Новый Mercedes-Benz GLA 2026: скрытые ручки, три экрана и единая платформа для бензина и электричества

Mercedes-Benz GLA нового поколения: увеличенные размеры и скрытые ручки

Mercedes-Benz готовит к премьере третью генерацию GLA - компактный кроссовер, который теперь ориентирован на прямую конкуренцию с BMW X1 и Audi Q3. Новинка отличается увеличенными габаритами, современными технологиями и свежим подходом к дизайну, что может повлиять на выбор покупателей в 2026 году.

Mercedes-Benz готовит к премьере третью генерацию GLA - компактный кроссовер, который теперь ориентирован на прямую конкуренцию с BMW X1 и Audi Q3. Новинка отличается увеличенными габаритами, современными технологиями и свежим подходом к дизайну, что может повлиять на выбор покупателей в 2026 году.

Премиальный сегмент компактных кроссоверов в 2026 году переживает заметные перемены: Mercedes-Benz готовит к официальному дебюту третье поколение GLA. Эта модель завершает 13-летний этап развития и выходит на рынок с акцентом на прямое соперничество с BMW X1 и Audi Q3, что подчеркивает растущую конкуренцию среди европейских брендов.

Внешне новый GLA отличается увеличенными размерами кузова, сохраняя при этом узнаваемую концепцию хэтчбека-кроссовера. Дизайн выполнен в актуальном фирменном стиле Mercedes-Benz: в оптике появились элементы в виде звезд, а передние и задние панели получили скрытые световые полосы, что делает автомобиль заметным даже в плотном потоке. Особое внимание уделено аэродинамике - впервые на GLA применены скрытые дверные ручки, что не только улучшает обтекаемость, но и придает кузову более современный вид.

В салоне акцент сделан на цифровизацию и комфорт. Водителя встречает 10,3-дюймовая цифровая приборная панель, а центральную консоль украшают два 14-дюймовых сенсорных экрана: один отвечает за мультимедийную систему, второй - за развлечения для переднего пассажира. В качестве опции доступен панорамный стеклянный люк с декоративной подсветкой в форме звезд, что подчеркивает премиальный статус модели.

Mercedes-Benz впервые реализует стратегию объединения топливных и электрических версий GLA в одной продуктовой линейке. Гибридная модификация оснащается 1,5-литровым турбомотором с мягким гибридным модулем, а полностью электрическая версия сменит прежний EQA и станет основным электрокроссовером бренда в этом классе. Электрический GLA, как и более крупный GLB, получит передний багажник для дополнительного хранения. Для обеих версий предусмотрены варианты с передним и полным приводом, причем электрическая модификация может предложить больше конфигураций трансмиссии.

Шпионские снимки, появившиеся в сети, подтверждают, что новый GLA ориентирован на прямое соперничество с лидерами сегмента. Как пишет CNMO, технические характеристики двигателей, емкость батареи и ценовой диапазон пока держатся в секрете до официальной премьеры, назначенной на 29 июля.

Интересно, что тенденция к увеличению цифровизации и расширению ассортимента электромобилей прослеживается и у других производителей. Например, в материале о причинах ухода Nissan Altima с рынка США отмечается, что изменения в стратегии бренда и спросе покупателей напрямую влияют на появление новых моделей и технологий - подробнее о рыночных трендах. В случае с GLA, ставка на современные технологии и расширение линейки может стать ответом на растущие ожидания покупателей в премиальном сегменте. Важно отметить, что для российского рынка такие перемены могут означать появление более доступных и технологичных кроссоверов, способных конкурировать с европейскими и азиатскими аналогами. Окончательные подробности о комплектациях и ценах станут известны только после официальной презентации.