чувства фанатов G-класса, но, скажите на милость, каким вы видите назначение такого автомобиля?
Да и вообще, любой «Гелендваген» является не самым удобным для повседневной эксплуатации: сказывается «квадратная» форма кузова и некоторые особенности, обусловленные внедорожными «генами». А шикарный салон, напротив, вовсе не располагает к каким-то внедорожным подвигам, во время которых попадание грязи в салон просто неизбежно, кроме того, истинным джиперам армейский аскетизм может чисто субъективно нравиться даже больше. Да и внедорожную резину, опять же, на «Гелики» уже давно на заводах не ставят. Рама, высокий просвет, те самые блокировки, прочность и надёжность – никуда не делись. Но… Но…
Вот и получается, что для езды по асфальту можно купить гораздо более комфортную машину, тем более за такие деньги. Бездорожье? Да, если поставить подходящие для этой цели шины, по проходимости «Гелендваген» наверняка превзойдёт подавляющее большинство серийных джипов. Но многие ли владельцы «Геликов» используют их для этого? И не лучше ли подлинному джиперу купить Wrangler Rubicon?
Как бы там ни было, G-класс был и остаётся одним из самых культовых и желанных автомобилей в мире. Хотя, может быть, и далеко не самым практичным и разумным. А что о нём думаете вы?
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