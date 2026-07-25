Новый Mercedes-Benz GLA 2026: скрытые ручки, три экрана и единая платформа для бензина и электричества

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 12:51

Mercedes-Benz GLA нового поколения: увеличенные размеры и скрытые ручки

Mercedes-Benz GLA нового поколения: увеличенные размеры и скрытые ручки

Новый Mercedes-Benz GLA 2026: скрытые ручки, три экрана и единая платформа для бензина и электричества

Mercedes-Benz GLA нового поколения: увеличенные размеры и скрытые ручки

Mercedes-Benz готовит к премьере третью генерацию GLA - компактный кроссовер, который теперь ориентирован на прямую конкуренцию с BMW X1 и Audi Q3. Новинка отличается увеличенными габаритами, современными технологиями и свежим подходом к дизайну, что может повлиять на выбор покупателей в 2026 году.

Mercedes-Benz готовит к премьере третью генерацию GLA - компактный кроссовер, который теперь ориентирован на прямую конкуренцию с BMW X1 и Audi Q3. Новинка отличается увеличенными габаритами, современными технологиями и свежим подходом к дизайну, что может повлиять на выбор покупателей в 2026 году.

Премиальный сегмент компактных кроссоверов в 2026 году переживает заметные перемены: Mercedes-Benz готовит к официальному дебюту третье поколение GLA. Эта модель завершает 13-летний этап развития и выходит на рынок с акцентом на прямое соперничество с BMW X1 и Audi Q3, что подчеркивает растущую конкуренцию среди европейских брендов.

Внешне новый GLA отличается увеличенными размерами кузова, сохраняя при этом узнаваемую концепцию хэтчбека-кроссовера. Дизайн выполнен в актуальном фирменном стиле Mercedes-Benz: в оптике появились элементы в виде звезд, а передние и задние панели получили скрытые световые полосы, что делает автомобиль заметным даже в плотном потоке. Особое внимание уделено аэродинамике - впервые на GLA применены скрытые дверные ручки, что не только улучшает обтекаемость, но и придает кузову более современный вид.

В салоне акцент сделан на цифровизацию и комфорт. Водителя встречает 10,3-дюймовая цифровая приборная панель, а центральную консоль украшают два 14-дюймовых сенсорных экрана: один отвечает за мультимедийную систему, второй - за развлечения для переднего пассажира. В качестве опции доступен панорамный стеклянный люк с декоративной подсветкой в форме звезд, что подчеркивает премиальный статус модели.

Mercedes-Benz впервые реализует стратегию объединения топливных и электрических версий GLA в одной продуктовой линейке. Гибридная модификация оснащается 1,5-литровым турбомотором с мягким гибридным модулем, а полностью электрическая версия сменит прежний EQA и станет основным электрокроссовером бренда в этом классе. Электрический GLA, как и более крупный GLB, получит передний багажник для дополнительного хранения. Для обеих версий предусмотрены варианты с передним и полным приводом, причем электрическая модификация может предложить больше конфигураций трансмиссии.

Шпионские снимки, появившиеся в сети, подтверждают, что новый GLA ориентирован на прямое соперничество с лидерами сегмента. Как пишет CNMO, технические характеристики двигателей, емкость батареи и ценовой диапазон пока держатся в секрете до официальной премьеры, назначенной на 29 июля.

Интересно, что тенденция к увеличению цифровизации и расширению ассортимента электромобилей прослеживается и у других производителей. Например, в материале о причинах ухода Nissan Altima с рынка США отмечается, что изменения в стратегии бренда и спросе покупателей напрямую влияют на появление новых моделей и технологий - подробнее о рыночных трендах. В случае с GLA, ставка на современные технологии и расширение линейки может стать ответом на растущие ожидания покупателей в премиальном сегменте. Важно отметить, что для российского рынка такие перемены могут означать появление более доступных и технологичных кроссоверов, способных конкурировать с европейскими и азиатскими аналогами. Окончательные подробности о комплектациях и ценах станут известны только после официальной презентации.

Упомянутые модели: Mercedes GLA (от 3 200 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes, BMW, Audi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес, БМВ, Ауди

Похожие материалы Мерседес, БМВ, Ауди

Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курган Омск Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться