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12 декабря 2019, 17:19

Mercedes-Benz GLA получит в 2020 году полностью электрическую версию

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Фото: electrek.co
Компания Mercedes-Benz анонсировала появление в 2020 году нового представителя электрической линейки EQ. На базе компактного кроссовера Mercedes-Benz GLA второго поколения построят электрокар EQA.
Mercedes Benz GLA получит в 2020 году полностью электрическую версию

Фото: electrek.co

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Концепт Mercedes-Benz EQA дебютировал в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль представлял собой хэтчбек с полностью электрической силовой установкой, построенной на базе A-Class. Габаритная длина прототипа составляла 4 285 мм, ширина – 1 810 мм, высота – 1 428 мм, а расстояние между осями – 2 729 мм. Сообщалось, что хэтчбек оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной отдачей 268 сил (499 Нм). До первой «сотни» он должен был успеть разогнаться за 5 секунд и суметь проехать без подзарядки не менее 500 километров. Изначально предполагалось, что серийный выпуск Mercedes-Benz EQA начнется в 2020 году.

Сейчас представители немецкой марки подтвердили сроки выхода новинки на рынок. Но, вместо электрического хэтчбека покупателям предложат еще один кроссовер. Новый EQA будет представлять собой «батарейную» версию самого маленького кроссовера Mercedes-Benz – нового GLA. Судя по опубликованному тизеру, дизайн электрокара будет во многом копировать базовый автомобиль с ДВС. Главное отличие – пластиковая светящаяся панель вместо радиаторной решетки и особые колесные диски с улучшенными показателями аэродинамики.

Mercedes-Benz GLA второго поколения чуть крупнее представленного два года назад концепта Mercedes-Benz EQA. Его длина – 4 410 мм, ширина – 1 834 мм, высота – 1 611 мм. Зато размер колесной базы у них оказался одинаковым с точностью до миллиметра – 2 729 мм. Базовая версия GLA 200 оснащается 1,33-литровым мотором (163 л.с., 250 Нм). Модификации GLA 250 и GLA 250 4Matic получат 2,0-литровую «четверку» (224 л.с., 350 Нм). Позднее у нового GLA должны появиться дизельные и гибридные версии.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLA получит версию от AMG
Ну, у богатых свои причуды. И так модель не слишком удачная и не слишком популярная получилась, кому же она понадобится с 470 лошадями под капотом. Не для России вариант, "выгулять" их негде, да и кормить сильно накладно.
Глеб
Mercedes GLA в новом кузове замечен на тестах
Отлично, если у пассажиров будет места побольше, а то тесноват он сейчас, да и багажник могли бы чуть увеличить, а потолок приподнять чуть-чуть, но это я уже придираюсь
Виталий
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
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Mercedes-Benz GLA получит в 2020 году полностью электрическую версию
{{material_128369}}Концепт Mercedes-Benz EQA дебютировал в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль представлял собой хэтчбек с полностью электрической силовой установкой, построенной на базе A-Class. Габаритная длина прототипа составляла 4 285 мм, ширина – 1 810 мм, высота – 1 428 мм, а расстояние между осями – 2 729 мм. Сообщалось, что хэтчбек оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной отдачей 268 сил (499 Нм). До первой «сотни» он должен был успеть разогнаться за 5 секунд и суметь проехать без подзарядки не менее 500 километров. Изначально предполагалось, что серийный выпуск Mercedes-Benz EQA начнется в 2020 году.Сейчас представители немецкой марки подтвердили сроки выхода новинки на рынок. Но, вместо электрического хэтчбека покупателям предложат еще один кроссовер. Новый EQA будет представлять собой «батарейную» версию самого маленького кроссовера Mercedes-Benz – нового GLA. Судя по опубликованному тизеру, дизайн электрокара будет во многом копировать базовый автомобиль с ДВС. Главное отличие – пластиковая светящаяся панель вместо радиаторной решетки и особые колесные диски с улучшенными показателями аэродинамики.Mercedes-Benz GLA второго поколения чуть крупнее представленного два года назад концепта Mercedes-Benz EQA. Его длина – 4 410 мм, ширина – 1 834 мм, высота – 1 611 мм. Зато размер колесной базы у них оказался одинаковым с точностью до миллиметра – 2 729 мм. Базовая версия GLA 200 оснащается 1,33-литровым мотором (163 л.с., 250 Нм). Модификации GLA 250 и GLA 250 4Matic получат 2,0-литровую «четверку» (224 л.с., 350 Нм). Позднее у нового GLA должны появиться дизельные и гибридные версии.
2019-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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