Новый Mercedes-Benz GLA 2026: скрытые ручки, три экрана и единая платформа для бензина и электричества

25 июля 2026, 12:51
Mercedes-Benz GLA нового поколения: увеличенные размеры и скрытые ручки
Mercedes-Benz GLA нового поколения: увеличенные размеры и скрытые ручки
Mercedes-Benz готовит к премьере третью генерацию GLA - компактный кроссовер, который теперь ориентирован на прямую конкуренцию с BMW X1 и Audi Q3. Новинка отличается увеличенными габаритами, современными технологиями и свежим подходом к дизайну, что может повлиять на выбор покупателей в 2026 году.
Премиальный сегмент компактных кроссоверов в 2026 году переживает заметные перемены: Mercedes-Benz готовит к официальному дебюту третье поколение GLA. Эта модель завершает 13-летний этап развития и выходит на рынок с акцентом на прямое соперничество с BMW X1 и Audi Q3, что подчеркивает растущую конкуренцию среди европейских брендов.
Внешне новый GLA отличается увеличенными размерами кузова, сохраняя при этом узнаваемую концепцию хэтчбека-кроссовера. Дизайн выполнен в актуальном фирменном стиле Mercedes-Benz: в оптике появились элементы в виде звезд, а передние и задние панели получили скрытые световые полосы, что делает автомобиль заметным даже в плотном потоке. Особое внимание уделено аэродинамике - впервые на GLA применены скрытые дверные ручки, что не только улучшает обтекаемость, но и придает кузову более современный вид.
В салоне акцент сделан на цифровизацию и комфорт. Водителя встречает 10,3-дюймовая цифровая приборная панель, а центральную консоль украшают два 14-дюймовых сенсорных экрана: один отвечает за мультимедийную систему, второй - за развлечения для переднего пассажира. В качестве опции доступен панорамный стеклянный люк с декоративной подсветкой в форме звезд, что подчеркивает премиальный статус модели.
Mercedes-Benz впервые реализует стратегию объединения топливных и электрических версий GLA в одной продуктовой линейке. Гибридная модификация оснащается 1,5-литровым турбомотором с мягким гибридным модулем, а полностью электрическая версия сменит прежний EQA и станет основным электрокроссовером бренда в этом классе. Электрический GLA, как и более крупный GLB, получит передний багажник для дополнительного хранения. Для обеих версий предусмотрены варианты с передним и полным приводом, причем электрическая модификация может предложить больше конфигураций трансмиссии.
Шпионские снимки, появившиеся в сети, подтверждают, что новый GLA ориентирован на прямое соперничество с лидерами сегмента. Как пишет CNMO, технические характеристики двигателей, емкость батареи и ценовой диапазон пока держатся в секрете до официальной премьеры, назначенной на 29 июля.
Интересно, что тенденция к увеличению цифровизации и расширению ассортимента электромобилей прослеживается и у других производителей. Например, в материале о причинах ухода Nissan Altima с рынка США отмечается, что изменения в стратегии бренда и спросе покупателей напрямую влияют на появление новых моделей и технологий - подробнее о рыночных трендах. В случае с GLA, ставка на современные технологии и расширение линейки может стать ответом на растущие ожидания покупателей в премиальном сегменте. Важно отметить, что для российского рынка такие перемены могут означать появление более доступных и технологичных кроссоверов, способных конкурировать с европейскими и азиатскими аналогами. Окончательные подробности о комплектациях и ценах станут известны только после официальной презентации.
Похожие материалы Мерседес, БМВ, Ауди
-
16.05.2026, 10:30
8 премиальных компактных кроссоверов до 3,5 млн на вторичке: что выбрать в 2026
В 2026 году на вторичном рынке можно найти компактные премиум-кроссоверы до 3,5 млн рублей, которые по качеству и комфорту превосходят многие новые китайские автомобили. Разбираемся, какие модели заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при выборе.Читать далее
-
27.04.2026, 18:04
Восемь кроссоверов с расходом топлива ниже среднего: рейтинг 2026 года
Рынок топлива не радует стабильностью, а расходы на бензин растут. Мы собрали рейтинг кроссоверов, которые удивляют экономичностью и способны конкурировать даже с малолитражками. В подборке - только проверенные бренды и реальные цифры расхода.Читать далее
-
11.11.2025, 07:13
Mercedes-AMG GLA 2027 с технологией EQ: первые фото и детали нового поколения
В Сети появились свежие снимки прототипа Mercedes-AMG GLA 2027 года с EQ Technology. Автомобиль заметили на тестах в Германии. Модель готовит смену имени и новые технические решения. Внешность пока скрыта под камуфляжем, но уже видны знакомые черты. Ожидается, что новинка удивит сочетанием инноваций и узнаваемого стиля.Читать далее
-
16.10.2025, 06:02
Mercedes-AMG GLA 2027 готовится к дебюту с электрическими технологиями
В 2025 году Mercedes готовит обновление для GLA. Модель обещает стать заметно современнее. Ожидаются электрические версии и спортивные модификации. Подробности держатся в секрете, но интрига уже создана.Читать далее
-
10.10.2025, 14:48
Mercedes готовит новое поколение GLA с обновленным дизайном и технологиями
Mercedes работает над преемником популярного GLA. Новинка обещает свежий облик и новые технологии. Ожидаются как электрические, так и бензиновые версии. Подробности о переменах пока держатся в секрете.Читать далее
-
25.09.2025, 17:07
Первые изображения нового Mercedes-Benz GLA 2027 появились до официальной премьеры
В сети появились снимки нового поколения популярного кроссовера. Официальная премьера еще не состоялась. Подробности о новинке держатся в секрете. Эксперты уже обсуждают возможные изменения.Читать далее
-
31.05.2020, 12:58
Три самых красивых кроссовера для женщин
Выбор кроссоверов, представленных сейчас на российском рынке, пестрит разнообразием: от компактных и стильных до полноразмерных и брутальных. Расскажем о трех ярких моделях, которые идеально подойдут представительницам прекрасного пола.Читать далее
-
19.11.2018, 07:53
Mercedes GLA против BMW X1: подвижность или практичность?
В SUV-линейках своих брендов эти кроссоверы наиболее доступные по цене. Mercedes GLA можно приобрести, имея на карте 2 270 000 рублей, в свою очередь BMW X1 вам вовсе отдадут за 1 980 000 рублей. Оба – «немцы», оба построены на переднеприводных шасси, что в отношении указанных марок несколько непривычно. Читать далее
-
25.07.2026, 11:59
BMW iX3 для Китая: увеличенная база, запас хода 919 км и новая батарея
BMW представила для китайского рынка электрокроссовер iX3 с увеличенной колесной базой и рекордным запасом хода. Новая батарея и продвинутая силовая установка делают модель заметной на фоне конкурентов. Важно понять, как эти изменения повлияют на рынок электромобилей в 2026 году.Читать далее
-
25.07.2026, 11:45
Вагоны-капсулы: как изменится комфорт и приватность в поездах РЖД уже к 2028 году
РЖД внедряют принципиально новые вагоны с капсульными купе, где каждый пассажир получает больше личного пространства и приватности. Это решение особенно актуально на фоне роста спроса на индивидуальный комфорт в дальних поездках и технологических изменений в отрасли.Читать далее
-
25.07.2026, 11:30
Eco Drive V6: складной электрофэтбайк с мотором 1000 Вт и запасом хода до 150 км
Складной электровелосипед Eco Drive V6 сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и компактную конструкцию. Модель выделяется возможностью преодолевать до 150 км на одной зарядке и подходит для разных дорог, что особенно актуально для российских условий.Читать далее
Похожие материалы Мерседес, БМВ, Ауди
-
16.05.2026, 10:30
8 премиальных компактных кроссоверов до 3,5 млн на вторичке: что выбрать в 2026
В 2026 году на вторичном рынке можно найти компактные премиум-кроссоверы до 3,5 млн рублей, которые по качеству и комфорту превосходят многие новые китайские автомобили. Разбираемся, какие модели заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при выборе.Читать далее
-
27.04.2026, 18:04
Восемь кроссоверов с расходом топлива ниже среднего: рейтинг 2026 года
Рынок топлива не радует стабильностью, а расходы на бензин растут. Мы собрали рейтинг кроссоверов, которые удивляют экономичностью и способны конкурировать даже с малолитражками. В подборке - только проверенные бренды и реальные цифры расхода.Читать далее
-
11.11.2025, 07:13
Mercedes-AMG GLA 2027 с технологией EQ: первые фото и детали нового поколения
В Сети появились свежие снимки прототипа Mercedes-AMG GLA 2027 года с EQ Technology. Автомобиль заметили на тестах в Германии. Модель готовит смену имени и новые технические решения. Внешность пока скрыта под камуфляжем, но уже видны знакомые черты. Ожидается, что новинка удивит сочетанием инноваций и узнаваемого стиля.Читать далее
-
16.10.2025, 06:02
Mercedes-AMG GLA 2027 готовится к дебюту с электрическими технологиями
В 2025 году Mercedes готовит обновление для GLA. Модель обещает стать заметно современнее. Ожидаются электрические версии и спортивные модификации. Подробности держатся в секрете, но интрига уже создана.Читать далее
-
10.10.2025, 14:48
Mercedes готовит новое поколение GLA с обновленным дизайном и технологиями
Mercedes работает над преемником популярного GLA. Новинка обещает свежий облик и новые технологии. Ожидаются как электрические, так и бензиновые версии. Подробности о переменах пока держатся в секрете.Читать далее
-
25.09.2025, 17:07
Первые изображения нового Mercedes-Benz GLA 2027 появились до официальной премьеры
В сети появились снимки нового поколения популярного кроссовера. Официальная премьера еще не состоялась. Подробности о новинке держатся в секрете. Эксперты уже обсуждают возможные изменения.Читать далее
-
31.05.2020, 12:58
Три самых красивых кроссовера для женщин
Выбор кроссоверов, представленных сейчас на российском рынке, пестрит разнообразием: от компактных и стильных до полноразмерных и брутальных. Расскажем о трех ярких моделях, которые идеально подойдут представительницам прекрасного пола.Читать далее
-
19.11.2018, 07:53
Mercedes GLA против BMW X1: подвижность или практичность?
В SUV-линейках своих брендов эти кроссоверы наиболее доступные по цене. Mercedes GLA можно приобрести, имея на карте 2 270 000 рублей, в свою очередь BMW X1 вам вовсе отдадут за 1 980 000 рублей. Оба – «немцы», оба построены на переднеприводных шасси, что в отношении указанных марок несколько непривычно. Читать далее
-
25.07.2026, 11:59
BMW iX3 для Китая: увеличенная база, запас хода 919 км и новая батарея
BMW представила для китайского рынка электрокроссовер iX3 с увеличенной колесной базой и рекордным запасом хода. Новая батарея и продвинутая силовая установка делают модель заметной на фоне конкурентов. Важно понять, как эти изменения повлияют на рынок электромобилей в 2026 году.Читать далее
-
25.07.2026, 11:45
Вагоны-капсулы: как изменится комфорт и приватность в поездах РЖД уже к 2028 году
РЖД внедряют принципиально новые вагоны с капсульными купе, где каждый пассажир получает больше личного пространства и приватности. Это решение особенно актуально на фоне роста спроса на индивидуальный комфорт в дальних поездках и технологических изменений в отрасли.Читать далее
-
25.07.2026, 11:30
Eco Drive V6: складной электрофэтбайк с мотором 1000 Вт и запасом хода до 150 км
Складной электровелосипед Eco Drive V6 сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и компактную конструкцию. Модель выделяется возможностью преодолевать до 150 км на одной зарядке и подходит для разных дорог, что особенно актуально для российских условий.Читать далее