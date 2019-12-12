Автопортал 110km.ru Автожурнал Mercedes Новинки и концепт кары Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц
12 декабря 2019, 17:19
Mercedes-Benz GLA получит в 2020 году полностью электрическую версию
- 72
- 0
Фото: electrek.co
Компания Mercedes-Benz анонсировала появление в 2020 году нового представителя электрической линейки EQ. На базе компактного кроссовера Mercedes-Benz GLA второго поколения построят электрокар EQA.
Фото: electrek.co
Ранее мы писали
Компания Mercedes-Benz представила новую генерацию своего самого маленького кроссовера GLA, который стал чуть ...Читать далее
Сейчас представители немецкой марки подтвердили сроки выхода новинки на рынок. Но, вместо электрического хэтчбека покупателям предложат еще один кроссовер. Новый EQA будет представлять собой «батарейную» версию самого маленького кроссовера Mercedes-Benz – нового GLA. Судя по опубликованному тизеру, дизайн электрокара будет во многом копировать базовый автомобиль с ДВС. Главное отличие – пластиковая светящаяся панель вместо радиаторной решетки и особые колесные диски с улучшенными показателями аэродинамики.
Mercedes-Benz GLA второго поколения чуть крупнее представленного два года назад концепта Mercedes-Benz EQA. Его длина – 4 410 мм, ширина – 1 834 мм, высота – 1 611 мм. Зато размер колесной базы у них оказался одинаковым с точностью до миллиметра – 2 729 мм. Базовая версия GLA 200 оснащается 1,33-литровым мотором (163 л.с., 250 Нм). Модификации GLA 250 и GLA 250 4Matic получат 2,0-литровую «четверку» (224 л.с., 350 Нм). Позднее у нового GLA должны появиться дизельные и гибридные версии.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ну, у богатых свои причуды. И так модель не слишком удачная и не слишком популярная получилась, кому же она понадобится с 470 лошадями под капотом. Не для России вариант, "выгулять" их негде, да и кормить сильно накладно.
Отлично, если у пассажиров будет места побольше, а то тесноват он сейчас, да и багажник могли бы чуть увеличить, а потолок приподнять чуть-чуть, но это я уже придираюсь
система и правда очень умная
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве